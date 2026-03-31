Cuadernos: aceptan un video editado que pone tensión en una prueba fundamental

El jueves pasado, en la sala Auditorium del subsuelo de Comodoro Py, se produjo un episodio que obligó al Tribunal Oral Federal N°7 a dar explicaciones en plena audiencia. En una escena llamativa, el empresario arrepentido Juan Carlos De Goycochea, vinculado a Isolux, terminó conduciendo el desarrollo de la sesión al solicitar la exhibición de un video editado de una declaración de Oscar Centeno prestada ante la justicia española.

La secuencia tuvo un efecto inmediato: el tribunal incorporó una prueba que favorece a todos los acusados, ya que muestra a un Centeno dubitativo y sin conocimiento directo sobre la participación de Isolux en presuntas entregas de fondos.

El material audiovisual exhibe al exchofer de Roberto Baratta declarando por teleconferencia en un juicio seguido en España contra directivos de Isolux Corsán. Lo que allí expresa Centeno impacta de lleno sobre el andamiaje acusatorio que lo convirtió en el testigo central del mayor juicio por corrupción de la historia argentina.

La controversia por la admisión del video

La dinámica de la audiencia quedó rápidamente bajo discusión. Fabiana León, fiscal del juicio, se opuso con dureza a la reproducción del video y sostuvo que el asunto ya había sido resuelto en el auto de admisibilidad de prueba, donde el tribunal había decidido no incorporar soportes audiovisuales de declaraciones externas.

La representante del Ministerio Público fue más allá y advirtió que la reproducción equivalía a un "careo virtual" entre dos imputados, producido en otro tribunal y bajo otra fiscalía. También subrayó que implicaba forzar la voluntad de Centeno, quien en esta causa ya había manifestado su decisión de no declarar ni responder preguntas.

Pese a ello, tras un cuarto intermedio, el tribunal habilitó la reproducción del video. En ese momento, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli reconocieron no tener certeza sobre aspectos centrales del material:

Origen del video

Cadena de custodia

Integridad de la grabación

Correspondencia con la declaración completa en España

La omisión adquiere especial relevancia por tratarse de un juicio con 87 imputados y más de 630 testigos admitidos.

Qué dijo Centeno ante la justicia española

El contenido del video fue el punto más sensible de la jornada. Ante la consulta sobre si conocía la existencia de Isolux, Centeno respondió: "Bueno no no no recuerdo verdad, no sabía que se trataba de un grupo de empresas cuya matriz radicaba en España... tampoco sabía".

Cuando le preguntaron qué relación mantenía Isolux con el Ministerio de Planificación Federal, fue todavía más breve: "No sé..."

La falta de precisión continuó en cada tramo del interrogatorio:

Sobre el interlocutor de Isolux: "No podía saberlo nunca"

Sobre personas de la firma conocidas: "Ninguna. No conozco a nadie"

Sobre entregas de fondos en 2011, 2012 y 2014: "Tampoco lo sé"

Sobre si le constaba entrega de fondos a funcionarios:

"No me consta ningún responsable que hayan entregado fondos a funcionarios"

Estas respuestas contrastan con las propias anotaciones de los cuadernos, donde Isolux aparece mencionada el 8 de abril de 2010 en relación con la licitación de la central termoeléctrica de Río Turbio.

El propio Centeno admitió ante la justicia española que ese dato lo escribió porque "alguien" le comentó, durante una espera, que se trataba de la empresa ganadora de la licitación, aunque aclaró que nunca tuvo contacto con nadie de la firma.

La estrategia de De Goycochea

La defensa de Juan Carlos De Goycochea mostró una línea argumental clara desde antes del inicio de la audiencia. El empresario declaró que Isolux era una empresa española con directorio en Madrid y que su sucursal argentina no tenía autonomía respecto de la casa matriz.

Su planteo central fue contundente:

"Centeno nunca tuvo conocimiento de que Isolux se entregara dinero a nadie, ni me conoció a mí ni a ninguna otra persona de Isolux".

Tras la reproducción del video, cerró su exposición con una afirmación alineada con la estrategia previa: "Como ha quedado claramente demostrado, Centeno desconoce por completo todo lo vinculado con Isolux. Pido que no se haya tenido en cuenta como prueba en mi contra".

A este planteo adhirieron las defensas de otros imputados, reforzando la incidencia que la pieza audiovisual puede tener sobre distintos tramos del expediente.

Una fisura en el núcleo probatorio

El episodio se inserta en una etapa decisiva del juicio, iniciado en noviembre de 2025 y que en marzo de 2026 ingresó en la fase presencial de declaraciones indagatorias.

Un dato clave es que Centeno compareció ante el TOF 7 el 19 de marzo y se negó a declarar, mientras que el tribunal rechazó los pedidos de nulidad y ratificó la incorporación por lectura de sus indagatorias previas. A la vez, en España, la justicia ya había descartado en 2022 los cargos contra un directivo de Isolux al considerar que el material incriminatorio era "escaso y débil".

No fue suficiente entonces, y ahora el juicio argentino enfrenta una fisura en su propio núcleo probatorio: el hombre que escribió los cuadernos declaró, bajo juramento y ante otra justicia, que no conoce al menos a este acusado ni le consta la entrega de fondos por parte de Isolux.

La jornada de hoy continuará con otros empresarios acusados, en un escenario en el que no se descarta la aparición de nuevas pruebas en vivo, mientras la estrategia de las defensas parece haber encontrado en el video una herramienta capaz de tensionar uno de los ejes centrales del proceso.