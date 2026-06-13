Congreso: la oposición busca avanzar con una moción de censura contra Adorni

La situación política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma nuevos capítulos en el Congreso, donde distintos bloques opositores comenzaron a coordinar acciones para impulsar una moción de censura en medio de la polémica generada por su declaración jurada y las explicaciones brindadas sobre el crecimiento de su patrimonio.

La iniciativa tomó fuerza en las últimas horas y ya existen dos pedidos de sesión especial para el próximo 24 de junio con el objetivo de emplazar a las comisiones competentes y avanzar en el tratamiento de proyectos vinculados a pedidos de interpelación y censura contra el funcionario nacional.

El escenario es seguido de cerca por dirigentes y legisladores de todo el país, incluida Catamarca, ya que el desenlace podría tener impacto directo en el equilibrio político del Gobierno nacional y en su relación con las provincias.

La oposición busca reunir el quórum

Los pedidos de sesión fueron impulsados por legisladores de los bloques de Unión por la Patria, Izquierda Unida, Unidos, Coalición Cívica, Coherencia, Defendamos Córdoba y Primero San Luis.

Según los cálculos parlamentarios, esos espacios reúnen un total de 120 diputados en caso de asistencia perfecta, quedando a nueve legisladores del quórum necesario para habilitar la sesión.

Desde los sectores promotores de la iniciativa sostienen que existen conversaciones avanzadas con representantes de bloques provinciales y dialoguistas para alcanzar el número requerido.

"Creemos que estamos más cerca del número porque hay legisladores provinciales que dicen que van a estar", señalaron desde uno de los espacios que impulsan la convocatoria.

El factor decisivo: PRO, UCR e Innovación Federal

Para alcanzar el quórum, la oposición necesita sumar apoyos de sectores que habitualmente acompañan al oficialismo.

Las principales miradas están puestas sobre los bloques del PRO, Innovación Federal y la Unión Cívica Radical (UCR), cuyos legisladores podrían resultar determinantes para habilitar el debate.

En ese contexto, dirigentes opositores consideran que los recientes pronunciamientos partidarios contra Adorni podrían influir en la decisión final de esos espacios.

Los cuestionamientos del PRO

El PRO difundió días atrás un comunicado en el que calificó las omisiones detectadas en las declaraciones patrimoniales de Adorni como "una falta grave".

En el documento, el partido sostuvo que "un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo".

La postura generó especulaciones sobre una posible distancia política respecto del jefe de Gabinete, aunque dentro del espacio aún no existe una definición pública sobre cómo votarán sus legisladores.

Fuentes parlamentarias indicaron que durante los próximos días se realizarán consultas con gobernadores y referentes partidarios antes de adoptar una posición definitiva.

La postura del radicalismo

La UCR también expresó críticas hacia el funcionario nacional mediante un comunicado institucional.

El texto afirmó que las declaraciones de Adorni son "incompatibles con la ejemplaridad de quien ocupa una de las máximas responsabilidades institucionales de la República".

Además, el partido sostuvo que los hechos conocidos son de "extrema gravedad" y cuestionó las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete respecto de sus declaraciones juradas.

Según trascendió, el documento contó con el aval de referentes de peso dentro del radicalismo y abrió interrogantes sobre el comportamiento que adoptará el bloque en la Cámara de Diputados.

Gobernadores y negociaciones

Más allá de las posiciones partidarias, distintos sectores coinciden en que la definición final dependerá en gran medida de la postura de los gobernadores.

Como suele ocurrir en votaciones sensibles para el oficialismo, las necesidades políticas y financieras de cada provincia podrían influir en las decisiones de los legisladores nacionales.

Por ese motivo, tanto el Gobierno como la oposición intensificaron los contactos en busca de apoyos para una sesión que aparece cada vez más relevante dentro del escenario político nacional.

Un debate que recién comienza

Mientras en el Senado algunos sectores buscan acelerar mecanismos para interpelar al funcionario e incluso avanzar hacia una eventual destitución, en Diputados el camino legislativo se presenta más extenso y complejo.

Sin embargo, el creciente respaldo a los pedidos de sesión especial muestra que la situación de Adorni se convirtió en uno de los principales focos de tensión política para el Gobierno.

El resultado de las negociaciones que se desarrollarán durante los próximos días será determinante para conocer si la oposición logra reunir los votos necesarios para avanzar con la ofensiva parlamentaria o si el oficialismo consigue contener una iniciativa que amenaza con profundizar la crisis política alrededor del jefe de Gabinete.