Javier Milei fue distinguido con un Doctor Honoris Causa en una universidad de Perú

El presidente Javier Milei recibió este martes el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de San Martín de Porres, de Perú, en reconocimiento a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado.

La distinción fue entregada por las máximas autoridades de esa casa de estudios durante una ceremonia realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, en la ciudad de Lima, en el marco de la agenda oficial que el mandatario argentino desarrolló en territorio peruano.

El acto representó uno de los momentos centrales de la visita presidencial y constituyó un reconocimiento institucional por parte de una de las universidades del país anfitrión. La ceremonia reunió a las autoridades académicas encargadas de formalizar la entrega del título honorífico, otorgado en consideración a los fundamentos expuestos por la institución.

Los fundamentos de la distinción

De acuerdo con los fundamentos de la Universidad de San Martín de Porres, el reconocimiento fue concedido por la defensa de las ideas de la libertad que impulsa el mandatario argentino y por las reformas orientadas a la modernización del Estado implementadas desde el inicio de su gestión.

La institución académica destacó especialmente dos ejes que sustentaron la decisión de conferir el título de Doctor Honoris Causa:

El compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social.

La implementación de reformas orientadas a la modernización del Estado desde el comienzo de su gestión.

Asimismo, entre los fundamentos expresados por la universidad se remarcó la defensa de las ideas de la libertad, una de las razones centrales que motivaron el otorgamiento de la máxima distinción académica.

Una agenda oficial con actividades institucionales

La entrega del reconocimiento se produjo durante la visita oficial que el presidente argentino realizó a Lima, donde desarrolló una agenda de carácter institucional junto a integrantes de su Gobierno.

Previamente, Javier Milei participó del acto de juramentación y toma de mando de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ceremonia que se llevó a cabo en el Congreso de ese país.

La presencia del mandatario argentino en ese acto formó parte de las actividades previstas durante su visita oficial a la capital peruana y constituyó una de las principales instancias de su agenda antes de recibir la distinción académica.

La comitiva presidencial

El Presidente viajó acompañado por una comitiva integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes participaron de las actividades oficiales desarrolladas durante la visita.

La delegación acompañó al mandatario en las distintas instancias previstas en la agenda institucional, que incluyó tanto la participación en la ceremonia de juramentación y toma de mando de la presidenta peruana como la posterior entrega del título de Doctor Honoris Causa.

Encuentros institucionales en Lima

Además de asistir a los actos oficiales programados, la actividad formó parte de la agenda institucional del presidente argentino en territorio peruano, donde también mantuvo encuentros institucionales con autoridades locales.

De esta manera, la visita oficial comprendió una serie de actividades desarrolladas en la ciudad de Lima, entre ellas:

Participación en el acto de juramentación y toma de mando de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, realizado en el Congreso.

Recepción del título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de San Martín de Porres durante una ceremonia en la Facultad de Derecho.

Encuentros institucionales con autoridades locales como parte de la agenda oficial.

La entrega del Doctor Honoris Causa constituyó uno de los principales acontecimientos de la visita oficial del presidente Javier Milei a Perú. Según los fundamentos expresados por la Universidad de San Martín de Porres, la distinción reconoce su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, su defensa de las ideas de la libertad y las reformas orientadas a la modernización del Estado implementadas desde el inicio de su gestión. La ceremonia, realizada en la Facultad de Derecho de esa casa de estudios en Lima, se desarrolló en el contexto de una agenda oficial que también incluyó la participación del mandatario en la juramentación y toma de mando de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, así como diversos encuentros institucionales con autoridades locales, acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.