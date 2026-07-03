Milei viajará a Tucumán para los actos por el 210° aniversario de la Independencia

El presidente Javier Milei viajará a Tucumán para participar de los actos conmemorativos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, una visita que incluirá la tradicional vigilia del 8 de julio en la Casa Histórica y una nueva fotografía política junto al gobernador Osvaldo Jaldo.

El mandatario se trasladará al Jardín de la República acompañado por parte de su gabinete para asistir a las celebraciones oficiales, que comenzarán durante la noche previa al feriado patrio del 9 de julio.

La presencia del jefe de Estado fue confirmada por el propio Osvaldo Jaldo, quien informó que recibió la comunicación oficial de la Secretaría General de la Presidencia, despejando así las dudas que existían sobre la participación de Milei en una de las fechas más significativas del calendario nacional.

La visita se enmarca en una agenda institucional que combina la conmemoración histórica con una instancia de alto contenido político, en la que el Presidente volverá a compartir actividades con el gobernador tucumano.

Una visita con fuerte contenido político

Más allá del carácter institucional de la celebración, el viaje tendrá un marcado componente político. Durante su estadía en Tucumán, Javier Milei volverá a mostrarse junto a Osvaldo Jaldo, en un momento en el que continúan las conversaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores.

Según la información difundida, el diálogo entre el Gobierno nacional y las provincias gira en torno a distintos temas, entre ellos la reforma política, la obra pública y los recursos coparticipables. En ese contexto, el Gobierno nacional buscará una nueva imagen institucional junto a mandatarios provinciales, en una fecha de fuerte simbolismo político.

Asimismo, se espera la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en los actos oficiales, tal como ocurrió durante celebraciones patrias anteriores.

Cómo será el desarrollo de los actos oficiales

De repetirse el esquema aplicado durante 2025, el Presidente arribará el 8 de julio al Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo y desde allí será trasladado en helicóptero hasta el centro de San Miguel de Tucumán, donde participará de la tradicional vigilia en la Casa Histórica.

El cronograma previsto contempla que a la medianoche se realice una cadena nacional, durante la cual tendrá lugar la interpretación del Himno Nacional Argentino y la firma de las actas protocolares en el Salón de Jura.

Finalizada esa actividad, el Presidente regresará a la Quinta de Olivos, completando así su participación en los actos oficiales previstos para la celebración del Día de la Independencia.

Operativo de seguridad

Con motivo de la presencia presidencial y del desarrollo de los actos oficiales, las autoridades provinciales dispusieron un importante operativo de seguridad.

El despliegue contempla la participación de más de 2.000 efectivos policiales, además de controles terrestres y aéreos. También se estableció la prohibición de venta y consumo de alcohol en los alrededores de la Plaza Independencia, mientras que los detalles finales del operativo serán coordinados junto con Casa Militar.

Entre las medidas previstas figuran: