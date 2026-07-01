Saadi recibió al embajador de Italia y reforzó la cooperación cultural, científica y tecnológica

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, recibió en las instalaciones del Nodo Tecnológico Municipal al embajador designado de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti, en el marco de una reunión institucional destinada a fortalecer los vínculos de cooperación entre ambas partes en materia cultural, científica y tecnológica.

La actividad se desarrolló en uno de los espacios destinados al impulso de proyectos vinculados a la innovación y la transformación digital, escenario elegido para presentar al representante diplomático italiano las iniciativas estratégicas que se llevan adelante en el municipio.

Durante la jornada también participó el subsecretario de Transformación Digital y Gestión Pública, Emilio Ramaci, quien acompañó las distintas actividades previstas durante la visita oficial.

Declarado visitante ilustre de la ciudad

Como parte de la agenda institucional, el jefe comunal declaró oficialmente a Fabrizio Nicoletti como visitante ilustre de la ciudad, una distinción otorgada en el marco de su visita a la Capital.

El reconocimiento se realizó durante el encuentro desarrollado en el Nodo Tecnológico Municipal y formó parte de una jornada orientada al intercambio institucional y al fortalecimiento de las relaciones entre la ciudad y la representación diplomática italiana.

La visita permitió consolidar un espacio de diálogo centrado en las posibilidades de cooperación futura, especialmente en áreas vinculadas con el desarrollo tecnológico y la innovación.

Recorrido por los proyectos estratégicos de la Capital

De acuerdo con fuentes oficiales, la presencia del embajador permitió que conociera de primera mano los proyectos estratégicos de vanguardia que se impulsan en la Capital. Durante el recorrido por los laboratorios del Nodo Tecnológico, Nicoletti pudo interiorizarse sobre las iniciativas que se desarrollan en ese ámbito y expresó una valoración positiva acerca de la visión presentada por las autoridades municipales.

Tras la visita, el diplomático manifestó su impresión sobre el trabajo que observó en las instalaciones. "Me encontré aquí, en el Nodo Tecnológico, con una realidad que pude palpar de primera mano, observando la visión de futuro que tienen el intendente y la ciudad. De verdad, eso me impresionó mucho y de forma muy positiva".

Las declaraciones reflejaron el interés del representante italiano por los proyectos que se ejecutan en el municipio y por la orientación que la gestión local imprime al desarrollo tecnológico.

Italia, Argentina y Catamarca

Durante el encuentro también hubo espacio para destacar los vínculos históricos que unen a Italia con la Argentina y, particularmente, con Catamarca.

En ese sentido, Fabrizio Nicoletti remarcó la importancia de continuar profundizando esa relación, señalando que entre Catamarca, Argentina e Italia siempre existió un vínculo estrecho sustentado en la historia compartida.

El diplomático hizo especial referencia a los lazos culturales y familiares construidos desde el inicio de las corrientes migratorias, resaltando que esas relaciones constituyen una base sólida sobre la cual continuar desarrollando iniciativas de cooperación.

Sus expresiones estuvieron orientadas a poner en valor una relación que, según manifestó, posee profundas raíces históricas y mantiene vigencia a través de los vínculos entre ambas comunidades.

Proyección hacia nuevos proyectos de cooperación

Además del intercambio institucional, la visita permitió avanzar sobre perspectivas de trabajo conjunto para el futuro. Nicoletti adelantó que la embajada buscará trabajar de manera coordinada junto con el agregado científico de la representación diplomática italiana con el objetivo de generar nuevas oportunidades de colaboración.

Entre los principales ejes mencionados durante la jornada se encuentran:

Profundizar la cooperación científica.

Promover la transferencia de conocimientos.

Impulsar nuevas oportunidades de desarrollo conjunto.

Fortalecer la formación en nuevas tecnologías.

Estos objetivos fueron planteados como parte de una agenda orientada a consolidar mecanismos de cooperación entre la representación diplomática italiana y la Capital, aprovechando las capacidades desarrolladas en el Nodo Tecnológico Municipal.