Causa Insaurralde: Jesica Cirio busca impugnar el video de los fajos de dólares

En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que tiene como principal imputado al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, la defensa de Jesica Cirio ha sumado un nuevo capítulo de tensión legal. Los representantes de la conductora presentaron un pedido formal ante la Justicia para que el video donde se la observa manipulando fajos de dólares dentro de un vestidor no sea incorporado como prueba en el expediente.

Esta presentación se conoce en un momento crucial, justo cuando el juzgado avanza decididamente en la recolección de pruebas técnicas sobre el origen y la veracidad del material audiovisual. La estrategia de la defensa busca anular el impacto de una de las pruebas visuales más controvertidas del caso, intentando evitar que sea utilizada de forma vinculante en el desarrollo de la causa penal.

El peritaje técnico y la búsqueda de metadatos

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, es quien lleva adelante las directivas procesales y ordenó un exhaustivo peritaje sobre la filmación. El objetivo primordial de esta medida es determinar con rigurosidad técnica si las imágenes son auténticas o si presentan alteraciones de algún tipo.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el requerimiento judicial sobre el video contempla los siguientes puntos clave de investigación:

Autenticidad del material: Confirmar de manera fehaciente si las imágenes son genuinas o si sufrieron modificaciones en su cadena de custodia o edición.

Detección de alteraciones: Evaluar la presencia de modificaciones digitales o cortes que puedan desvirtuar el contexto original de la filmación.

Recuperación de metadatos: Analizar los archivos informáticos subyacentes para reconstruir el origen del material, lo que permitirá establecer con precisión cuándo y dónde fueron registradas las imágenes.

La necesidad de esta pericia surge de las propias declaraciones de la conductora. Jesica Cirio aseguró que el video habría sido manipulado, e incluso deslizó públicamente la posibilidad de que hubiera sido alterado mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, a pesar de los argumentos presentados por la imputada, los primeros indicios recopilados por los especialistas apuntan a que el material sería auténtico. No obstante, la conclusión final de la Justicia quedará estrictamente supeditada al informe definitivo que presenten los peritos a cargo de la evaluación tecnológica.

Inspecciones en Fincas de San Vicente y Nordelta

En paralelo al análisis del soporte digital, la Justicia procura determinar la fecha exacta en que fue registrado el video y reconstruir detalladamente las circunstancias en las que se realizó la grabación. Este análisis situacional llevó al magistrado a disponer una serie de medidas de prueba sobre distintos inmuebles vinculados a la vida personal y de pareja de la modelo.

La presentación efectuada por la defensa de Cirio para bloquear el video se produjo inmediatamente después de que el juez Luis Armella ordenara inspecciones en la propiedad ubicada en el barrio cerrado Fincas de San Vicente. Las autoridades judiciales consideran que existen indicios sólidos de que el polémico video habría sido grabado en ese inmueble, lugar donde Cirio convivió en su momento con el exintendente Martín Insaurralde.

Como parte del mismo entramado de medidas de prueba, los investigadores también realizaron inspecciones en una vivienda de Nordelta, propiedad que la modelo compartía con su expareja, Elías Piccirillo. El procedimiento en el norte del conurbano bonaerense tuvo como fin cotejar las locaciones para recabar la mayor cantidad de precisiones logísticas posibles. Sin embargo, tras comparar minuciosamente las características arquitectónicas y el diseño del vestidor de dicha propiedad con el que aparece en la filmación, los investigadores descartaron de plano que las imágenes hubieran sido filmadas en ese lugar.

De este modo, el foco de la investigación judicial vuelve a concentrarse sobre el inmueble de Fincas de San Vicente, mientras la resolución final sobre la validez del video como prueba queda bajo la estricta decisión del juzgado federal, a la espera del cierre de los informes técnicos y periciales.