Turismo lleva a Fiambalá y Tinogasta líneas de crédito y beneficios a prestadores

Con el objetivo de acompañar el crecimiento del sector turístico y ampliar las herramientas disponibles para los prestadores de distintas localidades, la Secretaría de Gestión Turística llevará adelante una serie de encuentros informativos en Fiambalá y Tinogasta, donde se presentarán líneas de financiamiento y beneficios comerciales destinados a las actividades vinculadas con el turismo.

La iniciativa forma parte de una estrategia integral de impulso al sector turístico provincial, mediante la articulación de herramientas financieras y programas de incentivos que buscan contribuir al desarrollo de la oferta turística catamarqueña.

En esta primera etapa, un equipo técnico integrado por representantes del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y del Banco Nación visitará ambas localidades para acercar información directamente a los prestadores interesados. La propuesta contempla dos ejes principales: por un lado, la presentación de las líneas crediticias disponibles para el sector y, por otro, la difusión de los beneficios del programa Marcatón, que llevan adelante de manera conjunta el Gobierno de Catamarca y el Banco Nación.

La modalidad de trabajo apunta a generar espacios de asesoramiento presencial, donde los comerciantes y prestadores puedan conocer las condiciones de acceso a las herramientas disponibles, resolver consultas y recibir información sobre los procedimientos necesarios para incorporarse a los programas.

De esta manera, la propuesta busca facilitar el acceso a instrumentos que acompañen las actividades turísticas, gastronómicas y comerciales, acercando las alternativas de financiamiento y los incentivos directamente a quienes desarrollan sus emprendimientos en el interior provincial.

Quarín anticipó que los encuentros continuarán en otros destinos

La secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, anticipó que las reuniones informativas no se limitarán a Fiambalá y Tinogasta, sino que continuarán durante las próximas semanas en otros destinos de Catamarca.

El objetivo será ampliar el alcance territorial de estas herramientas y permitir que prestadores de diferentes localidades puedan conocer las alternativas disponibles para acompañar el desarrollo de sus actividades.

La funcionaria explicó, a través de la planificación de estos encuentros, la intención de acercar los instrumentos financieros y los beneficios comerciales a los distintos actores que integran el sector turístico provincial. La propuesta contempla una instancia de contacto directo entre los equipos técnicos y los interesados, de manera que cada prestador pueda interiorizarse sobre las posibilidades de acceso a las líneas de crédito y las condiciones para participar del programa de descuentos.

La continuidad de estas reuniones en otros destinos permitirá extender la difusión de las herramientas y facilitar la incorporación de nuevos establecimientos y comercios a las iniciativas impulsadas conjuntamente por el Gobierno provincial y el Banco Nación.

Fiambalá: líneas de crédito y adhesión al programa Marcatón

La primera jornada tendrá lugar el martes 3 de noviembre en Fiambalá, donde se desarrollarán dos reuniones informativas en el Punto Digital de la localidad.

La actividad comenzará a las 10 horas, con una presentación de las líneas de crédito disponibles para el sector turístico. Durante este encuentro, el equipo técnico brindará asesoramiento a los prestadores interesados en conocer las alternativas de financiamiento y las condiciones para acceder a ellas.

Posteriormente, a las 11 horas y en el mismo espacio, se realizará una segunda reunión destinada a los comerciantes y prestadores de distintos rubros vinculados con la actividad turística.

La convocatoria está dirigida especialmente a representantes de:

Hotelería.

Artesanías.

Productos regionales.

Gastronomía.

Comidas al paso.

El propósito de esta segunda instancia será presentar el funcionamiento del programa Marcatón, explicar sus beneficios y brindar información para que los establecimientos interesados puedan adherir sus comercios.

La participación del Banco Nación permitirá que los prestadores conozcan los requisitos necesarios, las ventajas de incorporarse a la iniciativa y el procedimiento que deberán realizar para formar parte del programa.

De esta manera, Fiambalá será el primer destino de esta etapa de difusión, con una agenda que contempla tanto el acceso al financiamiento como la posibilidad de incorporar nuevos comercios a los beneficios destinados a consumidores y prestadores turísticos.

Marcatón Turismo

Uno de los componentes centrales de las reuniones será la presentación del programa Marcatón Turismo, una herramienta de beneficios que ya se encuentra vigente y que busca incentivar el consumo de servicios y productos turísticos dentro del territorio catamarqueño.

El programa ofrece un 20% de descuento para quienes abonen servicios de alojamiento, gastronomía y productos regionales utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación.

La iniciativa comprende tres rubros principales de consumo:

Alojamiento: servicios destinados a quienes utilizan establecimientos hoteleros y otras prestaciones de hospedaje.

Gastronomía: consumos realizados en establecimientos gastronómicos.

Productos regionales: compras de productos característicos de la oferta comercial catamarqueña.

Se trata de un incentivo que ya está en funcionamiento y al que pueden incorporarse nuevos prestadores y comercios vinculados con estas actividades.

En este sentido, las reuniones informativas tendrán como finalidad ampliar la cantidad de establecimientos adheridos y permitir que más prestadores conozcan las condiciones para participar.

Durante los encuentros, el Banco Nación presentará los requisitos de adhesión, los beneficios disponibles y el procedimiento necesario para que los comercios puedan incorporarse al programa.

La posibilidad de sumar nuevos establecimientos constituye uno de los aspectos centrales de esta convocatoria, ya que permitirá extender el alcance territorial de los descuentos y ampliar la participación de los distintos rubros que integran la actividad turística.

Tinogasta tendrá su jornada informativa

La segunda localidad incluida en esta primera etapa será Tinogasta. Allí, las actividades se desarrollarán el miércoles 4 de noviembre, desde las 11 horas, en el Museo del Sabor. En ese espacio se realizarán las mismas reuniones informativas previstas para Fiambalá, con presentaciones sobre las líneas crediticias disponibles y los beneficios del programa Marcatón.

La convocatoria estará destinada a prestadores del sector turístico, gastronómico y de productos regionales de Tinogasta, quienes podrán acceder a información sobre las herramientas financieras y las posibilidades de adhesión a los incentivos comerciales.

Al igual que en Fiambalá, el equipo técnico brindará asesoramiento para que los interesados conozcan las alternativas disponibles y puedan avanzar con los procedimientos correspondientes.

La elección de ambas localidades para iniciar esta etapa de encuentros permitirá acercar las herramientas a prestadores de dos destinos turísticos de la provincia, mediante una agenda que combina información financiera, asesoramiento y promoción de beneficios para el consumo.

Inscripción para participar de los encuentros

Los prestadores y comerciantes interesados en participar de las reuniones informativas pueden realizar su inscripción mediante el formulario habilitado por la organización.

El enlace dispuesto para completar el registro es:

https://forms.gle/VroXPL1hL455MUa58

Las jornadas previstas para el 3 y 4 de noviembre forman parte de una estrategia de alcance provincial impulsada desde la Secretaría de Gestión Turística, con la participación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y el Banco Nación.

La iniciativa combina dos instrumentos destinados a acompañar al sector: las líneas de crédito disponibles para los prestadores y el programa Marcatón Turismo, que ofrece descuentos del 20% en alojamiento, gastronomía y productos regionales mediante tarjetas de crédito del Banco Nación.

Con la continuidad de las reuniones informativas en otros destinos durante las próximas semanas, la propuesta apunta a ampliar el acceso a estas herramientas y fortalecer la participación de los emprendimientos locales en las acciones de promoción y desarrollo de la actividad turística catamarqueña.