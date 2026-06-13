Un diputado de LLA se despegó de Adorni: "Solo pondría las manos en el fuego por Milei"

Las repercusiones por la declaración jurada presentada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúan generando movimientos dentro de La Libertad Avanza. En las últimas horas, el diputado nacional Lisandro Almirón tomó distancia de la situación del funcionario y aseguró que la única persona por la que "pondría las manos en el fuego" es el presidente Javier Milei.

La declaración del legislador se produjo durante una entrevista con Radio Dos de Corrientes, donde fue consultado sobre la controversia generada en torno al crecimiento patrimonial informado por Adorni en su última presentación ante los organismos de control.

"Si el Presidente considera que el acompañamiento de Adorni es importante no puedo reprocharlo. Solo pongo las manos en el fuego por Javier Milei", afirmó Almirón.

El respaldo presidencial, en el centro del debate

Al ser consultado sobre una eventual salida de Adorni del Gobierno nacional, el diputado evitó pronunciarse y remarcó que cualquier decisión corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo.

"No es mi responsabilidad. El Presidente es quien tiene que decidir", sostuvo.

Además, destacó la relevancia institucional del cargo que ocupa el jefe de Gabinete dentro del esquema de gobierno y señaló que su permanencia responde a la confianza que le mantiene el mandatario nacional.

"No puedo tomar una posición frente a una situación que desconozco. El rol del jefe de Gabinete tiene mucha relevancia. Su presencia en la mesa política así lo marca. El Presidente entiende que el acompañamiento de Adorni es importante en esta etapa", agregó.

Según Almirón, el funcionario continúa contando con el respaldo pleno de Milei pese a la polémica generada por la presentación de su patrimonio.

La declaración jurada bajo análisis

Respecto de la documentación presentada por Adorni, el legislador insistió en que el caso debe resolverse en los ámbitos correspondientes y recordó que el funcionario ya brindó explicaciones públicas sobre el origen de sus bienes.

"No defiendo a Adorni, pero es parte de una agenda periodística instalada", expresó.

La controversia se desató luego de que se conociera que el jefe de Gabinete declaró bienes por 944,5 millones de pesos correspondientes al período fiscal 2025, una cifra que representa un incremento cercano al 775% respecto de los 107,8 millones de pesos informados al cierre de 2024.

Horas antes de la difusión de la declaración jurada, Adorni había defendido públicamente el origen de su patrimonio y sostuvo que durante años acumuló ahorros que no habían sido declarados.

"La verdad la resolverá la Justicia"

Almirón también se refirió a las explicaciones brindadas por el funcionario y señaló que el proceso deberá seguir su curso administrativo y judicial.

"Evadir impuestos no está bien. Tenemos la presunción de inocencia, la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. La verdad va a ser lo que resuelva la Justicia. Se tendrá que evaluar en sede administrativa y luego, en lo procesal penal", manifestó.

La situación de Adorni continúa generando repercusiones políticas dentro y fuera del oficialismo, mientras avanza la investigación vinculada a la evolución de su patrimonio y se multiplican los cuestionamientos sobre las explicaciones brindadas hasta el momento.