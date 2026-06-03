Catamarca reunió a organismos de control de Argentina y el Mercosur

Catamarca se convirtió este miércoles en el escenario de un encuentro de relevancia nacional e internacional vinculado al fortalecimiento de los sistemas de control público, la transparencia institucional y la cooperación entre organismos especializados. La provincia fue sede de la Segunda Reunión Anual del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina y de la Tercera Reunión de la Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur (ASUR).

La apertura de ambas actividades contó con la participación del gobernador Raúl Jalil, quien acompañó el inicio de unas jornadas que reúnen a referentes de distintos niveles de gobierno y organismos de control de la región.

La ceremonia inaugural se desarrolló en el Cine Teatro Catamarca, donde confluyeron autoridades nacionales, provinciales e internacionales, además de especialistas y representantes institucionales vinculados a las tareas de fiscalización, auditoría y control de la gestión pública. El encuentro tiene como eje central el análisis de los desafíos actuales que enfrentan los organismos de control y la búsqueda de herramientas que permitan perfeccionar los mecanismos de auditoría gubernamental y supervisión de los recursos públicos.

Autoridades y especialistas

La actividad reunió a referentes de distintos organismos que desempeñan funciones de control externo en Argentina y en los países que integran el Mercosur.

Entre las autoridades presentes se destacó la participación de Jorge Moreno, presidente del Tribunal de Cuentas de Catamarca; Juan de Dios Bel, Síndico General Adjunto de la Nación; Marco Peixoto, presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande do Sul y representante del bloque brasileño de ASUR; y Sergio Tomás Oste, presidente del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina.

La presencia de representantes de diferentes jurisdicciones permitió dar al encuentro una dimensión federal y regional, consolidando un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias vinculadas al control de la administración pública.

Durante las jornadas, especialistas y referentes institucionales abordarán distintas temáticas relacionadas con la fiscalización estatal, la auditoría gubernamental y la modernización de los mecanismos de control.

Organismos de control en la calidad institucional

Uno de los aspectos centrales destacados durante el acto inaugural fue el papel estratégico que cumplen los organismos de control dentro del funcionamiento de las instituciones públicas. Las exposiciones y reflexiones compartidas pusieron énfasis en la importancia de fortalecer herramientas que permitan garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad institucional.

Según se destacó durante la apertura, estos organismos desempeñan funciones fundamentales para el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones y para el correcto funcionamiento de los sistemas democráticos.

Entre los conceptos resaltados durante la ceremonia se encuentran:

Transparencia en la gestión pública.

Rendición de cuentas institucional.

Fortalecimiento de los mecanismos de control.

Calidad institucional.

Confianza ciudadana.

Cooperación entre organismos especializados.

Estos ejes forman parte de la agenda que será desarrollada a lo largo de las reuniones y constituyen algunos de los principales desafíos que enfrentan actualmente los sistemas de control público.

El trabajo del Secretariado Permanente en Argentina

En el ámbito nacional, el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina desarrolla acciones orientadas a fortalecer la articulación entre los distintos organismos que integran el sistema de control.

Su tarea se enfoca en promover mecanismos de cooperación institucional que permitan mejorar las capacidades técnicas de los organismos y consolidar criterios comunes en materia de fiscalización.

Entre las acciones impulsadas por el Secretariado se destacan:

Intercambio de experiencias entre organismos de control.

Capacitación técnica de sus integrantes.

Actualización profesional permanente.

Cooperación institucional entre jurisdicciones.

Estas iniciativas buscan generar espacios de aprendizaje y fortalecimiento mutuo que contribuyan a optimizar las tareas de auditoría y supervisión que desarrollan los organismos públicos.

ASUR y la integración regional en materia de fiscalización

La Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur (ASUR) ocupa un lugar central dentro de la agenda regional vinculada al control estatal. La entidad continúa consolidándose como un espacio de articulación entre los organismos oficiales de control público de los países integrantes del Mercosur, promoviendo una agenda basada en la cooperación técnica y el intercambio de experiencias.

El objetivo principal es avanzar en el desarrollo de herramientas comunes que permitan optimizar los procesos de fiscalización y auditoría en cada una de las jurisdicciones participantes.

La cooperación regional impulsada por ASUR busca fortalecer las capacidades institucionales de los organismos miembros y generar mecanismos que contribuyan a mejorar los estándares de control público.