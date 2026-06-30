Ravier afirmó que la llegada de Santilli "inaugura una nueva etapa política"

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, encabezó su primera conferencia de prensa tras asumir sus funciones y utilizó ese escenario para referirse al reciente nombramiento de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, cargo que pasa a ocupar en reemplazo de Manuel Adorni.

Durante su exposición, Ravier definió la incorporación de Santilli como el comienzo de una nueva etapa dentro de la administración nacional y sostuvo que el cambio representa una instancia orientada a fortalecer el desarrollo político del Gobierno.

Las primeras declaraciones del nuevo vocero estuvieron enfocadas en explicar el significado que la designación tiene para el Poder Ejecutivo y en destacar el perfil político del nuevo jefe de Gabinete, quien anteriormente se desempeñó como ministro del Interior.

El reconocimiento a la trayectoria política de Santilli

Al iniciar la conferencia, Adrián Ravier destacó las condiciones políticas del nuevo funcionario y el trabajo que venía desarrollando dentro del Gobierno nacional. "Se trata de alguien con amplio oficio político que, como ministro del Interior, venía realizando un importante trabajo, reforzando los lazos entre el Gobierno nacional y los gobernadores", expresó el vocero presidencial.

Con esas palabras, Ravier puso de relieve la experiencia política de Santilli y el papel que desempeñó en la relación institucional entre la administración nacional y los gobiernos provinciales durante su paso por el Ministerio del Interior.

El funcionario presentó ese antecedente como uno de los principales atributos que acompañan la llegada del nuevo jefe de Gabinete a una función de mayor responsabilidad dentro del Poder Ejecutivo.

"Una nueva etapa política para el Gobierno"

Uno de los conceptos centrales de la conferencia fue la definición realizada por Adrián Ravier respecto del nuevo momento que, según sostuvo, comienza para la administración nacional.

Para el vocero presidencial, la incorporación de Diego Santilli representa mucho más que un cambio de nombres dentro del gabinete y constituye el inicio de una etapa con una orientación política específica.

En ese sentido, afirmó que Santilli "inaugura una nueva etapa política para el Gobierno que se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad la agenda de reformas estructurales, que es la agenda más ambiciosa desde el retorno de la democracia".

Con esa definición, Ravier vinculó el nombramiento del nuevo jefe de Gabinete con la estrategia del Gobierno de avanzar en la construcción de acuerdos políticos que permitan impulsar las iniciativas contempladas dentro de su programa de reformas.

La búsqueda de consensos

Las declaraciones del vocero presidencial señalaron que uno de los objetivos centrales de esta nueva etapa será la profundización de los acuerdos políticos.

Según manifestó durante la conferencia, esa tarea tendrá como finalidad avanzar en la concreción de la agenda de reformas estructurales impulsada por el Gobierno nacional. En su exposición, Ravier definió ese conjunto de iniciativas como "la agenda más ambiciosa desde el retorno de la democracia", expresión con la que buscó caracterizar la magnitud de las transformaciones que el Poder Ejecutivo pretende llevar adelante.

De esa manera, el funcionario presentó el fortalecimiento del diálogo político como uno de los ejes que acompañarán la gestión encabezada por Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete.

Un discurso que luego se enfocó en la economía

Tras referirse al nombramiento de Diego Santilli y al significado político que el Gobierno atribuye a esa decisión, Adrián Ravier orientó el resto de su conferencia hacia cuestiones vinculadas con la economía.

De acuerdo con la información difundida, el flamante funcionario nacional centró posteriormente su discurso en el plano económico, uno de los aspectos que estuvieron entre las razones por las cuales el presidente Javier Milei decidió posicionarlo como la nueva cara de su administración tras el caso de Manuel Adorni.

La conferencia marcó así la primera presentación pública de Adrián Ravier como vocero presidencial y sirvió para fijar la postura oficial respecto de la designación de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete.