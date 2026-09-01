Tras elogiar al gobierno de Javier Milei, Scott Bessent se reunió con Luis Caputo

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la cumbre del G20, luego de haber destacado públicamente al gobierno de Javier Milei y las reformas implementadas en la Argentina.

Bessent, quien encabeza la reunión de ministros de Finanzas y jefes de bancos centrales del G20, mantuvo el encuentro con el titular del Palacio de Hacienda durante la tarde. De acuerdo con lo que pudo reconstruir este medio, la reunión se realizó a puertas cerradas y duró unos minutos.

Antes del encuentro, el funcionario estadounidense había señalado que la Argentina "está liderando la oportunidad histórica en el hemisferio occidental". También destacó las reformas implementadas por el gobierno de Milei y se refirió a los cambios observados en la economía.

"Dijeron que no podía hacerlas y ahora vemos que la inflación ha bajado y las circunstancias económicas también", remarcó Bessent.

Tras esas declaraciones, Caputo destacó el respaldo expresado por el funcionario de la administración de Donald Trump y sostuvo que se trata de "un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el presidente Javier Milei". Luego de su participación en las actividades previstas durante la cumbre, el titular del Palacio de Hacienda volverá a la Argentina.

La exposición de Caputo

Este lunes, Caputo había sido el orador principal de la sesión dedicada al crecimiento, uno de los ejes centrales de este encuentro del G20.

Durante su exposición, el ministro sostuvo que la estabilidad macroeconómica es la base de cualquier recuperación sostenida y detalló algunos de los principales aspectos de la política económica que expuso ante los participantes de la cumbre. Entre los datos mencionados por el funcionario se encuentran:

Una baja del gasto público del 30% en términos reales desde diciembre de 2023 .

. El objetivo de sostener el equilibrio fiscal y cuasifiscal del Banco Central .

. Una baja de impuestos equivalente a 3 puntos del PBI .

. El avance de la desregulación económica como parte del proceso en marcha.

La exposición de Caputo se produjo en el marco de una agenda internacional en la que el crecimiento económico, los desequilibrios comerciales y las tensiones geopolíticas ocupan un lugar central.

Bessent habló sobre China e Irán

En otro tramo de su exposición, Scott Bessent se refirió a las conversaciones que la administración de Donald Trump mantuvo con China y aseguró que ambos países tienen puntos de coincidencia en relación con Irán.

"Todos me dicen, ¿y qué pasa con China? Yo digo, tenemos más en común con los chinos respecto a Irán de lo que discrepamos", afirmó el secretario del Tesoro norteamericano.

Bessent también anticipó que Estados Unidos podría anunciar nuevas sanciones contra un banco esta semana, como parte de la campaña económica impulsada por Washington contra Irán.

"Tenemos tolerancia cero. Vamos a asfixiar económicamente a este régimen", sostuvo. Además, adelantó que podrían producirse nuevas medidas en los próximos días. "Probablemente anunciaremos una sanción bancaria esta semana, y haremos lo mismo la semana siguiente. Estamos hablando con nuestros aliados, quienes se han manifestado públicamente, y hemos recibido un gran apoyo", agregó.

Irán, aranceles y deuda en el centro de la agenda

La reunión del G20 se desarrolla en un contexto internacional especialmente complejo, atravesado por la guerra entre Estados Unidos e Irán y por las consecuencias que ese conflicto genera sobre el mercado energético.

La ofensiva de sanciones impulsada por Washington contra Teherán ocupa un lugar central en las discusiones. Bessent fue designado por Trump para liderar la estrategia económica contra Irán y recientemente advirtió a los países que continúan comerciando con ese país que podrían quedar excluidos del sistema financiero occidental.

De acuerdo con el Tesoro estadounidense, el funcionario buscará reiterar ese mensaje durante sus reuniones individuales con otros ministros.

"Nos estamos quedando sin fugas", había advertido Bessent al anticipar la presión de Washington para cortar los vínculos financieros con Irán. La estrategia contempla nuevas sanciones contra entidades bancarias y una mayor presión sobre los países que mantengan operaciones económicas con Teherán.

Otro de los grandes focos de tensión está vinculado con la política comercial de Donald Trump. Estados Unidos pretende que el G20 analice alternativas para impulsar el crecimiento, avanzar en la desregulación y reducir los desequilibrios comerciales.

Sin embargo, la ofensiva arancelaria impulsada por la Casa Blanca generó tensiones incluso con otros aliados occidentales, entre ellos Canadá.

Caputo también se reunió con el ministro de Finanzas de Qatar

En el marco de su participación en el G20, Luis Caputo también mantuvo una reunión con su par de Qatar, el ministro de Finanzas del Estado de Qatar, Ali bin Ahmed Al Kuwari.

"Muy buena reunión junto al ministro de Finanzas del Estado de Qatar, Ali bin Ahmed Al Kuwari", escribió Caputo en su cuenta de X. El ministro argentino señaló que durante el encuentro conversaron "sobre el impacto que el bloqueo del Estrecho de Ormuz y el conflicto bélico en la región tienen sobre la economía global".

También indicó que dialogaron "sobre las oportunidades de inversión que ofrece nuestro país y el potencial para seguir integrándose al escenario energético mundial".

De esta manera, la participación argentina en la cumbre del G20 incluyó la exposición de Caputo sobre crecimiento y estabilidad macroeconómica, el encuentro a puertas cerradas con Scott Bessent y la reunión con el ministro de Finanzas de Qatar, en una agenda atravesada por el escenario económico internacional, el conflicto con Irán, las sanciones, los aranceles y las oportunidades de inversión y desarrollo energético.