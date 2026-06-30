Santilli juró como jefe de Gabinete en una ceremonia con respaldo de gobernadores

El presidente Javier Milei tomó juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, luego de que el funcionario protagonizara la reunión de transición con su antecesor. Con este acto, Santilli dejó su cargo como ministro del Interior para asumir formalmente la coordinación de los ministerios nacionales.

La ceremonia se desarrolló en el Salón Blanco de la Casa Rosada y estuvo marcada por una importante presencia de gobernadores y dirigentes políticos, en una señal de respaldo institucional hacia el nuevo esquema del Gabinete nacional.

Tras prestar juramento, Santilli recibió el saludo del Presidente en una escena que también tuvo como protagonista al funcionario saliente.

Adorni y el abrazo con Milei

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la ceremonia fue la presencia de Manuel Adorni, quien deja la función de ministro coordinador mientras afronta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Adorni permaneció junto a Santilli durante el acto de jura y, una vez concluida la ceremonia, ambos protagonizaron un triple abrazo junto al presidente Javier Milei y el ex ministro del Interior.

Antes del acto oficial, Santilli había mantenido una reunión con Adorni para avanzar en el proceso de transición y coordinar el traspaso de funciones. Ese encuentro tuvo como objetivo ordenar el cambio de autoridades y ajustar los aspectos vinculados con el funcionamiento de la estructura de la Jefatura de Gabinete.

Un nuevo ascenso dentro del Gobierno

La asunción representa un nuevo paso dentro del recorrido de Santilli en la actual administración nacional. El dirigente del PRO había asumido como ministro del Interior el 11 de noviembre de 2025 y permaneció durante siete meses al frente de esa cartera.

Ahora vuelve a ascender dentro del Gabinete al asumir la Jefatura de Gabinete, decisión adoptada por Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes encontraron en "El Colo" al sucesor para conducir una nueva etapa de la coordinación política del Gobierno.

Según se informó, la nueva función apunta a reimpulsar la comunicación de la gestión y fortalecer el vínculo con los gobernadores con el propósito de conseguir los apoyos necesarios para la sanción de las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo. La ceremonia fue seguida desde la primera fila por su esposa, Analía Maiorana, y sus hijos.

El Presidente Javier Milei toma juramento al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli. pic.twitter.com/vUqrpzsn6t — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 30, 2026

Una ceremonia con amplia presencia política

Entre las sillas dispuestas en el Salón Blanco se observó una importante representación de dirigentes del PRO. Participaron del acto:

Cristian Ritondo , jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados.

, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados. Matías Ranzini , presidente del bloque en la Cámara de Diputados de la Legislatura.

, presidente del bloque en la Cámara de Diputados de la Legislatura. Alejandro Rabinovich, presidente del bloque en el Senado de la Legislatura.

En el sector izquierdo del salón también estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo, en un gesto que, según se indicó, reflejó conformidad con la designación de Santilli en medio de la interna oficialista.

Asimismo, participaron Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem.

Gobernadores presentes y ausencias

Uno de los datos políticos más relevantes de la jornada fue la amplia convocatoria de gobernadores. Tras el anuncio realizado por Milei el domingo anterior, varios mandatarios provinciales manifestaron expectativas positivas respecto del cambio en la conducción de la Jefatura de Gabinete y aceptaron la invitación cursada por el Gobierno nacional.

Las invitaciones fueron enviadas a todos los gobernadores que en algún momento mantuvieron reuniones con Santilli. La única excepción correspondió a Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, Gildo Insfrán, gobernador de Formosa y Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.

En cambio, participaron de la ceremonia los siguientes mandatarios:

Raúl Jalil (Catamarca).

Leandro Zdero (Chaco).

Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Carlos Sadir (Jujuy).

Alfredo Cornejo (Mendoza).

Rolo Figueroa (Neuquén).

Alberto Weretilneck (Río Negro).

Marcelo Orrego (San Juan).

Claudio Vidal (Santa Cruz).

Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Gustavo Sáenz (Salta).

Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

Martín Llaryora (Córdoba).

La presencia de los gobernadores fue interpretada como una señal política en respaldo a la nueva etapa de la coordinación del Gabinete nacional.

La reprogramación

El presidente Javier Milei arribó a la Casa Rosada pocos minutos antes de las 17, luego de cancelar su participación en la Cumbre del Mercosur, desarrollada durante la mañana en Asunción, Paraguay.

Inicialmente, la ceremonia estaba prevista para las 16.30, aunque posteriormente fue postergada por aproximadamente una hora debido a cuestiones de agenda. Finalmente, el acto se llevó a cabo en el Salón Blanco con la presencia de funcionarios nacionales, gobernadores y dirigentes políticos invitados.

El cierre del acto y el escenario político

Luego de prestar juramento "por Dios, la Patria y los Santos Evangelios", Diego Santilli rubricó su firma en el libro de actas correspondiente a la asunción del cargo.

La ceremonia reunió en un mismo espacio a dirigentes del partido fundado por Mauricio Macri y a referentes del espacio político que responde al presidente Javier Milei, en una imagen que reflejó la nueva conformación del Gabinete.

No obstante, pese a la reconfiguración política que representa la designación de Santilli, desde el oficialismo aseguraron que este cambio no implicará un acercamiento entre Javier Milei y Mauricio Macri, manteniendo diferenciadas las relaciones políticas entre ambos dirigentes mientras el nuevo jefe de Gabinete inicia su gestión al frente de la coordinación del Poder Ejecutivo.