Confirmado: Educación absorberá Trabajo "para alinear formación y empleo"

En medio de la creciente polémica y la oposición manifiesta de distintos sectores, entre ellos la oposición, los gremios docentes y la misma docencia, el Gobierno de Catamarca resolvió avanzar con una modificación estructural en su organigrama al disponer que el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos quede integrado dentro del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

La decisión fue sintetizada por el ministro de Gobierno, Alberto Natella, quien remarcó con claridad el sentido político de la medida: "Educación absorberá a Trabajo, no a la inversa". La resolución expresa una definición política orientada a ordenar el sistema y adecuarlo a las demandas del nuevo mundo del trabajo, con el objetivo de mejorar la articulación entre formación, gestión administrativa e inserción laboral.

Según se explicó, durante años educación y trabajo, incluyendo el área de recursos humanos, funcionaron como sistemas separados, con lógicas distintas y sin coordinación efectiva. Esa dinámica derivaba en demoras administrativas, dilaciones y superposición de esfuerzos, afectando la capacidad estatal para brindar respuestas en tiempo y forma.

La nueva estructura apunta precisamente a superar esa fragmentación histórica.

Del aula al empleo: un sistema único

La integración del área de Trabajo dentro del Ministerio de Educación propone avanzar hacia un sistema único que acompañe a cada catamarqueño desde su formación hasta su inserción laboral. La lógica del nuevo esquema es vincular de manera directa las trayectorias educativas con las demandas concretas del mercado de empleo, evitando la dispersión institucional que hasta ahora generaba circuitos paralelos.

En ese sentido, Natella subrayó: "Unificamos responsabilidades para terminar con la dispersión y construir un esquema más ágil, con claridad en la conducción y orientado a resultados". La decisión no solo implica una reorganización administrativa, sino también una redefinición de la forma en que el Estado provincial entiende la relación entre educar, capacitar, planificar recursos humanos y generar oportunidades laborales.

Vinculación con minería, turismo y producción agropecuaria

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es su vinculación directa con los sectores productivos estratégicos de la provincia. El nuevo esquema se conecta con áreas consideradas claves para el desarrollo catamarqueño como la minería, el turismo y la producción agropecuaria.

La integración ministerial busca consolidar una visión de desarrollo con empleo, arraigo y movilidad social, articulando la formación educativa con los perfiles que demandan estos sectores.

Dentro de esta perspectiva, la educación se posiciona como una herramienta central para el crecimiento provincial, al mismo tiempo que fortalece una lógica de federalismo productivo, orientada a generar oportunidades en todo el territorio.

La decisión política apunta así a que la estructura estatal pueda acompañar de manera más eficiente las necesidades reales de la economía provincial.

Plan Cumbre y becas universitarias

En paralelo a la reorganización institucional, el Gobierno impulsa el Plan Cumbre "Llegamos más alto con educación", una estrategia enfocada en mejorar la alfabetización y la enseñanza de la matemática.

Este plan se complementa con un programa de becas articulado con Universidad Siglo 21, lo que amplía las herramientas de continuidad formativa dentro del nuevo esquema. La articulación entre alfabetización, fortalecimiento de aprendizajes clave y acceso a estudios superiores aparece como uno de los pilares que sostienen la idea de conectar educación con empleabilidad y desarrollo.

Sin pérdida de jerarquía y con conducción firme

Desde el Gobierno se aclaró expresamente que la integración no implica pérdida de jerarquía del área educativa, que mantendrá rango ministerial dentro de la nueva estructura. También se precisó que el proceso se llevará adelante con participación de los actores del sistema, aunque bajo una conducción política firme. De esta manera se respondió puntualmente a lo dicho por el Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical, quienes denunciaron que "la educación dejó hace tiempo de ser prioridad".

Natella remarcó además que la medida contempla a quienes sostienen cotidianamente el funcionamiento del sistema educativo: "Esta decisión también es para quienes sostienen el sistema educativo todos los días: buscamos simplificar procesos, dar respuestas más rápidas y estar a la altura de ese compromiso".

La reorganización queda resumida en una consigna política clara: ordenar para crecer y formar para producir, con una estructura estatal que busca unir educación, planificación y trabajo bajo una misma conducción estratégica.