Catamarca será sede del Primer Plenario Anual 2026 de Defensores del Pueblo del país

La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se convirtió en el epicentro de un encuentro institucional clave al albergar el Primer Plenario Anual 2026 de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina. La actividad se desarrolla entre el 25 y el 27 de marzo, convocando a representantes de distintas jurisdicciones del país en un espacio de intercambio y debate.

El evento reúne a defensores del pueblo de diversas provincias y ciudades, quienes participan de una agenda común orientada a abordar problemáticas compartidas y consolidar el trabajo conjunto en el marco de sus funciones institucionales.

La realización de este plenario en Catamarca marca un punto de encuentro federal que permite articular miradas y experiencias en torno a los desafíos que atraviesan las defensorías en todo el territorio nacional.

Sede y organización del plenario

El desarrollo del encuentro tiene lugar en las instalaciones del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), un espacio que funciona como sede de las jornadas de trabajo.

Las actividades comienzan a partir de las 9 horas, estableciendo un cronograma que se extiende durante las tres jornadas previstas. La organización está a cargo de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina, entidad que nuclea a los organismos encargados de la defensa de derechos en diferentes niveles del Estado.

Entre los aspectos organizativos más relevantes se destacan:

Duración: del 25 al 27 de marzo

del 25 al 27 de marzo Horario de inicio: 9 horas

9 horas Lugar: Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA)

Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) Convocatoria: defensores del pueblo de provincias y ciudades del país

Este esquema permite estructurar un espacio de trabajo continuo en el que los participantes pueden intercambiar perspectivas y avanzar en temas de interés común.

Participación de defensores de todo el país

Uno de los ejes centrales del plenario es la participación federal, con la presencia de defensores del pueblo provenientes de distintas regiones de la Argentina. Esta diversidad territorial configura un ámbito propicio para el diálogo institucional y el análisis de realidades diversas.

La convocatoria incluye tanto representantes de provincias como de ciudades, lo que amplía el alcance del debate y permite incorporar distintas escalas de gestión y problemáticas específicas.

La reunión de estos actores en un mismo espacio refuerza la importancia de generar instancias de coordinación y cooperación, especialmente en un contexto donde las demandas ciudadanas requieren respuestas articuladas.