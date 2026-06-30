Convenio entre Minería y el Instituto Fasta por prácticas profesionalizantes

El Ministerio de Minería y el Instituto Superior FASTA Catamarca concretaron un convenio de Práctica Profesional Supervisada destinado a estudiantes de la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo, quienes desarrollarán su formación práctica dentro de la Dirección de Policía Minera.

El acuerdo fue suscripto por la ministra de Minería, Teresita Regalado, y el rector del Instituto Superior FASTA Catamarca, Juan Manuel Oviedo, dando inicio a una instancia de capacitación orientada a que los futuros profesionales puedan complementar los conocimientos adquiridos durante su formación académica mediante experiencias concretas dentro de un organismo de fiscalización minera.

Según lo establecido en el convenio, las prácticas constituyen una instancia de formación profesional real que permitirá a los estudiantes incorporarse temporalmente a las actividades desarrolladas por la Dirección de Policía Minera, con el acompañamiento permanente de docentes y profesionales del organismo.

Cuatro estudiantes durante dos meses

Esta primera etapa del convenio comprende la participación de cuatro alumnos, quienes llevarán adelante sus prácticas profesionalizantes durante un período de dos meses. Durante ese tiempo desarrollarán actividades propias del organismo de fiscalización minera bajo un sistema de supervisión integrado por un docente guía del Instituto Superior FASTA y un tutor designado por el Ministerio de Minería, función que estará a cargo del director de Policía Minera, Luciano Morcos.

La modalidad prevista procura que los estudiantes puedan desempeñarse en un ámbito profesional vinculado directamente con la actividad minera, incorporando herramientas y conocimientos propios del ejercicio técnico dentro de la administración pública.

Los objetivos de la práctica profesional supervisada

El convenio establece una serie de objetivos orientados a fortalecer la formación integral de los estudiantes mediante el desarrollo de experiencias prácticas.

Entre los principales propósitos de la iniciativa se destacan:

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica.

Obtener experiencia profesional dentro de un organismo técnico.

Conocer el funcionamiento de la administración pública y del ámbito laboral.

Desarrollar competencias técnicas, éticas, administrativas y de trabajo en equipo.

La propuesta apunta a complementar el trayecto formativo mediante la incorporación de experiencias vinculadas con la realidad profesional, favoreciendo el contacto directo con las tareas que desarrolla la Dirección de Policía Minera.

Actividades dentro de la Policía Minera

Durante las prácticas, los estudiantes participarán de diversas tareas propias de la Dirección de Policía Minera, integrándose a actividades técnicas y administrativas vinculadas con la fiscalización de la actividad minera.

Entre las funciones previstas se encuentran:

Inspecciones y fiscalizaciones de canteras y proyectos mineros.

Verificación del cumplimiento de la normativa minera y de higiene y seguridad.

Elaboración de informes técnicos, actas de inspección y documentación administrativa.

Evaluación técnica de solicitudes para explotaciones y canteras.

Fiscalización de extracciones ilegales, incluyendo mediciones, cubicajes y relevamientos con GPS.

Controles en proyectos mineros sobre seguridad laboral, documentación técnica y utilización de elementos de protección personal.

Tramitación de certificados, expedientes y análisis de documentación presentada por empresas mineras.

Estas actividades permitirán a los practicantes conocer el funcionamiento operativo del organismo y participar en distintas instancias vinculadas con el control y la fiscalización de la actividad minera.

El área de trabajo

Las prácticas no se limitarán a una única sede de trabajo, sino que comprenderán actividades en distintos puntos del territorio provincial. Según el convenio, los estudiantes desarrollarán tareas en toda la provincia y, particularmente, en los departamentos con mayor presencia minera como Antofagasta de la Sierra, Belén, Andalgalá, Tinogasta, Santa María y Valle Central.

En todos los casos deberán respetar los protocolos de seguridad establecidos, mantener la confidencialidad sobre la información obtenida durante las prácticas y desempeñar sus funciones bajo la supervisión permanente del personal técnico de la Dirección de Policía Minera.

Compromisos y evaluación de los estudiantes

Además de las actividades técnicas previstas, el convenio establece una serie de compromisos que deberán asumir los practicantes durante el desarrollo de la experiencia. Entre ellos figuran:

Cumplir los horarios y las tareas asignadas.

Respetar la normativa institucional y los protocolos de seguridad.

Mantener reserva sobre la información obtenida durante las prácticas.

Presentar un informe final al concluir la actividad.

Actuar con ética, responsabilidad, imparcialidad y profesionalismo.

Asimismo, las prácticas profesionalizantes serán evaluadas teniendo en cuenta tres dimensiones fundamentales:

Dimensión técnica.

Dimensión administrativa.

Dimensión personal.

La ministra destacó el valor de la capacitación

Durante la firma del convenio, la ministra de Minería, Teresita Regalado, celebró la puesta en marcha de esta instancia de capacitación y formación, tanto para los futuros profesionales como para el propio organismo minero.

En ese marco, instó a los estudiantes a aprovechar el período de prácticas que compartirán con los técnicos y fiscalizadores de la Dirección de Policía Minera y los alentó a trabajar en proyectos e investigaciones que aporten al sector minero y a la provincia.

Del acto de firma participaron también, en representación del organismo minero, la secretaria de Desarrollo Minero, Antonella Velazco; la directora Provincial de Promoción y Responsabilidad Social Minera, Yésica Yornet; y el director de Policía Minera, Luciano Morcos. También estuvieron presentes el rector del Instituto Superior FASTA Catamarca, Juan Manuel Oviedo, y los cuatro estudiantes que realizarán las prácticas profesionalizantes.

Con este convenio, el Ministerio de Minería y el Instituto Superior FASTA Catamarca pusieron en marcha una propuesta de formación práctica que permitirá a los estudiantes incorporar experiencia profesional en un organismo de fiscalización minera, aplicar los conocimientos adquiridos durante su carrera y desarrollar competencias técnicas, administrativas y éticas en contacto directo con las actividades que se desarrollan en el ámbito de la Policía Miner