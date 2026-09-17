Jornada sobre asistencia integral a víctimas de trata de personas en Catamarca

Esta mañana se realizó el acto de apertura de la jornada "De la emergencia a la restitución de derechos: El modelo de asistencia integral y protección a víctimas de trata en la Provincia de Catamarca", una instancia destinada a abordar la respuesta estatal frente a las situaciones vinculadas con el delito de trata de personas y, particularmente, los mecanismos de asistencia y protección destinados a quienes resultan víctimas.

La apertura estuvo encabezada por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, quien durante su intervención puso el acento en la necesidad de comprender la lucha contra este delito desde una perspectiva que no se limite exclusivamente a la persecución penal.

Del acto participaron también el Defensor del Pueblo, Dalmacio Mera; el presidente de la Corte de Justicia de Catamarca, Hernán Martel; el juez de la Corte de Justicia, Jorge Rafael Bracamonte; diputados provinciales; referentes de la Universidad Nacional de Catamarca, además de otras autoridades y funcionarios vinculados con la temática.

La presencia de representantes de distintos ámbitos del Estado y de la comunidad académica marcó el carácter transversal de la jornada, centrada en una problemática que requiere intervenciones articuladas y una mirada que contemple las distintas dimensiones que atraviesan a las víctimas.

Del proceso judicial a la protección de la persona

Durante su alocución, Natella sostuvo que "la persecución penal del delito es fundamental, pero el éxito real de la política pública se mide en la capacidad del Estado para proteger, contener y devolver la autonomía a las víctimas". La definición planteada por el ministro ubicó en el centro de la discusión la necesidad de que la intervención estatal contemple a la persona afectada por el delito más allá de su eventual participación en una causa judicial.

En ese sentido, remarcó el cambio de paradigma que atraviesa la política pública provincial y señaló que "la víctima no es un mero medio de prueba para una causa judicial; es un sujeto de derechos severamente vulnerado".

Desde esa perspectiva, la respuesta estatal debe comenzar desde el primer momento y garantizar una atención que abarque diferentes áreas. Natella destacó que el Estado debe asegurar asistencia médica, psicológica, jurídica y social desde el minuto cero, planteando así una intervención que atienda las necesidades inmediatas de las víctimas y, al mismo tiempo, permita construir herramientas para las etapas posteriores.

El planteo supone entender la asistencia como un proceso que comienza con la emergencia, pero que no termina con ella. La protección inicial constituye una primera instancia dentro de un esquema más amplio, orientado a acompañar a las víctimas durante el proceso de recuperación de sus derechos y de su autonomía.

Los ejes del modelo de intervención provincial

En el desarrollo de su discurso, el ministro recorrió los distintos componentes del modelo de intervención impulsado desde el Punto Focal Provincial, con especial énfasis en las respuestas que deben implementarse frente a una situación de trata.

Entre los principales ejes mencionados se encuentran:

Respuesta inmediata y protección sanitaria y psicológica: contempla la intervención ante la emergencia y la atención de las necesidades vinculadas con la salud y el acompañamiento psicológico de las víctimas.

contempla la intervención ante la emergencia y la atención de las necesidades vinculadas con la salud y el acompañamiento psicológico de las víctimas. Asistencia jurídica gratuita y garantías procesales: incorpora el acceso a la asistencia legal y la protección de las garantías correspondientes dentro de los procesos.

incorpora el acceso a la asistencia legal y la protección de las garantías correspondientes dentro de los procesos. Planes de acompañamiento a mediano y largo plazo: apuntan a generar condiciones que permitan avanzar hacia la autonomía y la reconstrucción del proyecto personal.

apuntan a generar condiciones que permitan avanzar hacia la autonomía y la reconstrucción del proyecto personal. Autonomía económica: constituye uno de los componentes de las estrategias de acompañamiento posteriores a la emergencia.

constituye uno de los componentes de las estrategias de acompañamiento posteriores a la emergencia. Solución habitacional: forma parte de las herramientas previstas para sostener el proceso de restitución de derechos.

forma parte de las herramientas previstas para sostener el proceso de restitución de derechos. Reparación integral: completa el esquema de intervención orientado a atender las distintas dimensiones de las consecuencias que atraviesan las víctimas.

El modelo expuesto durante la jornada, de acuerdo con lo señalado por Natella, plantea de esta manera una continuidad entre la respuesta inmediata y las políticas de acompañamiento posteriores. La intervención no queda circunscripta al momento en que se detecta o se denuncia una situación, sino que incorpora objetivos vinculados con las condiciones necesarias para que las víctimas puedan avanzar hacia una vida autónoma.

La restitución de derechos

Uno de los conceptos centrales expresados durante la apertura fue el de restitución de derechos. La propuesta presentada coloca a la víctima en el centro de las acciones estatales y establece como horizonte no solamente su protección frente a la situación de vulnerabilidad, sino también la posibilidad de reconstruir su proyecto de vida.

En ese marco, la asistencia médica, psicológica, jurídica y social se articula con medidas de mediano y largo plazo relacionadas con la vivienda, la autonomía económica y la reparación integral.

El enfoque señalado por el ministro parte de considerar que la vulneración sufrida exige una respuesta que contemple múltiples dimensiones. Por ello, la persecución penal del delito aparece integrada a un esquema más amplio de protección, acompañamiento y restitución de derechos.

La jornada realizada en Catamarca permitió así poner en común los distintos componentes de este modelo de intervención y reunir a autoridades y referentes vinculados con la temática en torno a una concepción integral de la asistencia.

"Reconstruir su proyecto de vida en libertad"

Al cierre de su discurso, Natella sintetizó el objetivo de la política de asistencia con una definición: "proteger a una víctima de trata significa acompañarla a reconstruir su proyecto de vida en libertad".

La expresión condensó el sentido del modelo presentado durante la jornada, en el que la protección inmediata constituye el punto de partida de un proceso más extenso. La asistencia y el acompañamiento buscan, de acuerdo con lo expuesto, generar las condiciones para que las víctimas puedan recuperar progresivamente su autonomía y avanzar en la reconstrucción de sus proyectos personales.

Finalmente, el ministro reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de colocar "la dignidad humana, la empatía y la restitución integral en el centro de todas las acciones" contra este delito.

Con ese planteo, la jornada "De la emergencia a la restitución de derechos" puso en primer plano una definición de la intervención estatal basada en la protección de la persona, la atención integral y el acompañamiento sostenido, articulando la respuesta frente a la trata de personas con el objetivo de restituir derechos y contribuir a la recuperación de la autonomía de quienes fueron víctimas.