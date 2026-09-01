Milei hablará en cadena nacional sobre Malvinas tras las declaraciones de Trump

El presidente Javier Milei hablará el jueves por la noche en cadena nacional para referirse a la causa Malvinas, luego de las declaraciones realizadas por Donald Trump sobre la posibilidad de revisar la posición de Estados Unidos frente al conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

La decisión fue tomada este martes durante una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, donde el tema ocupó un lugar central dentro de la agenda internacional del Gobierno. El objetivo del mensaje presidencial será exponer los avances diplomáticos que el Ejecutivo atribuye a su estrategia en defensa del reclamo argentino sobre las Islas y brindar mayores precisiones sobre la lectura que hace la administración nacional de las recientes señales provenientes de Washington.

El asunto fue presentado ante los ministros por el canciller Pablo Quirno, quien realizó un análisis de los avances diplomáticos que el Gobierno asegura haber conseguido en relación con la defensa del reclamo argentino. Tras esa exposición, Milei resolvió utilizar la cadena nacional para explicar públicamente la estrategia y los movimientos que, según observa la Cancillería, podrían abrir un nuevo escenario en torno a la cuestión.

Las declaraciones de Trump y las expectativas del Gobierno

La decisión presidencial se produjo después de que Trump fuera consultado en el Salón Oval sobre la postura estadounidense frente a las Islas Malvinas. "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", respondió el presidente norteamericano.

La frase generó expectativas en la Casa Rosada, aunque hasta el momento Washington no anunció una modificación formal de su política respecto del conflicto de soberanía. Milei ya había celebrado públicamente las declaraciones del mandatario estadounidense. "Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos", sostuvo este martes, antes de la reunión de ministros.

El Presidente anticipó entonces que la cuestión sería analizada por su equipo y ubicó el tema entre los principales puntos de la agenda internacional del Gobierno. La expectativa oficial quedó así vinculada a la posibilidad de que las declaraciones de Trump representen una señal política favorable para la estrategia diplomática argentina.

La posición histórica de Estados Unidos

Hasta ahora, Estados Unidos mantiene una posición de neutralidad respecto de los reclamos de soberanía. Washington reconoce la administración de facto británica sobre el archipiélago, pero históricamente evitó pronunciarse a favor de la posición argentina o británica sobre la cuestión de fondo y promovió una resolución pacífica del diferendo.

Por esa razón, dentro del Gobierno consideran que una eventual modificación de esa postura tendría un peso diplomático significativo para la Argentina.

En Balcarce 50 siguen con especial atención cualquier señal de la administración Trump y buscan capitalizar el vínculo político que Milei construyó con el mandatario estadounidense. Sin embargo, la Casa Rosada también procura diferenciar las señales políticas de un eventual cambio diplomático efectivo.

La cadena nacional del jueves tendrá, en ese sentido, el propósito de precisar qué avances considera concretos el Gobierno y cuál es la interpretación oficial sobre las posibilidades abiertas por la declaración del presidente estadounidense.

La reacción del Reino Unido

El Reino Unido reaccionó con cautela ante las declaraciones de Trump y ratificó su posición respecto de las Islas. El secretario de Defensa británico, John Healey, aseguró que Londres no recibió ninguna sugerencia concreta de Washington sobre un cambio de política y volvió a defender la continuidad del control británico sobre las islas.

La respuesta británica se produjo mientras desde la Argentina se analiza el alcance de las palabras del mandatario estadounidense y se evalúa si podrían anticipar una revisión futura de la posición de Washington.

Hasta ahora, no existe una modificación oficial de la política estadounidense, un punto que el propio Gobierno argentino reconoce al momento de evaluar el escenario abierto por las declaraciones de Trump.

Las discusiones previas

Las declaraciones del presidente norteamericano tuvieron además un antecedente reciente dentro de la propia administración estadounidense. En los últimos meses trascendieron discusiones entre funcionarios del Pentágono sobre distintas herramientas de presión destinadas a conseguir que los aliados de la OTAN incrementen su gasto en Defensa. Entre esas posibilidades apareció la eventual revisión del respaldo político a Londres en la cuestión Malvinas.

Ese planteo, sin embargo, no se convirtió en una política oficial.

Previamente, Marco Rubio había relativizado las versiones surgidas de esas discusiones internas, mientras que el Departamento de Estado mantuvo la posición tradicional de Washington.

La nueva intervención pública de Trump volvió ahora a darle relevancia a un escenario que, hasta el momento, había permanecido en el terreno de las hipótesis. La expectativa argentina se concentra precisamente en determinar si las señales políticas pueden traducirse, en algún momento, en una modificación diplomática concreta.

El resto de la reunión de Gabinete

La reunión de este martes no estuvo concentrada únicamente en la cuestión Malvinas. Durante el encuentro, el Presidente realizó también un repaso de distintos indicadores económicos, con especial atención sobre:

El mercado laboral .

. La reducción de la inflación .

. La evolución de la actividad económica.

El Gobierno busca mostrar esos números como parte de los resultados de su programa económico.

En ese punto, Milei tomó como referencia un artículo publicado durante el fin de semana por Federico Sturzenegger, en el que el ministro de Desregulación contrastó distintos indicadores de gestión con la cobertura de los medios.

El Presidente ya había anticipado que utilizaría ese trabajo como disparador para la discusión con sus ministros.

Del encuentro participaron, entre otros, Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, Patricia Bullrich, Martín Menem y Santiago Caputo, junto con los responsables de las principales carteras y áreas de Presidencia.

La reunión incluyó además un repaso de las políticas que prepara cada ministerio para los próximos meses.

La expectativa hacia el jueves

Pese al análisis económico y al repaso de las políticas de las distintas áreas, el principal foco político de la reunión quedó puesto en la decisión de Milei de hablar en cadena nacional.

El Gobierno buscará convertir las declaraciones de Trump en una señal favorable para la estrategia diplomática argentina, aunque el dato central es que Estados Unidos todavía no oficializó ningún cambio de posición sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

La expectativa en la Casa Rosada está puesta ahora en explicar cuáles son los elementos concretos que llevaron al Ejecutivo a considerar que se produjo un avance en la causa y cuál es el alcance que la administración de Milei atribuye a las señales surgidas desde Washington.

La cadena nacional del jueves será, así, el espacio elegido por el Presidente para detallar la estrategia oficial, exponer el estado de las gestiones diplomáticas y fijar la posición del Gobierno frente a un escenario que volvió a cobrar relevancia luego de las declaraciones de Donald Trump.