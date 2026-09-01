Fracasó la paritaria de docentes universitarios: el Gobierno ofreció 3%

La reunión paritaria entre el Gobierno y los gremios docentes universitarios terminó este martes sin acuerdo, luego de que las autoridades nacionales presentaran una propuesta de 3% de aumento salarial para septiembre. El ofrecimiento fue rechazado por las organizaciones sindicales, que reclaman una recomposición mucho mayor y anticiparon nuevas medidas de fuerza ante la falta de avances en la negociación.

Desde la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) calificaron la propuesta como "inaceptable". Emiliano Cagnasi, secretario general de la organización, participó del encuentro como representante de Fedun y confirmó que la paritaria quedó abierta, aunque sin una respuesta que permitiera acercar posiciones.

"La paritaria ha quedado inconclusa. El ofrecimiento formal por parte del Gobierno nacional fue de un 3% de aumento para los salarios de los docentes universitarios", afirmó Cagnasi.

La discusión se desarrolló en el marco de la paritaria nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria, una instancia contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario. El principal punto de conflicto quedó expuesto en la distancia entre el incremento ofrecido por el Ejecutivo y la recomposición que los gremios consideran pendiente de cumplimiento.

El reclamo por una recomposición cercana al 30%

Según explicó Cagnasi en diálogo con TN, todavía existe una actualización salarial pendiente cercana al 30%. Desde esa perspectiva, sostuvo que el 3% propuesto por el Gobierno representa aproximadamente el 10% de la recomposición que los sindicatos consideran adeudada.

"Hay que tener en cuenta que existe una Ley de Financiamiento Universitario que establece una actualización de los salarios docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles, tomando como referencia diciembre de 2023", señaló el dirigente gremial.

El planteo sindical se vincula directamente con el alcance de esa norma y con la actualización que, según los gremios, corresponde aplicar. Cagnasi también hizo referencia a la situación judicial de la ley y recordó que la Corte Suprema dejó en pie la cautelar vinculada con los artículos quinto y sexto.

Desde los sindicatos entienden que esa decisión obliga al Ejecutivo a avanzar con el cumplimiento de lo establecido. En ese contexto, el rechazo al 3% ofrecido para septiembre se profundizó por considerar que la propuesta no responde a la diferencia salarial acumulada.

ADUBA cuestionó la dinámica de la paritaria

Cagnasi también cuestionó la forma en que se desarrolló la negociación. Para el secretario general de ADUBA, la distancia entre las posiciones impidió que el encuentro funcionara como una instancia efectiva de diálogo. "Cuando uno se sienta a un diálogo paritario y ese diálogo se convierte en un monólogo de una de las partes, con un ofrecimiento de apenas el 3%, la situación resulta difícil de comprender", planteó.

El dirigente endureció posteriormente sus críticas al Gobierno por la falta de acuerdo. "Creemos que ha sido inoportuno e intencional no escuchar. Es darle la espalda a la Justicia, al Poder Legislativo, que sancionó una ley, y también a la sociedad argentina, que salió cuatro veces a marchar en defensa de un derecho que considera propio", afirmó.

Cagnasi aclaró, además, que el reclamo sindical no consiste simplemente en exigir un aumento del 30%. Según explicó, el Gobierno presentó ante la Justicia el anterior acuerdo paritario y ese avance fue considerado dentro del proceso para dar cumplimiento a la norma. Sin embargo, sostuvo que todavía persiste una diferencia cercana a ese porcentaje.

"Frente a esa diferencia pendiente, el 3% ofrecido representa apenas un 10% de lo que resta recomponer. Ese ofrecimiento es claramente inaceptable y entendemos que es intencional", aseguró.

El rechazo de CONADU Histórica

Desde CONADU Histórica también coincidieron en rechazar la propuesta oficial. Francisca Staiti, secretaria general de la federación, sostuvo al finalizar el encuentro que la negociación había "fracasado" y remarcó que el planteo presentado por el Gobierno se encontraba muy por debajo de lo reclamado por el sector.

"El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, más la inflación que corresponde a agosto", sostuvo Staiti.

De acuerdo con el comunicado difundido por la CTA después de la reunión, CONADU Histórica reclamó recuperar lo perdido en materia salarial y establecer hacia adelante actualizaciones mensuales que sean, como mínimo, equivalentes a la inflación.

La organización sindical señaló, además, que la propuesta oficial no contempló una recomposición de la pérdida acumulada, uno de los principales puntos que sostienen el rechazo de los gremios.

El debate sobre las cuentas públicas

En sus declaraciones, Cagnasi sostuvo que los gremios comprenden la necesidad de mantener ordenadas las cuentas públicas, aunque rechazó que el ajuste recaiga sobre el sector universitario.

"Uno puede entender e incluso estar de acuerdo con que las cuentas del Estado nacional tienen que cerrar. Lo que no se puede aceptar es que la variable de ajuste seamos los trabajadores universitarios cuando existe una ley y cuando la Corte estableció que debe cumplirse", expresó.

La discusión, de este modo, quedó atravesada por el reclamo salarial, la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y la interpretación de los sindicatos sobre las obligaciones que surgen de las decisiones judiciales mencionadas durante la negociación. La falta de acuerdo no permitió cerrar la discusión paritaria y abrió un nuevo escenario de conflicto para la docencia universitaria y preuniversitaria.

Paro y nuevas medidas de fuerza

Tras el fracaso de la negociación, los gremios comenzaron a definir los próximos pasos. Cagnasi adelantó que este miércoles habría definiciones sobre las medidas a adoptar. "Seguramente, una vez que termine la paritaria, esta situación nos va a llevar a definir una medida de fuerza para el día de mañana", afirmó el dirigente de ADUBA.

En paralelo, CONADU Histórica anunció un paro nacional de 24 horas para este miércoles. La medida fue confirmada por Oscar Vallejos, secretario adjunto de la federación y secretario de Formación de la CTA.

Vallejos sostuvo que el Gobierno convocó a la negociación "a los únicos efectos de ganar tiempo en la Justicia" y confirmó la realización de la huelga.

El conflicto, sin embargo, no quedará limitado a la medida anunciada para este miércoles. El dirigente informó además que el Frente Gremial Universitario volverá a analizar la continuidad de las acciones el jueves 3 de septiembre en Bariloche, en ocasión del plenario del Consejo Universitario Nacional.

En ese encuentro se discutirán nuevas medidas de fuerza, mientras el conflicto salarial permanece abierto y los gremios mantienen su reclamo por una recomposición que contemple la pérdida acumulada, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y actualizaciones futuras que, como mínimo, acompañen el nivel de inflación.