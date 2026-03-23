Revés judicial para Meloni: Italia frena la reforma constitucional

Un freno a las aspiraciones del Ejecutivo

La consulta popular en Italia ha marcado un límite definitivo a las pretensiones de Georgia Meloni, la principal socia europea del presidente Javier Milei. El proyecto, que buscaba una reforma profunda del sistema judicial y constitucional, no logró superar la barrera del plebiscito, dejando a la mandataria en una posición de debilidad frente a un esquema institucional que decidió blindar su independencia. Esta derrota parlamentaria y social representa un obstáculo significativo para la agenda de reformas que Meloni consideraba pilares de su gestión, ya que el intento de meter mano en la Justicia fue percibido por diversos sectores como un riesgo para el equilibrio de poderes, lo que movilizó una estructura de resistencia que el oficialismo no logró desarticular a tiempo.

El análisis de la estrategia oficialista

En los meses previos, la primera ministra intentó presentar la consulta exclusivamente como una reforma técnica. Según el análisis del abogado italoargentino Gonzalo Mazza, esta táctica buscaba evitar que Meloni se involucrara de manera demasiado directa en la campaña. El objetivo estratégico era claro: impedir que el referéndum se transformara en un plebiscito sobre su liderazgo personal. Sin embargo, los datos de la propuesta fueron rápidamente politizados por sus detractores, quienes señalaron que la reforma constitucional pretendía modificar la estructura fundamental del Estado italiano y que el control judicial buscaba alterar los mecanismos de designación y funcionamiento de los magistrados. Ante el avance de la oposición, Meloni se vio forzada a intervenir activamente en defensa del sí, abandonando su neutralidad inicial.

La unidad opositora como eje del resultado

El factor determinante en este desenlace fue la cohesión de las fuerzas contrarias al gobierno. Gonzalo Mazza subrayó la importancia de la unidad de la oposición, señalando que los distintos partidos debieron juntarse estratégicamente para vencer la propuesta de la primera ministra. Este frente común logró instalar progresivamente la idea de que la votación no era un mero trámite administrativo, sino una evaluación política integral del gobierno actual. Esta presión mediática y territorial obligó a Meloni a dejar de lado su posición de espectadora técnica, transformando el debate en una disputa de poder abierta donde la oposición logró capitalizar el descontento y frenar el avance sobre la Constitución de Italia.

El peso político de Meloni tras la consulta

A pesar del resultado adverso, la figura de la primera ministra mantiene una relevancia indiscutible en el tablero internacional. Mazza explicó que, aunque Meloni deba asimilar esta derrota, los hechos demuestran que la mandataria sigue siendo fundamental para la política italiana. Su capacidad para marcar la agenda y su rol como referente internacional no se han disuelto, aunque ahora deba operar en un escenario donde el consenso será una herramienta obligatoria para su supervivencia política. El fracaso de esta reforma judicial envía un mensaje contundente sobre la resiliencia de las instituciones en la península, dejando a Meloni ante el desafío de reconstruir su base de apoyo sin la herramienta de la reforma constitucional que consideraba vital para consolidar su modelo de país.