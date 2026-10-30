Milei recibirá al Papa al pie del avión y el encuentro se transmitiría por cadena nacional

El Gobierno nacional confirmó que el presidente Javier Milei recibirá al Papa León XIV al pie del avión el domingo 8 de noviembre, durante la llegada del sumo pontífice al aeropuerto. La información fue anunciada por el secretario de Culto, Agustín Caulo, quien también adelantó que el Ejecutivo evalúa la posibilidad de transmitir por cadena nacional determinados momentos de la visita papal.

La confirmación establece uno de los primeros detalles institucionales de la recepción que tendrá lugar durante la llegada del máximo representante de la Iglesia católica. Según explicó el funcionario, la intención del Gobierno es que ese momento pueda ser compartido por toda la sociedad argentina y que los ciudadanos tengan la posibilidad de acompañar, a través de las transmisiones oficiales, un acontecimiento de relevancia institucional y religiosa.

La decisión de que Milei espere al pontífice al pie del avión constituye el punto central del anuncio realizado por Caulo, quien precisó que el Presidente estará presente en el aeropuerto para recibir personalmente a León XIV.

El funcionario también dejó abierta la posibilidad de que la cobertura oficial no se limite exclusivamente al arribo, sino que incluya otros momentos determinados de la agenda del Papa en los que participe el mandatario nacional.

Cadena nacional

Uno de los aspectos más relevantes de las declaraciones del secretario de Culto estuvo relacionado con la posibilidad de utilizar la cadena nacional para transmitir algunos tramos de la visita papal.

Caulo explicó que el propósito del Ejecutivo es que los argentinos puedan compartir el acontecimiento y seguir determinados momentos de la actividad institucional prevista durante la presencia del sumo pontífice.

En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario sostuvo: "La intención del Gobierno es que lo podamos compartir con todos los argentinos y se está evaluando que haya momentos determinados que se puedan transmitir por cadena nacional, donde el Presidente pueda acompañar a su santidad en alguna actividad".

La expresión permite establecer que la alternativa está bajo evaluación y que todavía no se confirmó una transmisión integral de la visita. La propuesta contempla seleccionar momentos específicos que puedan ser difundidos a través de ese mecanismo de comunicación oficial.

En ese sentido, el planteo incluye tanto la llegada del Papa como la posibilidad de transmitir alguna actividad en la que Milei acompañe al pontífice. La definición sobre qué instancias serán finalmente transmitidas dependerá de la evaluación que realiza el Gobierno, según lo señalado por el secretario de Culto.

"Esperamos que sea un momento lindo"

Durante la entrevista radial, Caulo también expresó el sentido que el Gobierno pretende darle a la recepción del Papa y a la posibilidad de que la ciudadanía pueda seguir el acontecimiento.

"Esperamos que sea un momento lindo del que podamos disfrutar todos los argentinos", afirmó el funcionario. La declaración refleja la intención oficial de convertir la llegada de León XIV en un acontecimiento compartido por la sociedad argentina, más allá de quienes puedan estar presentes físicamente en el aeropuerto.

La posibilidad de recurrir a la cadena nacional aparece, en ese contexto, como una alternativa para ampliar el alcance de la cobertura y permitir que distintos momentos de la agenda puedan ser seguidos desde todo el país.

La participación de Milei

Otro de los elementos incluidos en el anuncio es la posibilidad de que el Presidente acompañe personalmente al Papa León XIV durante alguna de las actividades previstas. Caulo hizo referencia expresa a esa alternativa al explicar que el Gobierno analiza transmitir determinados momentos en los que Milei pueda estar junto al sumo pontífice.

De esta manera, la evaluación oficial no se concentra únicamente en el recibimiento aeroportuario del domingo 8 de noviembre, sino que también contempla otras instancias de participación presidencial durante la visita.

El funcionario no precisó cuáles serían esas actividades ni confirmó qué momentos integrarán eventualmente la transmisión por cadena nacional. Sin embargo, dejó en claro que el objetivo es seleccionar determinadas instancias para que puedan ser compartidas con la población.