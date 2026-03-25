Causa AFA: rechazan el permiso de "Chiqui" Tapia para viajar al exterior

En una resolución que sacude los cimientos administrativos de la calle Viamonte, el juez en lo penal económico Diego Amarante decidió este martes rechazar de manera categórica el pedido de salida del país interpuesto por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. La medida se produce en un momento de extrema sensibilidad para la dirigencia deportiva, dada la proximidad de compromisos internacionales de gran envergadura y la relevancia institucional que el cargo representa en la escena global. La decisión judicial se enmarca en una investigación de alta complejidad que tiene a la entidad madre del fútbol argentino bajo la lupa por la presunta retención indebida de aportes, un expediente que ha generado medidas cautelares restrictivas sobre la movilidad del máximo dirigente del fútbol local.

Los detalles de la solicitud y el factor mundialista

El pedido presentado por la defensa de Claudio Tapia no era menor, ya que contemplaba una autorización para ausentarse de la Argentina por un lapso extendido de 60 días. La magnitud del permiso solicitado cobra una relevancia estratégica y urgente si se considera el calendario deportivo, dado que actualmente restan apenas 78 días para el inicio del Mundial que se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México. La intención primordial del titular de la AFA era garantizar su presencia física en las sedes mundialistas para coordinar la logística, la seguridad y la representación institucional de la delegación argentina en el evento más importante del trienio.

Sin embargo, los plazos solicitados y la forma en que se estructuró el requerimiento terminaron por sellar un resultado adverso en los tribunales federales. Para el magistrado Diego Amarante, la presentación realizada por la defensa de Tapia no cumplió con los estándares mínimos de rigor y precisión que exige una causa penal de esta naturaleza económica. En su resolución, el juez fue detallado al describir las falencias del pedido, centrando su negativa en la imprecisión de los motivos alegados por la dirigencia, los cuales no resultaron lo suficientemente claros como para justificar una ausencia tan prolongada del país mientras la investigación sigue su curso.

Fundamentos técnicos y antecedentes de conducta

Otro de los puntos críticos señalados por el magistrado fue la falta de actualidad en la documentación presentada para respaldar la necesidad del viaje. El tribunal consideró que los papeles aportados no contaban con la vigencia ni la solidez necesaria para este tipo de trámites procesales de excepción. Asimismo, el juez Amarante incluyó en su análisis integral los antecedentes de conducta del titular de la AFA dentro del proceso judicial, evaluando cómo su comportamiento previo influye en la viabilidad de otorgar una dispensa de esta magnitud. Según consta en el fallo, la conjunción de estos elementos negativos impide realizar el examen de proporcionalidad necesario para flexibilizar la medida de restricción de salida que rige actualmente sobre el dirigente.

Para la justicia penal económica, el derecho a la libre circulación de un imputado debe ser evaluado con extrema cautela, ponderando siempre el riesgo de afectar el proceso frente a la necesidad real y comprobable del traslado al exterior. El magistrado aclaró que, si bien en otros expedientes judiciales se han habilitado salidas de mayor extensión cronológica, dicha facultad se encuentra estrictamente supeditada a una valoración integral y casuística de cada supuesto particular. En el análisis específico sobre la situación de Claudio "Chiqui" Tapia, el juez determinó que el pedido no se verifica con la solidez argumental necesaria para acceder a lo peticionado por sus abogados defensores.

Un escenario de incertidumbre institucional

Con este fallo firme, la conducción de la AFA enfrenta ahora un escenario logístico y diplomático crítico. La imposibilidad de su presidente para cruzar las fronteras nacionales a menos de tres meses del Mundial plantea interrogantes sobre quién asumirá las funciones de representación en el exterior. El juez Amarante fue taxativo al marcar que cada situación requiere una evaluación particular y que, en este caso, la balanza se inclinó hacia el mantenimiento de la cautelar vigente. Mientras el reloj corre hacia el puntapié inicial en Norteamérica, la situación judicial de su máxima autoridad se mantiene como un obstáculo inamovible, dejando a la entidad en una posición de debilidad operativa frente a los compromisos internacionales que demandan su presencia.