Patricia Bullrich confirmó su presencia en la mesa política de Milei en medio de las tensiones

La senadora Patricia Bullrich finalmente asistirá a la reunión de la mesa política que se realizará este martes en la Casa Rosada, según confirmaron desde su entorno a la Agencia Noticias Argentinas. Su presencia se producirá en un contexto de tensión con la cúpula de poder libertaria, luego de una serie de diferenciaciones públicas que generaron malestar entre los hermanos Milei.

El encuentro adquiere relevancia por el momento político en el que se concreta y por la necesidad del oficialismo de ordenar sus prioridades parlamentarias. Aunque las diferencias entre Bullrich y el núcleo de conducción libertario se mantienen, dentro del Gobierno reconocen que necesitan de la senadora para avanzar con los planes legislativos trazados. Por ese motivo, en el oficialismo buscan evitar una confrontación directa y postergan las definiciones políticas sobre el vínculo.

La intención de sostener el diálogo quedó reflejada en las declaraciones de un integrante del ala política, quien resumió la situación con una frase: "Ni nuestros votantes la quieren afuera, ni los suyos le piden que rompa". La expresión expone el delicado equilibrio que intenta mantener el espacio, en medio de los contrapuntos y de la necesidad de preservar acuerdos para avanzar con la agenda parlamentaria.

La participación de Bullrich también representa una señal en una etapa en la que el oficialismo busca encauzar las discusiones internas y concentrarse en los proyectos que pretende tratar antes de que finalice el período ordinario de sesiones.

Una reunión clave para ordenar la hoja de ruta legislativa

Después de tres semanas sin reunirse, el reducido círculo político designado por el presidente Javier Milei volverá a encontrarse este martes a las 11. El objetivo central será intentar ordenar la hoja de ruta legislativa prevista para las últimas semanas antes de la finalización del período ordinario y de la convocatoria a sesiones extraordinarias.

La reunión tendrá como eje la coordinación de las iniciativas que el Gobierno pretende impulsar en el Congreso y la búsqueda de acuerdos para avanzar con los proyectos pendientes. En ese esquema, la presencia de Bullrich adquiere importancia por su participación en el ámbito político y por la necesidad del oficialismo de evitar que las diferencias internas dificulten el tratamiento de las propuestas.

Con la partida de León XIV, la administración libertaria apuesta a acelerar la actividad parlamentaria y otorgarle una centralidad particular a la reforma electoral, una iniciativa considerada clave para la disputa electoral de 2027.

La discusión sobre ese proyecto ya abrió diferencias dentro del espacio gobernante y entre los sectores que acompañan sus propuestas. Uno de los puntos que generó controversia está relacionado con la incorporación del sistema de colectoras y sus posibles efectos sobre la representación en la elección de senadores nacionales.

El mensaje de Milman y la controversia por las colectoras

La tensión política tuvo un nuevo capítulo al cierre del domingo, cuando el exdiputado Gerardo Milman, dirigente que responde a Bullrich, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que planteó cuestionamientos al sistema de colectoras incluido en el proyecto de reforma electoral.

Milman advirtió que ese mecanismo podría ser inconstitucional para la elección de senadores nacionales, debido a que permitiría alterar el sistema de representación por mayoría y primera minoría establecido en la Constitución.

El planteo generó repercusiones dentro del oficialismo. En la Casa Rosada aseguran que el mensaje estuvo direccionado por la propia senadora, quien ya había anticipado que no ocultaría sus diferencias y que mantendría sus contrapuntos sobre los temas en discusión.

La posición también encontró adhesiones en más de un senador libertario, lo que agregó un elemento de complejidad a la discusión sobre el proyecto. Sin embargo, dentro del Gobierno hubo funcionarios que cuestionaron la oportunidad y el contenido de la advertencia.

"No soy constitucionalista pero no concuerdo. Igual no entiendo por qué salió con esto", expresó un funcionario. Otro integrante del ala política sostuvo: "Los radicales que son los que la propusieron, hicieron las consultas pertinentes".

Las declaraciones reflejan las distintas posiciones que conviven dentro del oficialismo frente a la incorporación de las colectoras. Mientras algunos sectores defienden la propuesta y aseguran que se realizaron las consultas correspondientes, otros expresan reparos sobre sus consecuencias para el sistema de representación legislativa.

Agustín Coto convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales

Después de que el planteo de Milman reavivara la discusión, el senador libertario Agustín Coto convocó para este martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La intención es avanzar con el dictamen del proyecto de reforma electoral e intentar conseguir su media sanción el próximo 26 de noviembre. De esta manera, el debate sobre las colectoras y los demás aspectos de la iniciativa comenzará a concentrarse en el ámbito parlamentario, en paralelo con las negociaciones políticas que el Gobierno busca ordenar desde la Casa Rosada.

La convocatoria de Coto se produce en un escenario en el que el oficialismo todavía debe reunir los respaldos necesarios para avanzar con la propuesta. Las diferencias expresadas en torno al mecanismo de colectoras se suman a las dificultades para asegurar los votos de una de las medidas más sensibles del proyecto: la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

El oficialismo divide sus cálculos sobre los votos

Dentro del Gobierno, las estimaciones sobre el respaldo parlamentario al proyecto son variadas. Desde el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, contabilizan al menos 38 votos para acompañar la iniciativa.

Ese cálculo surge de la suma del bloque propio, los aliados del PRO, los radicales y algunos senadores que responden a gobernadores aliados. Sin embargo, los números no generan una lectura uniforme dentro del espacio.

El titular del PRO, Martín Goerling, puso en duda las estimaciones del oficialismo, mientras que otros sectores mantienen una postura expectante frente a las negociaciones que todavía deben desarrollarse.

La principal incertidumbre está relacionada con la posibilidad de reunir los votos necesarios para suspender las PASO. Aunque el Gobierno trabaja para avanzar con la reforma electoral, algunos integrantes del espacio reconocen que todavía no cuentan con los respaldos suficientes para aprobar ese punto.

"Por ahora no nos dan los números", admitió un alfil libertario, en referencia a la falta de votos para concretar la suspensión de las primarias.

Así, la discusión parlamentaria presenta dos dimensiones: por un lado, el intento de conseguir el avance general de la reforma electoral y, por otro, la dificultad específica de reunir las adhesiones necesarias para modificar el esquema de las PASO.