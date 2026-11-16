Catamarca reactivó la reparación de la Ruta 38 y asumió la finalización de la obra

El Gobierno de Catamarca puso en marcha la reparación de la Ruta Nacional 38, una intervención considerada clave para recuperar uno de los principales corredores viales de conexión entre Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. El inicio de los trabajos representa la reactivación de una obra que había quedado paralizada y cuya ejecución registraba un avance físico de apenas el 11,25%, situación que llevó a la Provincia a asumir la responsabilidad de garantizar su continuidad y finalización.

El acto oficial se realizó en la localidad de La Viña, departamento Paclín, y estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil, quien estuvo acompañado por integrantes de su gabinete, autoridades de Vialidad Provincial y representantes legislativos y municipales de distintos departamentos.

Participaron el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; y el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, entre otras autoridades. La presencia de funcionarios provinciales y representantes de distintas jurisdicciones acompañó el comienzo de una intervención que busca recuperar las condiciones de circulación de una ruta fundamental para la conectividad regional.

La decisión de avanzar con los trabajos se concretó a partir de un convenio con Vialidad Nacional, mediante el cual Catamarca asumió el compromiso de garantizar la continuidad y finalización de la obra. De esta manera, la Provincia tomó a su cargo la ejecución de las tareas pendientes para transformar una obra que permanecía paralizada en una intervención concreta sobre la infraestructura vial.

jalil ruta 38

El desafío de completar el 88,75% de los trabajos pendientes

Uno de los aspectos centrales del proyecto es el estado de avance que presentaba al momento de la transferencia del contrato. Según los datos de la obra, el tramo comprendido entre la salida de la avenida de Circunvalación de San Fernando del Valle de Catamarca y el límite con Tucumán, en el río Huacra, registraba solamente un 11,25% de avance físico.

Ese porcentaje refleja la magnitud de las tareas que todavía deben ejecutarse para completar la recuperación del corredor. En términos de avance, resta realizar el 88,75% de los trabajos, una proporción que dimensiona el desafío asumido por la administración provincial para llevar adelante la intervención hasta su finalización.

La obra comprende una extensión total de 64,21 kilómetros y contempla una recuperación integral de la calzada. El objetivo de las tareas es intervenir sobre distintos componentes de la infraestructura vial, tanto en la superficie de circulación como en las banquinas, los sistemas de señalización y los elementos de seguridad.

El alcance del proyecto no se limita a reparar sectores deteriorados, sino que incluye una serie de trabajos destinados a mejorar las condiciones generales de la ruta. Para ello, se prevén diferentes procedimientos de recuperación y mantenimiento que permitirán intervenir sobre la carpeta asfáltica y otros elementos que forman parte del corredor.

Una recuperación integral de la calzada

El proyecto técnico establece la realización de múltiples intervenciones sobre los 64,21 kilómetros comprendidos entre la Capital catamarqueña y el límite provincial con Tucumán.

Entre los trabajos previstos se encuentran el bacheo y el sellado de fisuras, procedimientos destinados a reparar los deterioros existentes en la superficie de circulación. También se realizará el fresado de la calzada, la colocación de nuevas carpetas asfálticas y la aplicación de microaglomerado, como parte del proceso de recuperación integral del pavimento.

A estas tareas se suman intervenciones sobre las banquinas y los dispositivos de seguridad vial. El proyecto contempla su reconstrucción y elevación, además de la renovación de la señalización horizontal y vertical, la reposición de defensas metálicas y la limpieza de cunetas.

El conjunto de trabajos comprende:

Bacheo de los sectores deteriorados de la calzada.

Sellado de fisuras para intervenir sobre las fallas existentes en la superficie.

Fresado de la carpeta vial.

Colocación de nuevas carpetas asfálticas.

Aplicación de microaglomerado.

Reconstrucción y elevación de banquinas.

Renovación de la señalización horizontal y vertical.

Reposición de defensas metálicas.

Limpieza de cunetas.

Otras tareas complementarias destinadas a mejorar la seguridad y las condiciones de circulación.

La combinación de estas intervenciones permitirá abordar diferentes aspectos de la infraestructura existente, con trabajos tanto sobre la calzada como en sus laterales y elementos de protección. La recuperación de las banquinas, la reposición de defensas y la renovación de la señalización forman parte de una planificación que contempla las condiciones generales de seguridad del corredor.

Tres sectores para organizar la ejecución de los trabajos

La intervención fue organizada en tres sectores, con el propósito de distribuir los trabajos a lo largo de los 64,21 kilómetros que comprende el proyecto.

El primer tramo se extiende desde la Capital hasta el acceso a El Portezuelo y tiene una longitud de 7,65 kilómetros. Se trata del sector inicial del corredor contemplado en el proyecto, que forma parte de la conexión entre San Fernando del Valle de Catamarca y el límite provincial.

El segundo sector comprende desde el acceso a El Portezuelo hasta la intersección con la Ruta Provincial 9, en La Merced. Esta parte de la obra representa la extensión más extensa de los tres segmentos, con un total de 34,46 kilómetros. Finalmente, el tercer sector abarca desde la Cuesta del Totoral hasta el límite con Tucumán, con una longitud de 22,10 kilómetros. Este último tramo fue establecido como el primero en recibir las intervenciones, por lo que el inicio de los trabajos se concentrará en ese sector.

Presencia institucional y acompañamiento de autoridades

El acto de inicio de obra también contó con la participación de representantes legislativos, intendentes y autoridades departamentales, en una convocatoria que reunió a funcionarios de distintas localidades vinculadas al corredor vial y a la región.

Estuvieron presentes la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, y los intendentes Eduardo Menecier, de Paclín; Raúl Barot, de Los Altos; Mario Páez, de Bañado de Ovanta; Mario Sosa, de Tapso; Franco Carletta, de Icaño; y Luis Polti, de Recreo.

También participaron el senador departamental de Santa Rosa, Félix Jerez; el senador Ramón Figueroa Castellanos; y la diputada nacional por Tucumán, Elia Marina Fernández de Mansilla.

La presencia de autoridades municipales y legislativas de diferentes jurisdicciones acompañó la puesta en marcha de una obra que involucra a localidades y zonas vinculadas con el tránsito y la conectividad entre Catamarca y las provincias vecinas.