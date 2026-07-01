Conciliación entre el SOEM de Valle Viejo y el municipio: otorgaron prórroga de siete días

La Secretaría de Trabajo del Ministerio de Educación y Trabajo resolvió otorgar una prórroga de siete días solicitada por la Municipalidad de Valle Viejo en el marco del proceso de Conciliación Obligatoria que mantiene con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Valle Viejo.

Como consecuencia de esta decisión administrativa, quedó suspendida la audiencia prevista para el 1 de julio, mientras que el organismo convocó a una nueva instancia de negociación para el miércoles 8 de julio de 2026, a las 10:00 horas, en el Pabellón N° 5 del CAPE.

En esa audiencia participarán representantes del SOEM de Valle Viejo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Catamarca, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) seccional Catamarca y el Municipio de Valle Viejo, con el objetivo de dar continuidad al proceso de diálogo institucional.

Los fundamentos del pedido

La Municipalidad de Valle Viejo justificó la solicitud de prórroga señalando la necesidad de contar con un mayor plazo para presentar información económica y financiera actualizada, considerada necesaria para evaluar la sostenibilidad de las distintas propuestas que forman parte de la negociación.

Según se informó, el Ejecutivo municipal planteó que ese tiempo adicional permitirá elaborar un análisis más preciso sobre su situación financiera y presupuestaria antes de avanzar en la discusión dentro del ámbito de la conciliación obligatoria. El pedido fue analizado por la Secretaría de Trabajo, que finalmente resolvió hacer lugar a la solicitud y extender el plazo del procedimiento.

Al fundamentar la decisión, la Secretaría de Trabajo indicó que la Municipalidad sustentó su pedido "en circunstancias objetivas de evaluación técnica e integral que permitan elaborar proyecciones presupuestarias concretas y factibles".

El organismo agregó que esa evaluación tiene como finalidad efectuar un adecuado análisis de sostenibilidad y responsabilidad respecto de la capacidad financiera y económica real del municipio frente al eventual impacto que puedan generar las distintas propuestas sometidas a consideración durante la conciliación.

La resolución también señaló que ese análisis busca preservar tanto los derechos de los trabajadores como el interés público vinculado al funcionamiento de la administración municipal. En ese sentido, Trabajo expresó que el municipio solicitó la prórroga: "...con el objeto de efectuar un adecuado análisis de sostenibilidad y responsabilidad sobre su capacidad financiera y económica real frente al eventual impacto que pudiera derivarse de las distintas propuestas a considerarse en el ámbito de la conciliación obligatoria, en pos de resguardar los derechos de los trabajadores y el interés público en la continuidad y regular prestación de los servicios municipales".

Nueva fecha para la audiencia de conciliación

Tras aceptar el pedido formulado por la comuna chacarera, la Secretaría de Trabajo dispuso la reprogramación de la audiencia. La nueva convocatoria quedó fijada para el:

Fecha: miércoles 8 de julio de 2026 .

miércoles . Horario: 10:00 horas .

. Lugar: Pabellón N° 5 del CAPE.

De acuerdo con la convocatoria oficial, participarán:

Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Valle Viejo.

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Catamarca.

Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) seccional Catamarca.

Municipio de Valle Viejo.

La suspensión de la audiencia prevista inicialmente para el 1 de julio forma parte de la decisión administrativa adoptada para permitir que el municipio complete la documentación requerida antes de continuar con las negociaciones.

El proceso de diálogo institucional continúa

La resolución mantiene vigente el proceso de diálogo institucional impulsado dentro del procedimiento de conciliación obligatoria, mecanismo destinado a facilitar el intercambio entre las partes involucradas. Según lo informado, el objetivo continúa siendo resguardar tanto los derechos de los trabajadores como la prestación de los servicios municipales durante el desarrollo de las negociaciones.

La prórroga concedida no implica la finalización del procedimiento, sino que extiende el plazo para que la Municipalidad pueda presentar los elementos económicos y financieros que considera necesarios para sustentar su posición dentro del proceso de conciliación.