Mi Bingo Catamarqueño Mundialista 2026 distribuyó $95 millones

El Gobierno de Catamarca, a través de la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial, concretó la entrega de los aportes económicos correspondientes a la última edición de Mi Bingo Catamarqueño Mundialista 2026, iniciativa que permitió distribuir un total de 95 millones de pesos entre instituciones sin fines de lucro de distintos puntos de la provincia.

La entrega se realizó durante un acto desarrollado en Casa de Gobierno, donde se oficializó la asignación de 5 millones de pesos para cada una de las entidades beneficiadas, recursos destinados a fortalecer el funcionamiento de clubes e instituciones que desarrollan actividades deportivas y sociales.

La iniciativa volvió a poner de manifiesto el destino de las utilidades generadas por el juego, orientadas al acompañamiento de organizaciones que cumplen un rol en sus respectivas comunidades.

La ceremonia fue presidida por el gobernador Raúl Jalil, quien estuvo acompañado por autoridades provinciales y municipales vinculadas a las áreas de deporte, administración y regulación. Participaron del acto Paola Fedeli, presidenta de la Cámara de Diputados; Dr. Hugo Aibar, director ejecutivo de la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca; Martín Reynoso, gerente general de la Caja de Crédito; Susana Seco, coordinadora de Entes Reguladores; Guillermo Perna, secretario de Deportes y Recreación de la Provincia; Eduardo Menecier, intendente de Paclín y Cristian Yapura, intendente de Belén.

La presencia de autoridades provinciales y municipales acompañó la entrega de los aportes destinados a las instituciones seleccionadas en esta edición del programa.

El destino social de los recursos

Durante la ceremonia, el director ejecutivo de la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial, Dr. Hugo Aibar, destacó el compromiso social que mantiene el organismo mediante la distribución de las utilidades generadas por el juego.

En ese marco, explicó que los fondos son destinados al fortalecimiento de entidades sin fines de lucro de toda la provincia, permitiendo que los clubes e instituciones deportivas cuenten con mayores herramientas para desarrollar sus actividades. Aibar remarcó que estos aportes buscan contribuir al crecimiento institucional y favorecer el funcionamiento cotidiano de las organizaciones beneficiadas.

Asimismo, sostuvo que este acompañamiento permite seguir promoviendo valores vinculados con la inclusión, la solidaridad y el juego responsable, ejes que forman parte de la política implementada por el organismo.

También se entregó el premio mayor del sorteo

Además de la distribución de los aportes económicos, la jornada incluyó otro de los momentos previstos dentro de la edición de Mi Bingo Catamarqueño Mundialista 2026.

Durante el acto se realizó la entrega del automóvil 0 kilómetro correspondiente al premio principal del sorteo. El ganador fue Daniel Alcaraz, vecino de Valle Chico, quien recibió formalmente el vehículo ante la presencia de las autoridades y representantes de las instituciones beneficiadas.

La entrega del premio completó las actividades previstas en el cierre de esta edición del bingo.

Las instituciones que recibieron los aportes

En total, 19 instituciones sin fines de lucro fueron beneficiadas con un aporte económico de 5 millones de pesos cada una, alcanzando un monto global de 95 millones de pesos. Las entidades beneficiadas fueron:

Club San Lorenzo de Pomán (Pomán).

(Pomán). Club Independiente El Durazno (El Durazno, Belén).

(El Durazno, Belén). Club San Antonio de La Toma (La Toma, Belén).

(La Toma, Belén). Federación Catamarqueña de Boxeo (Capital).

(Capital). Federación de Natación (Capital).

(Capital). Club Atlético San José (Santa María).

(Santa María). Club Social y Deportivo El Arenal (Belén).

(Belén). Club Sportivo Saujil (Saujil, Pomán).

(Saujil, Pomán). Liga Fiambalense de Fútbol (Fiambalá, Tinogasta).

(Fiambalá, Tinogasta). Club Deportivo La Merced (Paclín).

(Paclín). Club Mountain Bike Santa María (Santa María).

(Santa María). Club San Martín de Santa María (Santa María).

(Santa María). Unión Catamarqueña de Karate (Capital).

(Capital). Asociación de Karate Tradicional y Deportivo (Capital).

(Capital). Liga Santarroseña de Fútbol (Santa Rosa).

(Santa Rosa). Liga Recreína de Fútbol (Recreo, La Paz).

(Recreo, La Paz). Liga Andalgalense de Fútbol (Andalgalá).

(Andalgalá). Club San Martín de El Rodeo (El Rodeo).

(El Rodeo). Liga Catamarqueña de Fútbol (Capital).

Cada una de estas organizaciones recibió el mismo monto, destinado a fortalecer sus actividades y mejorar su funcionamiento.