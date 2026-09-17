Cristina Kirchner: fijaron las fechas de los juicios por Los Sauces y Hotesur

El Tribunal Oral Federal 5 resolvió el 17 de septiembre de 2026 separar los juicios correspondientes a las causas Los Sauces y Hotesur, que involucran a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Máximo Kirchner y Cristóbal López, entre otros acusados.

La decisión establece que los debates se desarrollarán de manera separada y en forma presencial, luego de que el tribunal considerara que ambas acusaciones presentan objetos diferentes y que la realización de un único juicio podría extenderse durante más de dos años.

El proceso correspondiente a Los Sauces comenzará el viernes 23 de octubre de 2026, a las 10:00, mientras que el debate por Hotesur tendrá inicio el viernes 19 de marzo de 2027, a las 10:00. La resolución separa dos causas que habían sido acumuladas debido a su conexión procesal. Sin embargo, los jueces consideraron que existen diferencias entre ambos expedientes en aspectos centrales de las investigaciones.

Según la resolución, se trata de diferencias vinculadas con:

Los mecanismos atribuidos en cada investigación.

en cada investigación. Las sociedades involucradas .

. Los bienes analizados .

. Las fuentes de fondos investigadas.

investigadas. Las pruebas correspondientes a cada expediente.

El desdoblamiento no modifica las acusaciones formuladas, la prueba que ya fue admitida ni el derecho de defensa de las partes.

La cantidad lo más determinantes

Uno de los elementos evaluados por el tribunal fue la dimensión de los debates. Cada uno de los expedientes cuenta con casi 200 testigos propios, mientras que las listas presentan coincidencias parciales en poco más de 20 personas. Para los jueces, realizar ambos procesos en un único debate generaría dificultades prácticas y procesales. Defensas, querellas y abogados que intervienen de manera limitada en uno de los casos deberían asistir también a audiencias destinadas a incorporar pruebas correspondientes al otro expediente, aun cuando esas pruebas fueran ajenas a sus respectivos representados.

La resolución sostuvo que esa dinámica "no fortalece el contradictorio: prolonga el juicio, dispersa la atención de las partes y multiplica las posibilidades de suspensión".

A partir de esa evaluación, el tribunal entendió que la separación permitirá organizar los debates de manera más específica. En particular, los magistrados señalaron que el desdoblamiento posibilitará convocar a cada testigo en el proceso que le corresponde y establecer bloques de prueba homogéneos.

De esta manera, la decisión no apunta a modificar el contenido de las acusaciones, sino a establecer una modalidad de desarrollo de los debates que, según el tribunal, permita ordenar el extenso material probatorio y las declaraciones previstas en cada expediente.

Qué se investiga en Los Sauces

La causa Los Sauces tiene como uno de sus elementos centrales la actividad de la sociedad que da nombre al expediente. Según la acusación, la firma facturó $25.968.042,30 entre 2009 y 2016 mediante alquileres a empresas pertenecientes a los grupos Báez e Indalo.

De acuerdo con la acusación, esa suma habría representado el 88 % de la facturación de Los Sauces durante ese período. En este expediente, la acusación incluyó una presunta asociación ilícita y lavado de activos, a través de contratos de alquiler y operaciones vinculadas con actividades inmobiliarias y hoteleras.

Los fiscales relacionaron los pagos con empresas de Lázaro Báez y también con compañías del Grupo Indalo. Los desembolsos fueron vinculados, según la acusación, con supuestos beneficios, contratos, concesiones, licencias y ventajas impositivas.

El debate por este expediente será el primero de los dos en comenzar y tendrá su primera audiencia el 23 de octubre de 2026.

La acusación en el caso Hotesur

El expediente Hotesur, cuyo juicio comenzará el 19 de marzo de 2027, analiza una presunta maniobra de lavado de activos vinculada con fondos que, según la acusación, habrían tenido origen en la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a empresas pertenecientes al Grupo Báez.

La hipótesis investigada sostiene que una parte de esos recursos habría ingresado al patrimonio de la familia Kirchner mediante la explotación de establecimientos hoteleros y la intervención de la firma Valle Mitre.

El requerimiento de elevación a juicio señaló que Valle Mitre pagó a Hotesur más de $28 millones durante la relación comercial. Asimismo, atribuyó la canalización de aproximadamente $6,9 millones hacia el hotel Las Dunas entre marzo de 2010 y mayo de 2013.

De acuerdo con la pesquisa, esos fondos habrían sido presentados como rentas legítimas provenientes de la actividad hotelera. El expediente presenta así una estructura de acusación diferenciada respecto de Los Sauces, circunstancia que fue contemplada por el Tribunal Oral Federal 5 al decidir que ambos debates no debían desarrollarse conjuntamente.

Un cronograma especial para Los Sauces

La organización del juicio por Los Sauces también demandó la definición de un esquema particular de audiencias. Los jueces resolvieron habilitar los sábados 24 y 31 de octubre de 2026, además de la primera semana de la feria judicial de enero de 2027, con el objetivo de garantizar la continuidad del debate.

La segunda semana de la feria judicial quedó reservada para una eventual habilitación. Las audiencias se desarrollarán inicialmente los lunes, viernes y sábados, aunque el cronograma podrá ser modificado para compatibilizar las agendas de los magistrados.

El tribunal explicó que sus integrantes pertenecen a distintos tribunales orales federales y que, además, mantienen intervención en otros debates que ya se encuentran en desarrollo.

La organización de las jornadas aparece así directamente vinculada con la extensión prevista del proceso y con la necesidad de sostener la continuidad de las audiencias sin afectar las demás intervenciones judiciales de los magistrados.

El expediente más avanzado no esperará al otro

Otro de los fundamentos centrales de la resolución fue el diferente grado de avance de las dos causas. Los jueces remarcaron que Los Sauces presenta un mayor avance en las medidas de instrucción suplementaria. Por ese motivo, consideraron que no correspondía demorar su comienzo hasta que se completaran diligencias que todavía se encontraban pendientes en Hotesur.

"No existe razón para que el expediente más avanzado deba aguardar diligencias pendientes del otro", afirmaron los integrantes del tribunal.

Con ese criterio, el juicio por Los Sauces tendrá su inicio en octubre de 2026, mientras que el de Hotesur comenzará cinco meses después, en marzo de 2027.