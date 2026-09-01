El SOEM Capital cerró el acuerdo salarial con el municipio y no habrá paro

La Municipalidad de la Capital, conducida por el intendente Gustavo Saadi, y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) cerraron este martes un nuevo acuerdo salarial que establece un incremento acumulativo del 12% para los trabajadores municipales y evita la realización de un paro.

El entendimiento fue rubricado mediante un acta por el secretario de Gobierno y Coordinación, Germán Kranevitter; la secretaria de Hacienda, Giselle Monjes; y la secretaria general del gremio, María Eugenia Varela. El acuerdo establece un nuevo esquema de actualización salarial denominado "2do Acuerdo Salarial 2.026", destinado a todos los trabajadores alcanzados por la Ordenanza Municipal N°1368/86 E.O.E.M. y sus modificatorias.

Un incremento del 12% en tres etapas

El principal punto del acuerdo consiste en el otorgamiento de un incremento salarial total del 12%, que se aplicará de manera acumulativa sobre todos los conceptos salariales vigentes. El aumento será implementado en tres cuotas, distribuidas entre los haberes correspondientes a los últimos meses de 2026 y el comienzo de 2027.

El cronograma acordado es el siguiente:

Primera cuota: 6% , aplicada sobre los haberes del mes de septiembre de 2026 , que se pagará en octubre de 2026 .

, aplicada sobre los haberes del mes de , que se pagará en . Segunda cuota: 3% acumulativo , aplicada sobre los haberes del mes de noviembre de 2026 , que se pagará en diciembre de 2026 .

, aplicada sobre los haberes del mes de , que se pagará en . Tercera cuota: 3% acumulativo, aplicada sobre los haberes del mes de diciembre de 2026, que se pagará en enero de 2027.

De esta manera, el incremento acordado tendrá aplicación progresiva y alcanzará a todos los trabajadores municipales comprendidos dentro del régimen establecido por la Ordenanza Municipal N°1368/86 E.O.E.M. y sus respectivas modificaciones.

Una cláusula vinculada a la inflación

Otro de los aspectos centrales del acta firmada entre el municipio y el SOEM está vinculado a la evolución de la inflación durante 2026. La Municipalidad de la Capital se comprometió a revisar la relación entre los aumentos salariales acumulados acordados durante el año y el porcentaje total de inflación correspondiente a los doce meses de 2026.

El análisis se realizará una vez que sea publicado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de diciembre de 2026.

Según lo establecido en el acuerdo, si la suma acumulada total de los porcentajes de aumento salarial acordados entre las partes durante 2026 resulta inferior al porcentaje total acumulado de inflación, de acuerdo con el IPC correspondiente a los doce meses del año, el municipio reconocerá y otorgará de manera automática la diferencia porcentual existente entre ambos valores.

El compromiso incorpora así un mecanismo de actualización condicionado a la comparación entre los incrementos salariales acumulados y la inflación registrada a lo largo de 2026.

Las negociaciones volverán a abrirse en febrero

Las partes también dejaron establecido el próximo paso dentro de la negociación paritaria. De acuerdo con el acta rubricada, la reapertura de las negociaciones paritarias se realizará durante el mes de febrero del próximo año, es decir, en febrero de 2027.

Hasta entonces, se avanzará con el cumplimiento del esquema de aumentos acordado y con la aplicación de las tres cuotas previstas para los haberes de septiembre, noviembre y diciembre de 2026.

El entendimiento alcanzado este martes permitió cerrar una nueva instancia de negociación entre la gestión municipal y la representación gremial de los trabajadores y de esta manera evitar una medida de fuerza, que en la jornada se ayer había sido anunciada luego de la asamblea con los trabajadores municipales.