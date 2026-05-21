Concejales libertarios proponen controlar el uso del espacio público durante el Poncho

La discusión sobre el uso del espacio público durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho sumó un nuevo capítulo con la presentación de un proyecto de ordenanza impulsado por los concejales libertarios Diego Figueroa y Eleonora Sopaga.

La iniciativa propone la creación de una Comisión Especial de Transparencia y Control del Espacio Público en Eventos Masivos, con el objetivo de fiscalizar distintos aspectos vinculados a la organización y explotación económica de actividades de gran convocatoria, especialmente durante el desarrollo del Poncho.

El planteo surge luego de las controversias generadas por el cobro de estacionamiento en calles cercanas al Predio Ferial y por las restricciones denunciadas por trabajadores gastronómicos y emprendedores durante el evento. Según expresaron los ediles, la intención es avanzar sobre mecanismos de control institucional que permitan conocer de manera precisa cómo se administran permisos, concesiones y recursos vinculados al uso extraordinario del espacio público.

"Queremos saber quién autoriza, quién cobra, cuánto se recauda, bajo qué criterios se entregan espacios públicos y cuál es el destino de los fondos que se generan durante estos eventos masivos", señalaron.

Una comisión especial

El proyecto presentado en el Concejo Deliberante contempla la conformación de una comisión especial transitoria integrada por concejales y áreas competentes del Ejecutivo Municipal. De acuerdo con la propuesta, ese organismo tendría facultades para requerir y analizar documentación vinculada a la utilización económica del espacio público durante eventos masivos.

Entre las atribuciones previstas para la comisión aparecen:

Solicitar expedientes administrativos .

. Requerir contratos y permisos .

. Acceder a informes técnicos .

. Controlar concesiones temporales .

. Fiscalizar estacionamientos eventuales .

. Supervisar autorizaciones para food trucks .

. Analizar fondos públicos vinculados a los eventos.

La iniciativa apunta especialmente a revisar los mecanismos de autorización y explotación de espacios utilizados durante actividades de alta concurrencia como la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El foco puesto en estacionamientos

Uno de los principales ejes del proyecto está relacionado con la polémica generada por el estacionamiento arancelado en calles adyacentes al Predio Ferial durante el desarrollo del Poncho.

Los concejales libertarios cuestionaron que sectores de la vía pública hayan sido utilizados bajo esquemas de cobro y reclamaron mayores precisiones respecto de quiénes administran esos espacios y bajo qué criterios se otorgan las autorizaciones correspondientes.

"Las calles son públicas y pertenecen a todos los vecinos, el estacionamiento debe ser 100% libre y gratuito", sostuvieron.

En esa línea, criticaron la posibilidad de que la utilización del espacio público se transforme en un mecanismo de explotación privilegiada para determinados sectores.

"No pueden convertirse en un esquema de explotación privilegiada para unos pocos mientras nuestros vecinos, familias, trabajadores explotados y turistas quedan cautivos pagando por estacionar o viendo restringidas posibilidades de trabajo", expresaron.

Transparencia y acceso a la información pública

Otro de los puntos centrales del proyecto está vinculado con la obligación de publicar información vinculada a permisos y concesiones antes de la realización de los eventos.

Según la propuesta, deberían difundirse previamente:

Los permisos otorgados .

. Las adjudicaciones realizadas .

. Los sectores afectados a estacionamiento eventual .

. Los cánones establecidos .

. Los beneficiarios autorizados.

El objetivo planteado por los concejales es garantizar acceso libre a la información pública y fortalecer mecanismos de transparencia institucional sobre el uso económico extraordinario del espacio público. La iniciativa busca además establecer herramientas de control que permitan conocer con precisión cómo se administran los recursos generados durante eventos masivos y cuál es el destino de esos fondos.

"No buscamos obstaculizar eventos populares"

Los autores del proyecto aclararon que la propuesta no pretende afectar ni impedir la realización de eventos populares como la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Por el contrario, sostuvieron que el objetivo es generar reglas claras y asegurar igualdad de oportunidades para todos los actores involucrados, evitando perjuicios para vecinos y comerciantes de las zonas cercanas.

"Queremos un Poncho verdaderamente accesible y transparente. El Estado debe ordenar y facilitar, no administrar privilegios ni convertir la vía pública en un mecanismo de recaudación discrecional", afirmaron.

En ese marco, insistieron en la necesidad de fortalecer el control institucional sobre el manejo del espacio público y sobre los esquemas de autorización vinculados a actividades económicas temporales.

El planteo político de los concejales libertarios

En el cierre de sus declaraciones, Diego Figueroa y Eleonora Sopaga endurecieron el tono político del planteo y sostuvieron que buscarán avanzar sobre situaciones que consideran irregulares dentro de la organización de eventos masivos.

"Vamos a cuidar nuestro Poncho de los pícaros y los negociados, en lo que podamos, controlaremos y desarmaremos los curros que nos indignan a los catamarqueños", concluyeron.

La iniciativa abre un nuevo debate sobre la utilización del espacio público, la administración de permisos temporales y los mecanismos de control durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de Catamarca.