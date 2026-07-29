Causa AFA: uno de los supuestos testaferros de Toviggino viajó a EE.UU.

La investigación que se desarrolla en Estados Unidos sobre la firma TourProdEnter y su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) transita una semana considerada decisiva y sumó un nuevo elemento que incrementa los interrogantes alrededor del expediente. En ese contexto, trascendió que Luciano Nicolás Pantano, uno de los nombres mencionados en la causa que investiga la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, viajó recientemente a ese país y permaneció allí durante varias semanas.

Según información a la que accedió TN, Pantano salió de la Argentina el 30 de junio de 2026 con destino a Estados Unidos y regresó el 23 de julio, apenas unos días antes de la audiencia prevista para el jueves en el marco de la causa que tramita en ese país.

Hasta el momento no se conocen los motivos del viaje. La información disponible únicamente confirma la salida y el posterior ingreso al país, sin que existan precisiones oficiales sobre las actividades desarrolladas durante su permanencia en territorio estadounidense.

En ese escenario surgieron distintos interrogantes que, por ahora, permanecen sin respuesta. Entre ellos, si el viaje estuvo vinculado con la asistencia al Mundial o si tuvo relación con la investigación que llevan adelante las autoridades estadounidenses. También permanece abierta la incógnita acerca de una eventual declaración de Pantano, aunque no existe confirmación oficial sobre ese punto.

El vínculo de Pantano con la Pilar

Luciano Nicolás Pantano aparece mencionado en la causa que investiga una mansión ubicada en Pilar, una propiedad valuada en alrededor de 20 millones de dólares.

De acuerdo con la información incluida en la investigación, el predio cuenta con aproximadamente cinco hectáreas, 54 autos de lujo, caballerizas, pistas ecuestres y helipuerto.vPantano fue socio de Diego Adrián Lucero en Central Park Drinks SRL, sociedad constituida en febrero de 2021 que posteriormente modificó su denominación para pasar a llamarse Real Central SRL, empresa que figura como propietaria del predio investigado.

Precisamente, la persona citada para declarar el 30 de julio recibió un requerimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos para que presente información y comunicaciones mantenidas con Lucero. En ese contexto cobra relevancia el hecho de que Pantano haya sido su primer socio.

La hipótesis que analiza la Justicia argentina sostiene que Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, madre de Pantano y también titular de Real Central SRL, habrían actuado como testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y uno de los principales colaboradores de Claudio "Chiqui" Tapia.

A pesar de que la investigación sobre esa propiedad lleva ocho meses, Pantano nunca fue citado a declaración indagatoria.

Actualmente, la investigación se encuentra a cargo de la jueza Verónica Straccia. No obstante, los jueces de Cámara Mariano Borinsky y Javier Barroetaveña convocaron a una audiencia para agosto con el objetivo de revisar todo lo actuado en la causa, pese a que la Cámara en lo Penal y Económico ya había definido dónde debía investigarse el expediente.

Otros viajes de personas vinculadas a la investigación

Pantano no fue el único nombre relacionado con la investigación que registró movimientos migratorios durante las últimas semanas.

También viajó Fabián Adolfo Krunfli, alias "Fiño", quien permaneció en Uruguay entre el 19 y el 21 de junio.vSegún la investigación, Krunfli sería el supuesto financista que habría canalizado US$5.280.534 mediante 26 entregas de dinero en efectivo destinadas a Juan Pablo Beacon, excolaborador de Pablo Toviggino. Ese dinero, de acuerdo con la documentación analizada por TN, habría salido previamente desde TourProdEnter hacia la firma Dicetel.

La documentación sostiene que esos movimientos se habrían realizado entre febrero y mayo de 2022, y que los fondos provenían de transferencias vinculadas con TourProdEnter.

En declaraciones brindadas a TN, Krunfli negó cualquier acusación en su contra, aunque reconoció que la voz registrada en los audios difundidos por ese medio le pertenece.

A esos desplazamientos se suma otro viaje reciente. Mauro Javier Paz viajó a España el 30 de junio y regresó el 2 de julio. Su nombre aparece relacionado con varias de las firmas mencionadas en distintas investigaciones vinculadas con Toviggino, entre ellas Malte.

La expectativa por la audiencia prevista en Estados Unidos

Otro de los ejes de atención se concentra en la audiencia prevista para el jueves en Estados Unidos. Hasta el momento, la identidad del testigo convocado no fue confirmada oficialmente.

Sin embargo, una fuente con acceso a la AFA aseguró que quien "declararía" sería Leandro Petersen, gerente de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino. La misma fuente lo describió como "el hombre que consigue los contratos, que promociona a la Selección Argentina". No obstante, Petersen niega esa versión.

La eventual participación del gerente de Marketing adquiere relevancia debido a que la investigación estadounidense intenta reconstruir el circuito comercial y financiero vinculado con TourProdEnter, empresa registrada en Miami a nombre de Erica Gillette, esposa del productor teatral Javier Faroni.

Esa firma fue designada por la conducción de la AFA como representante comercial exclusiva para gestionar las operaciones internacionales de la Asociación mediante un contrato firmado en diciembre de 2021 por Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

La página oficial de la AFA exhibe una extensa nómina de patrocinadores de las selecciones nacionales y una de las preguntas centrales que busca responder la investigación es si parte de los recursos generados por esos contratos pasó por TourProdEnter.

Los cuestionamientos sobre TourProdEnter

Dentro de las actuaciones también fueron incorporadas declaraciones radiales de Vítolo, quien sostuvo que la entidad nunca respondió con precisión a los requerimientos formulados por la Inspección General de Justicia (IGJ).

Como ejemplo, señaló partidas contables que, según afirmó, no podían ser desagregadas. "Lo que no sabíamos es qué había dentro de un rubro que decía: gastos y traslados, ocho millones de dólares en un balance. ¿Quién está adentro?", planteó.

Asimismo, indicó que la información vinculada con los ingresos obtenidos por los partidos de la Selección Argentina no coincidía, según su análisis, con la cantidad de encuentros efectivamente disputados.

El estado actual de la investigación

La investigación que se desarrolla en Estados Unidos continúa en una etapa preliminar.

De acuerdo con la información disponible, hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Javier Faroni, Erica Gillette ni contra las demás personas mencionadas en las distintas actuaciones conocidas.