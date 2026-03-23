Respaldo del Gobierno: Adorni retoma la agenda ministerial tras la controversia

La administración libertaria busca dejar atrás un período de marcadas turbulencias y ruidos internos que situaron en el epicentro de la escena política al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Luego de una serie de semanas caracterizadas por filtraciones y cuestionamientos que demandaron la intervención directa del presidente Javier Milei para desmentir versiones de un posible alejamiento, el ministro coordinador se dispone a retomar formalmente el mando de la gestión diaria. El objetivo central de esta nueva etapa consiste en aceitar el funcionamiento del Estado y profundizar el seguimiento pormenorizado de cada cartera ministerial, una dinámica de trabajo que el funcionario se propuso establecer desde su desembarco en el área en noviembre de 2025.

Un cronograma de resistencia y coordinación operativa

A pesar de la configuración de una semana corta debido a los feriados nacionales, que incluyeron el lunes no laborable y el martes en conmemoración al 50° aniversario del inicio del Golpe Cívico Militar de 1976, el entorno de Adorni confirmó que el funcionario mantendrá una actividad intensa a partir del miércoles. Esta reactivación de la agenda oficial ocurre tras el paréntesis que significó para el Ejecutivo el retorno del evento Argentina Week. El cronograma diseñado para los próximos días incluye encuentros clave con figuras centrales del gabinete para realizar un relevamiento exhaustivo de prioridades, metas y objetivos de la administración.

La ronda de encuentros individuales para retomar la dinámica de gestión comenzará formalmente este miércoles, extendiéndose con reuniones de alto nivel durante el jueves junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. La actividad continuará el viernes con audiencias programadas con el titular de la cartera económica, Luis Caputo, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Además de esta coordinación técnica, la estrategia del Ejecutivo apunta a mostrar una gestión en permanente movimiento, razón por la cual Adorni cumplirá un rol protagónico al escoltar al mandatario y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, durante la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano que encabezará la ministra Sandra Pettovello.

El frente interno y el intercambio con Patricia Bullrich

Uno de los puntos de mayor tensión política de los últimos días ha sido el vínculo de Adorni con la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich. La legisladora fue objeto de señalamientos internos tras haber evitado emitir un mensaje personal de defensa hacia el jefe de Gabinete en el momento en que el resto del equipo se alineó detrás de la postura impulsada por Pettovello y reforzada por la publicación oficial de Karina Milei. La sorpresa en los despachos de Balcarce 50 se incrementó ante la exposición mediática de la entonces ministra en el festival Lollapalooza en pleno auge del conflicto interno.

No obstante, desde el entorno cercano a Bullrich aseguran que la legisladora reforzó la línea oficial al compartir la publicación de la hermana del presidente, siguiendo la misma lógica que aplicó el ministro Federico Sturzenegger. Para aclarar los términos de esta relación y coordinar la labor legislativa de cara a los desafíos parlamentarios, Adorni mantendrá un intercambio directo con la jefa del bloque de LLA este mismo jueves, buscando disipar cualquier duda sobre la cohesión del espacio oficialista frente a las presiones externas.

El trasfondo de las polémicas y la causa $Libra

El intento por recuperar la iniciativa política se produce en un contexto donde el Gobierno nacional busca pasar la página de una serie de revelaciones complejas que afectaron la imagen del ministro coordinador. Entre estos hechos se destaca la polémica por la incorporación de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en la delegación oficial que viajó a Estados Unidos a bordo del avión presidencial ARG 01, sumado a versiones periodísticas sobre una propiedad no declarada. A este escenario se añade la reactivación de la causa $Libra, vinculada a la difusión de una criptomoneda, tras peritajes realizados al teléfono del empresario Mauricio Novelli que habrían arrojado contactos con la cúpula libertaria el pasado 14 de febrero.

Desde el campamento oficialista se atribuyen estos embates a una estrategia deliberada de la oposición para desgastar la imagen gubernamental con vistas a la reelección de Milei en 2027. Fuentes oficiales exponen que la intención de fondo es afectar la carrera presidencial mediante ataques sistemáticos a las figuras del gabinete. Según un funcionario que confía en que el paso de los días descomprima la tensión, la lógica opositora es clara al señalar que ayer el blanco fue Sturzenegger, hoy es Adorni y mañana podría ser cualquier otro integrante del equipo.