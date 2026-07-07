Milei celebró el triunfo de Argentina: "Es una remontada histórica"

La clasificación de la Selección argentina a la siguiente instancia del Mundial luego de vencer a Egipto en los octavos de final generó una inmediata reacción del presidente Javier Milei, quien siguió el encuentro con intensidad y no ocultó la emoción por el desenlace del partido.

Apenas consumada la victoria, el mandatario recurrió a sus redes sociales para compartir su alegría. Con un mensaje breve, pero contundente, resumió las sensaciones que le dejó el encuentro: "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Que manera de sufrir", escribió, reflejando el dramatismo de un partido que obligó al conjunto nacional a revertir un resultado adverso.

Más tarde, durante declaraciones radiales y con la voz prácticamente afectada por la tensión del encuentro, Milei profundizó su análisis sobre lo ocurrido dentro del campo de juego y destacó la capacidad de reacción del equipo argentino.

"Es una remontada histórica"

Durante la entrevista, el Presidente sostuvo que la Selección había mostrado un buen rendimiento a lo largo del encuentro, aunque reconoció que dos jugadas de contraataque terminaron complicando el desarrollo del partido. "Pudimos remontarlo y ganar. Argentina había jugado bien, pero nos encontramos con dos contras con las que nos vacunaron. No nos pueden dar por muertos nunca, es una remontada histórica", afirmó.

Consultado sobre cómo vivió el partido, el mandatario respondió con una expresión que dejó en evidencia el nivel de tensión que experimentó durante los 90 minutos.

"Ni te cuento", respondió cuando le preguntaron cuánto había sufrido mientras seguía el encuentro. A pesar de las dificultades que atravesó el seleccionado durante el partido, Milei aseguró que jamás perdió la confianza en el equipo de la Asociación del Fútbol Argentino.

"Confié hasta el último momento, sabía que algo podían hacer", expresó.

El reconocimiento al espíritu del equipo

Además del resultado, el jefe de Estado puso el foco en la actitud demostrada por el plantel durante todo el encuentro, resaltando la capacidad para sostener la búsqueda del empate y luego de la victoria aun cuando el panorama parecía desfavorable.

Según expresó, ese comportamiento constituye un ejemplo. Entre los conceptos que remarcó se encuentran:

El equipo nunca dejó de luchar.

Continuó buscando el resultado durante todo el partido.

No se dio por vencido en ningún momento.

La remontada representa un ejemplo de perseverancia.

"Lo que es importante destacar de este grupo es que no se dio por vencido en ningún momento, siguió peleando y buscando y eso es un ejemplo a seguir", manifestó.

En la misma línea, agregó una reflexión sobre el significado del triunfo y la importancia de mantener la convicción incluso en los momentos más difíciles. "No hay que rendirse nunca. Cuando ya nos daban por muertos, resurgimos, renacimos y hemos podido revertir esta situación. Es una felicidad enorme y la repu... madre, ¿por qué tenemos que sufrir tanto?", señaló.

La emoción del Presidente

El desenlace del partido también provocó una fuerte reacción emocional en Milei, quien admitió que la clasificación lo conmovió profundamente.

Al ser consultado acerca de si se había emocionado con la victoria, respondió sin rodeos: "Sí, me emocione hasta las pelotas". Posteriormente dedicó unas palabras al plantel argentino, expresando su reconocimiento y entusiasmo por la actuación del equipo.

"Los felicito, los amo y estoy como loco de felicidad", afirmó.

Funcionarios y dirigentes oficialistas también celebraron

Las repercusiones por la victoria no se limitaron al Presidente. Diversos dirigentes vinculados al oficialismo utilizaron sus redes sociales para compartir mensajes de celebración y reconocimiento hacia la Selección argentina y, especialmente, hacia Lionel Messi.

La ministra y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, apeló a una comparación cinematográfica para destacar la entrega del equipo. "Ni en Gladiador le pusieron tanta garra como Argentina hoy", escribió.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno también publicó un mensaje en la red social X con una referencia dirigida a Messi."Vio su vida pasar en frente de sus ojos y decidió que aún no era el momento...", escribió.

Finalmente, la diputada libertaria Virginia Gallardo también se sumó a los festejos con un mensaje centrado en el capitán argentino. "Sus compañeros, el país, el mundo... quieren que le vaya bien a Messi, que obtenga todo. Porque merece todo. ¡Por tanto! Es emocionante", expresó.

Las distintas manifestaciones públicas coincidieron en destacar el carácter de la remontada conseguida por la Selección argentina frente a Egipto, un triunfo que generó una fuerte repercusión entre los principales referentes del oficialismo y que el propio Presidente definió como "una remontada histórica", al valorar la capacidad del equipo para sobreponerse a la adversidad y mantener la búsqueda de la victoria hasta el final.