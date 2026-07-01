Polémica por el Banco de Medicamentos: el Colegio Médico denunció a Javier Galán

La iniciativa denominada "Banco de Medicamentos", impulsada por el diputado del MID, Javier Galán, derivó en una presentación judicial realizada por el Colegio Médico de Catamarca, que denunció al legislador por el proyecto orientado a acercar medicamentos a quienes no pueden afrontar su costo.

El expediente comenzó a tramitar en la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 3, a cargo del fiscal Jorge Palacios, quien tendrá a su cargo la investigación vinculada con la propuesta impulsada por el diputado provincial. La denuncia se produjo luego de que el Colegio Médico cuestionara la iniciativa presentada por Galán. Según la información conocida, la entidad que nuclea a los profesionales médicos de Catamarca había convocado previamente al legislador a una reunión, aunque posteriormente decidió avanzar con una presentación en el fuero penal.

La novedad no fue difundida inicialmente por la institución denunciante, sino que fue dada a conocer públicamente por el propio diputado.

La reacción del legislador

Tras tomar conocimiento de la actuación judicial, Javier Galán difundió un mensaje en el que confirmó la existencia del expediente y manifestó cuál será su postura frente al proceso.

En su declaración expresó: "Hoy tomé conocimiento de una actuación judicial vinculada al debate que se generó por la iniciativa solidaria sobre el acceso a los medicamentos."

El legislador sostuvo que respetará el funcionamiento del Poder Judicial y que utilizará las herramientas previstas por la ley para ejercer su defensa. En ese sentido afirmó: "Como siempre, voy a respetar el funcionamiento de la Justicia y ejerceré mi derecho de defensa por las vías correspondientes."

Además agregó: "No tengo nada que ocultar. Actuaré con total transparencia y dentro del marco de la ley." Con esas expresiones, Galán fijó su posición institucional respecto de la denuncia presentada por el Colegio Médico y del proceso que comenzó a desarrollarse en la Fiscalía Penal Nº 3.

El eje del debate: el acceso a los medicamentos

Más allá de la investigación judicial, el diputado planteó que el aspecto central de la discusión continúa siendo la dificultad que enfrentan numerosos ciudadanos para acceder a los medicamentos que necesitan.

En su mensaje señaló: "Pero quiero decir algo que considero mucho más importante." A continuación sostuvo: "Nada de esto cambia la realidad de miles de catamarqueños que todos los días tienen dificultades para acceder a los medicamentos que necesitan."

Galán añadió que esa situación ya existía antes de la denuncia y que continuará mientras no se encuentren soluciones de fondo. Según manifestó: "Esa realidad existía antes de esta denuncia y seguirá existiendo mientras no encontremos soluciones de fondo."

De esa manera, el legislador vinculó la iniciativa del Banco de Medicamentos con una problemática que, según indicó, afecta diariamente a numerosos habitantes de la provincia.

Los proyectos presentados en Diputados

En el mismo pronunciamiento, el diputado informó que decidió trasladar el debate también al ámbito legislativo mediante la presentación de distintas iniciativas. De acuerdo con sus declaraciones, impulsó proyectos destinados a:

Revisar la legislación sanitaria.

Conocer la situación real del acceso a los medicamentos.

Convocar a todos los sectores a trabajar de manera conjunta.

Galán explicó que, además de responder en el marco de la investigación judicial, continuará promoviendo iniciativas institucionales vinculadas con el acceso a los medicamentos.

En ese contexto expresó: "Por eso hoy, además de responder donde corresponda, llevé este tema a la Cámara de Diputados mediante proyectos concretos para revisar la legislación sanitaria, conocer la situación real del acceso a los medicamentos y convocar a todos los sectores a trabajar juntos."

En el tramo final de su mensaje, el legislador reiteró cuál será su posición frente al proceso judicial y reafirmó su decisión de continuar impulsando acciones relacionadas con el acceso a los medicamentos.

En primer lugar señaló: "Mi compromiso sigue siendo el mismo." Luego agregó: "Defenderé mi actuación en los ámbitos institucionales." Finalmente concluyó: "Y seguiré trabajando para que ningún catamarqueño tenga que abandonar un tratamiento por falta de un medicamento."