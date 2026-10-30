Jalil y Gastón Pauls firmaron un compromiso federal para fortalecer la prevención de las adicciones

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, firmó junto a Gastón Pauls, fundador y presidente de La Casa de la Cultura de la Calle, un compromiso público destinado a fortalecer las acciones de prevención de las adicciones y los consumos problemáticos, además de promover el cuidado de la salud mental en la provincia.

La firma representa la incorporación de Catamarca a una iniciativa que busca construir acuerdos institucionales y políticos para abordar problemáticas que atraviesan a distintos sectores de la sociedad. El documento establece una serie de compromisos orientados a impulsar políticas sostenidas de comunicación, educación y capacitación, con una perspectiva integral y comunitaria.

El entendimiento plantea la necesidad de fortalecer la prevención como una prioridad de la agenda pública, promoviendo acciones que permitan acercar información a la población, facilitar el acompañamiento temprano y generar espacios de trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

En ese sentido, la propuesta no se limita a la difusión de mensajes preventivos, sino que contempla la participación de diferentes áreas gubernamentales y la incorporación de herramientas educativas y de capacitación que permitan sostener las acciones en el tiempo.

El proyecto "25 Firmas" busca construir una agenda federal

El compromiso rubricado por Jalil y Pauls se desarrolla en el marco del proyecto "25 Firmas", una iniciativa impulsada por La Casa de la Cultura de la Calle que propone convocar a las principales autoridades políticas del país para construir un acuerdo federal en materia de prevención de adicciones, consumos problemáticos y cuidado de la salud mental.

La propuesta invita a participar al Presidente de la Nación, los 23 gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de establecer una base de compromisos compartidos que permita ubicar la prevención entre las prioridades de las políticas públicas.

La convocatoria busca reunir a las distintas jurisdicciones del país alrededor de una problemática que requiere respuestas coordinadas y sostenidas. Por ese motivo, el proyecto está impulsado desde la sociedad civil y se encuentra abierto a todas las fuerzas políticas, con la intención de promover acuerdos amplios que puedan mantenerse independientemente de las diferencias partidarias o los cambios de autoridades.

La participación de Catamarca mediante la firma del gobernador se inscribe en esa búsqueda de articulación federal. El objetivo es que las acciones preventivas no dependan exclusivamente de iniciativas aisladas, sino que puedan integrarse a una política de trabajo permanente, con responsabilidades institucionales y mecanismos de seguimiento.

Educación y capacitación

Uno de los principales componentes del acuerdo está relacionado con la incorporación transversal de la prevención en la currícula escolar. El documento plantea desarrollar contenidos adecuados a cada etapa educativa, de manera que la información y las herramientas de cuidado puedan estar presentes en los distintos niveles de formación.

Esta propuesta coloca a la educación como uno de los ámbitos fundamentales para desarrollar acciones preventivas, mediante contenidos que contemplen las características y necesidades de cada etapa educativa. El compromiso también establece la importancia de fortalecer la formación de los equipos de gobierno y de las diferentes estructuras estatales. La capacitación aparece así como otro de los instrumentos previstos para mejorar la capacidad de respuesta de los organismos públicos y consolidar un enfoque integral frente a las adicciones y los consumos problemáticos.

Entre los principales ejes de trabajo contemplados en el documento se encuentran:

Incorporación de la prevención en las escuelas: integrar contenidos específicos en la currícula escolar, adaptados a cada etapa educativa.

Formación de equipos gubernamentales: promover la capacitación de funcionarios, equipos de gobierno y estructuras estatales.

Articulación institucional: fortalecer el trabajo coordinado entre las distintas áreas de la administración pública.

Comunicación preventiva: impulsar mensajes de prevención y cuidado en diferentes espacios de difusión y participación comunitaria.

Acompañamiento temprano: facilitar el acceso a información y herramientas de orientación para la comunidad.

Estos componentes forman parte de una estrategia que busca ampliar el alcance de la prevención y convertirla en una tarea compartida entre las instituciones públicas y los distintos sectores de la sociedad.

Articulación entre las áreas del Estado y la sociedad civil

Otro de los puntos centrales del compromiso firmado por el gobernador y Gastón Pauls es la necesidad de fortalecer la coordinación entre las diferentes áreas estatales. El documento plantea una intervención articulada que involucre a organismos con responsabilidades en distintos ámbitos de la vida comunitaria.

En particular, se propone trabajar de manera conjunta entre las áreas de Salud, Educación, Seguridad, Desarrollo Social, Cultura y Deporte. La inclusión de estos sectores responde al enfoque integral que promueve la iniciativa, mediante el cual la prevención debe abordarse desde diferentes espacios de intervención y no quedar limitada a una sola dependencia gubernamental.

La articulación institucional también contempla el trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. De esta manera, el acuerdo reconoce la importancia de generar mecanismos de cooperación que permitan ampliar las posibilidades de comunicación, acompañamiento y llegada territorial de las acciones preventivas.

El propósito es sostener una estrategia comunitaria en la que los organismos públicos y las organizaciones sociales puedan participar de manera coordinada, contribuyendo a que la información y las herramientas de cuidado alcancen a distintos sectores de la población.

Prevención, festivales y eventos culturales

El compromiso también incorpora una dimensión vinculada con la comunicación pública y la presencia de mensajes preventivos en espacios de participación masiva. En ese marco, el documento contempla promover contenidos relacionados con la prevención y el cuidado de la salud mental en medios de comunicación, festivales, recitales y otros eventos.

La propuesta apunta a utilizar diferentes ámbitos de difusión para ampliar el alcance de las acciones y acercar información a la comunidad. De esta manera, la prevención se plantea como una tarea que debe estar presente en distintos espacios sociales, culturales y de comunicación.

La iniciativa busca que los mensajes de cuidado puedan circular en escenarios diversos, aprovechando los espacios de encuentro y participación para fortalecer el acceso a información sobre las problemáticas abordadas por el acuerdo.

Este componente se integra con las líneas de educación y capacitación, bajo una perspectiva que procura sostener la prevención mediante diferentes herramientas y canales de comunicación.