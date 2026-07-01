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Ravier negó conocer una eventual designación de Adorni en un consulado

El vocero presidencial respondió sobre las versiones que vinculaban al exjefe de Gabinete con un posible destino diplomático en el exterior. La consulta surgió tras la renuncia del funcionario en medio de fuertes tensiones por el avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Adrián Ravier
Adrián Ravier

1 Julio de 2026 10.10

El vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió a las versiones que señalaban una eventual designación de Manuel Adorni en un consulado en el exterior y aseguró que no tiene información sobre esa posibilidad. "No escuché nada al respecto", respondió el funcionario al ser consultado sobre los rumores que circulaban en torno a un posible destino diplomático para el exjefe de Gabinete.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Radio Mitre, en la que Ravier abordó las especulaciones surgidas tras la salida de Adorni del Gobierno.

La consulta sobre una eventual designación consular se produjo luego de la renuncia de Manuel Adorni, ocurrida en un contexto de fuertes tensiones internas vinculadas al avance de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Según las versiones mencionadas durante la entrevista, el exfuncionario podría haber sido considerado para un cargo en el exterior, aunque el vocero presidencial sostuvo que no había escuchado información concreta sobre esa posibilidad.

La respuesta oficial se limitó a descartar conocimiento sobre el tema, sin agregar precisiones acerca de eventuales conversaciones, gestiones o evaluaciones relacionadas con un destino diplomático para el exjefe de Gabinete.

 

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Adrián Ravier Manuel Adorni Vocero Presidencial

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