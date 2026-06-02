Catamarca reforzó sus controles con una auditoría bajo norma IRAM-ISO 9001

La Provincia de Catamarca avanzó en una nueva instancia de evaluación y fortalecimiento de sus mecanismos de control ambiental vinculados a la actividad minera. Entre el 28 y el 29 de mayo, el Ministerio de Minería llevó adelante una auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad implementado por el Departamento de Geoquímica Ambiental, dependiente de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera.

La auditoría se desarrolló mediante una combinación de actividades en oficina y trabajos de campo, con el propósito de verificar el correcto funcionamiento de los procedimientos establecidos y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad que rigen el monitoreo ambiental en la provincia.

Monitoreos ambientales en Belén

Como parte de las tareas previstas, se realizaron monitoreos ambientales en el departamento Belén. Estas actividades se llevaron adelante de manera conjunta con el proyecto Farallón Negro, perteneciente a YMAD, en el marco de una estrategia destinada a fortalecer los procesos de control ambiental y verificar que las acciones ejecutadas se ajusten a los parámetros de calidad definidos por el sistema de gestión.

Los monitoreos constituyeron una instancia clave dentro de la auditoría, ya que permitieron observar en terreno la aplicación de los procedimientos establecidos y evaluar el desempeño de las metodologías utilizadas para el seguimiento ambiental.

Un sistema pionero en el país

Uno de los aspectos destacados de este proceso es el antecedente de Catamarca como la primera provincia argentina en estandarizar procedimientos para el monitoreo de aguas en las cuencas aledañas a proyectos mineros bajo la norma IRAM-ISO 9001.

Esta decisión permitió establecer criterios uniformes para las tareas de monitoreo ambiental, generando herramientas de control orientadas a garantizar la calidad de los procesos y la trazabilidad de la información obtenida durante las evaluaciones ambientales.

La implementación de estos estándares forma parte de una política de fortalecimiento institucional enfocada en la mejora continua de los mecanismos de control vinculados a la actividad minera.

La recertificación de la norma de calidad

En 2023, la provincia logró la recertificación de la última versión de la Norma de Calidad IRAM-ISO 9001:2015 correspondiente al "Sistema de Gestión de la Calidad del Monitoreo Ambiental de Agua". Esta actualización incorporó nuevos conceptos y herramientas destinadas a perfeccionar el sistema de gestión. Entre los aspectos incorporados se destacan:

• La gestión de riesgos.

• El análisis del contexto de la organización.

• Nuevos criterios orientados a fortalecer la mejora continua de los procesos.

La recertificación representó un paso relevante para consolidar un esquema de monitoreo ambiental alineado con estándares de calidad reconocidos, permitiendo además adaptar los procedimientos a los requerimientos más recientes de la norma.

Evaluación y mejora continua

Las auditorías internas constituyen una herramienta fundamental dentro de los sistemas de gestión de calidad, ya que permiten analizar el funcionamiento de los procedimientos implementados y detectar oportunidades de mejora.

En este caso, la evaluación desarrollada por el Ministerio de Minería tuvo como finalidad revisar el desempeño del sistema aplicado por el Departamento de Geoquímica Ambiental y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma.

Entre los objetivos centrales de estas instancias se encuentran:

• Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad.

• Identificar oportunidades de mejora en los procesos.

• Verificar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos.

• Fortalecer los mecanismos de control ambiental.

• Reafirmar el compromiso institucional con una gestión ambiental responsable.

La realización de estas auditorías permite consolidar una metodología de trabajo basada en la revisión permanente de los procedimientos y en la búsqueda de mayores niveles de eficiencia en el control de la actividad minera.

De esta manera, el Ministerio de Minería continúa impulsando acciones orientadas a garantizar el seguimiento ambiental mediante herramientas certificadas, fortaleciendo los procesos de monitoreo y reafirmando su compromiso con una gestión ambiental responsable y con el control eficiente de la actividad minera en el territorio provincial.