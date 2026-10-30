Colegio Pía Didoménico: el informe del sumario ya tiene fecha e incluiría sanciones

El vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, mantuvo una reunión con autoridades del Gobierno provincial para analizar los avances de las actuaciones ministeriales desarrolladas en el Colegio Privado Pía Didoménico. El encuentro contó con la participación de la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria; la asesora de Gobierno, Mara Murúa; el fiscal de Estado, Nicolás Rosales Matienzo; y la secretaria de Gabinete, Luz Soria.

Durante la reunión se abordó el estado de las medidas administrativas dispuestas para investigar los sucesos que involucran a estudiantes de la institución y analizar las actuaciones institucionales correspondientes. El seguimiento de este proceso comprende dos instrumentos centrales: el sumario administrativo iniciado mediante la Disposición N.º 999/2026 y la Actuación Ministerial Extraordinaria de Acompañamiento y Supervisión Institucional, establecida por la Resolución del Ministerio de Educación y Trabajo N.º 252/2026.

Ambas actuaciones forman parte de la intervención impulsada desde el Ministerio de Educación y Trabajo, aunque tienen objetivos diferenciados dentro del procedimiento. Por un lado, el sumario busca analizar los elementos probatorios, esclarecer las actuaciones institucionales y establecer si existen responsabilidades administrativas. Por otro, la actuación extraordinaria tiene como finalidad acompañar a la comunidad educativa y supervisar las condiciones institucionales, con especial atención a los estudiantes y sus familias.

En este contexto, las autoridades analizaron el avance de las medidas implementadas y los plazos establecidos para completar la investigación administrativa.

El análisis de las pruebas concluirá este viernes

Durante el encuentro, la ministra Verónica Soria informó que este viernes finalizará la etapa de análisis de los elementos probatorios reunidos en el marco del sumario administrativo.

Una vez concluida esa instancia, la Comisión Instructora Sumarial tendrá a su cargo la presentación del informe final, prevista para el martes 3 de noviembre. Ese documento será fundamental para que las autoridades competentes puedan evaluar las conclusiones de la investigación y avanzar con las decisiones administrativas que correspondan.

La presentación del informe marcará el cierre de la etapa de análisis sumarial y permitirá contar con las conclusiones de la comisión encargada de instruir las actuaciones. Sobre esa base, los organismos con competencia en la materia deberán examinar las eventuales responsabilidades administrativas y resolver las medidas que correspondan conforme a la normativa vigente.

Desde el Gobierno se indicó que cualquier decisión deberá respetar el debido procedimiento. Esto significa que las eventuales medidas y sanciones estarán sujetas a las responsabilidades que efectivamente se determinen en el expediente y al cumplimiento de las instancias administrativas correspondientes.

Qué sanciones contempla la Ley Provincial N.º 3387

Uno de los aspectos abordados durante la reunión estuvo relacionado con las posibles consecuencias administrativas que podrían derivarse de las conclusiones del sumario.

En ese sentido, se recordó que el artículo 24 de la Ley Provincial N.º 3387 contempla diferentes sanciones para las situaciones comprendidas en su marco normativo. Entre ellas se encuentran medidas de distinta naturaleza y alcance, que pueden ir desde apercibimientos hasta decisiones que afectan la continuidad de la adscripción a la enseñanza oficial y el aporte económico estatal.

Las sanciones previstas incluyen:

Apercibimientos: medidas contempladas dentro del régimen de sanciones establecido por la normativa provincial.

Cancelación de la adscripción a la enseñanza oficial: una de las medidas de mayor alcance previstas en el artículo 24.

Pérdida del aporte estatal: otra de las consecuencias que podría aplicarse de acuerdo con las responsabilidades administrativas que se determinen.

Sin embargo, la eventual aplicación de cualquiera de estas medidas no es automática. Su procedencia dependerá de las conclusiones a las que arribe el sumario administrativo, de las responsabilidades que puedan establecerse y del cumplimiento de las garantías correspondientes al debido procedimiento.

De esta manera, el informe final tendrá un papel determinante para orientar la evaluación de las autoridades competentes, que deberán analizar los elementos reunidos y resolver conforme a las disposiciones legales vigentes.

El Educación también sigue las actuaciones judiciales

En paralelo al procedimiento administrativo, el Ministerio de Educación y Trabajo mantiene su atención sobre las decisiones que puedan adoptar las autoridades judiciales en relación con los sucesos que involucran a estudiantes del Colegio Privado Pía Didoménico.

La cartera educativa permanece atenta a las disposiciones de la Justicia, en un contexto en el que se desarrollan actuaciones de distinta naturaleza y competencia.

La investigación administrativa tiene como propósito esclarecer las actuaciones institucionales y determinar eventuales responsabilidades dentro del ámbito correspondiente. Las decisiones judiciales, por su parte, constituyen un ámbito independiente cuyas disposiciones también son seguidas por las autoridades educativas.

Esta diferenciación resulta central para comprender el alcance de las medidas que se encuentran en marcha. El sumario administrativo avanzará hacia la presentación de su informe final, mientras el Ministerio continúa atento a las resoluciones que puedan surgir de las actuaciones judiciales.

Acompañamiento a estudiantes y familias

Mientras continúa la investigación administrativa, el Gobierno provincial también sostiene un dispositivo de acompañamiento destinado a los estudiantes y sus familias.

El equipo de la Dirección de Mediación Escolar, que encabeza la actuación extraordinaria de acompañamiento y supervisión institucional, continuará desarrollando sus tareas hasta la finalización del ciclo lectivo.

El objetivo de esta intervención es sostener las trayectorias educativas de los estudiantes del nivel secundario y fortalecer las condiciones de cuidado y convivencia escolar dentro de la institución.

Las acciones previstas contemplan diferentes espacios de intervención y acompañamiento, entre ellos:

Contención y escucha: generación de espacios destinados a atender las necesidades de los estudiantes.

Orientación: acompañamiento frente a las situaciones que atraviesa la comunidad educativa.

Intervención interdisciplinaria: asistencia y orientación para los estudiantes y sus familias.

Continuidad educativa: seguimiento de las trayectorias escolares del nivel secundario.

Cuidado y convivencia: fortalecimiento de las condiciones institucionales necesarias para el desarrollo de la vida escolar.

La continuidad de estas tareas hasta el cierre del ciclo lectivo busca atender las necesidades de la comunidad educativa durante el desarrollo de la investigación, sin que el acompañamiento institucional quede condicionado por los tiempos del procedimiento sumarial.

Dos líneas de intervención

Desde la cartera educativa remarcó la importancia de distinguir las funciones de la investigación administrativa y del dispositivo de acompañamiento institucional. Aunque ambas actuaciones se desarrollan en el mismo establecimiento y están relacionadas con los acontecimientos que motivaron la intervención, sus objetivos son diferentes.

El sumario administrativo está orientado a esclarecer las actuaciones institucionales, analizar los elementos probatorios y determinar las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder. Su desarrollo está sujeto a las etapas previstas y culminará con la presentación del informe final de la Comisión Instructora Sumarial.

La actuación extraordinaria de acompañamiento y supervisión institucional, en cambio, tiene como eje las necesidades de cuidado de la comunidad escolar. Su trabajo se concentra en sostener las trayectorias educativas, generar espacios de escucha y contención, y brindar orientación y acompañamiento interdisciplinario a estudiantes y familias.

Esta diferenciación permite que el proceso destinado a establecer responsabilidades administrativas avance de manera paralela a las acciones de asistencia y supervisión educativa.