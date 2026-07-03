Eliminaron el Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete absorberá las funciones

El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes una de las modificaciones más importantes en la organización del Poder Ejecutivo al disponer la eliminación del Ministerio del Interior, una decisión que fue formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 571/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Como consecuencia de esta medida, todas las funciones que hasta el momento ejercía esa cartera pasarán a depender de la Jefatura de Gabinete, actualmente encabezada por Diego Santilli, quien asumió ese cargo tras la salida de Manuel Adorni.

La reforma implica una nueva distribución de competencias dentro del Gobierno nacional y concentra en el ministro coordinador una amplia gama de responsabilidades vinculadas con la relación política entre el Poder Ejecutivo y las provincias, además de otras áreas estratégicas de la administración pública.

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la decisión fue adoptada "por razones de gestión" y señaló que los cambios resultaban "impostergables para la gestión de gobierno".

Santilli concentrará la relación con las provincias

Con la eliminación del Ministerio del Interior, la Jefatura de Gabinete absorberá todas las competencias que hasta ahora dependían de esa cartera.

Entre las funciones que pasarán a la órbita de Diego Santilli se encuentran las vinculadas con la coordinación política e institucional entre el Gobierno nacional y las distintas jurisdicciones del país. El nuevo esquema contempla, entre otras responsabilidades:

La relación con los gobernadores.

La coordinación de cuestiones interjurisdiccionales.

El vínculo con los municipios.

La administración del régimen electoral.

La relación con los partidos políticos.

Las políticas de descentralización y federalización del Estado.

De esta manera, el ministro coordinador concentrará buena parte de las tareas vinculadas con la articulación política entre el Ejecutivo nacional y los distintos niveles de gobierno.

Nuevas áreas bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete

La reorganización administrativa también incorpora a la Jefatura de Gabinete la supervisión de organismos y políticas públicas que anteriormente dependían del Ministerio del Interior. Según lo dispuesto en el decreto, pasarán a depender de esa estructura:

El Registro Nacional de las Personas (Renaper).

La coordinación de políticas vinculadas con las áreas de frontera.

La gestión de asuntos federales.

El seguimiento de temas relacionados con turismo.

Las políticas de ambiente.

Las acciones vinculadas con el deporte.

Las políticas de ciencia y tecnología.

Las iniciativas de desarrollo regional.

Los asuntos relacionados con comunidades indígenas.

La transferencia de estas competencias amplía considerablemente el alcance de la Jefatura de Gabinete dentro del funcionamiento cotidiano del Poder Ejecutivo.

Una decisión que había sido anticipada

La eliminación del Ministerio del Interior había sido anticipada por el presidente Javier Milei, luego de confirmar la designación de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. Durante una entrevista concedida a LN+, el mandatario explicó los motivos de la decisión y destacó el perfil político del funcionario.

En esa oportunidad afirmó: "Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y requiere músculo político". Además, definió a Santilli como: "Un gran trabajador que conoce bien el oficio político".

Las declaraciones del Presidente anticipaban el rol central que tendría el nuevo jefe de Gabinete dentro del vínculo institucional entre la Nación y las provincias.

El Gobierno creó dos nuevas vicejefaturas

Como parte de la reorganización administrativa, el DNU 571/2026 también dispuso la creación de dos nuevos cargos destinados a asistir al jefe de Gabinete. Las nuevas dependencias tendrán jerarquía de secretario y son:

Vicejefe de Gabinete.

Vicejefe de Gabinete del Interior.

El nuevo esquema prevé que Diego Santilli pueda delegar en esas áreas distintas facultades relacionadas con las competencias que ahora quedaron bajo su responsabilidad.

Posteriormente, el Gobierno avanzó con las designaciones correspondientes mediante nuevos decretos. A través del Decreto 574/2026, fue designado Guillermo Ignacio Devitt como Vicejefe de Gabinete. Hasta el momento de su nombramiento se desempeñaba como secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete.

Por otra parte, mediante el Decreto 575/2026, fue nombrado Gustavo Javier Coria como Vicejefe de Gabinete del Interior. Coria ocupaba anteriormente la Secretaría de Interior, dependiente del ministerio que ahora quedó eliminado.

Un Gabinete reducido a ocho ministerios

La modificación introducida en la Ley de Ministerios también redefinió la composición del Gabinete nacional. A partir de esta reforma, el Poder Ejecutivo queda integrado por ocho ministerios:

Relaciones Exteriores.

Defensa.

Economía.

Justicia.

Seguridad Nacional.

Salud.

Capital Humano.

Desregulación y Transformación del Estado.

Con esta nueva estructura, el Gobierno consolida un esquema de funcionamiento con menor cantidad de carteras ministeriales y una mayor concentración de competencias en la Jefatura de Gabinete.

Transferencia de recursos y continuidad administrativa

La reorganización no se limita únicamente al traslado de funciones políticas y administrativas. El decreto establece además que todos los recursos vinculados al ex Ministerio del Interior pasarán automáticamente a depender de la Jefatura de Gabinete hasta que sea aprobada la nueva estructura administrativa.

La transferencia comprende:

Los compromisos asumidos por el ministerio.

Las obligaciones vigentes.

Los créditos presupuestarios.

Los bienes.

El personal.

Las unidades organizativas.

Esta disposición busca garantizar la continuidad operativa de las áreas involucradas durante el proceso de reorganización institucional.

Con la publicación del DNU 571/2026, el Gobierno de Javier Milei concretó una modificación de alcance estructural dentro del Poder Ejecutivo. La eliminación del Ministerio del Interior, la concentración de sus competencias en la Jefatura de Gabinete encabezada por Diego Santilli, la creación de dos nuevas vicejefaturas y la reducción del Gabinete a ocho ministerios configuran un nuevo esquema de funcionamiento administrativo que, según los fundamentos oficiales, responde a razones de gestión y a la necesidad de reorganizar las responsabilidades del Ejecutivo nacional.