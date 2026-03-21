Contra el delito: ADEAA y el Ministerio Público lanzan un plan tecnológico

En un movimiento estratégico destinado a sanear el mercado de coberturas y optimizar los procesos judiciales, la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) y el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires han formalizado una alianza de trabajo conjunto. Este acuerdo busca establecer un frente común para la prevención del delito y el combate sistemático de los fraudes que afectan de manera directa al sector asegurador y, por extensión, a los usuarios del sistema. La firma de estos convenios representa un hito sin precedentes en el ámbito bonaerense, al integrar las capacidades operativas de la justicia con la experiencia técnica de las compañías privadas. El acto oficial contó con la participación del procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, y el presidente de ADEAA, Aldo A. Álvarez, quien asistió en representación de las 30 compañías de seguros que integran la asociación, una entidad que se encuentra próxima a cumplir sus 25 años de trayectoria en el mercado nacional.

La estructura del acuerdo se divide en tres pilares específicos, diseñados para abordar la problemática desde una perspectiva integral que combina lo institucional, lo académico y lo tecnológico: un Convenio Marco de Colaboración, un Convenio Específico de Capacitación para la formación de equipos de ambas instituciones y un Convenio de Cooperación Tecnológica. Este último punto es central, ya que se enfoca en el desarrollo de herramientas digitales diseñadas para agilizar la investigación de ilícitos y mejorar la trazabilidad de la información. A través de estos instrumentos, se pretende promover un intercambio de información fluido y la coordinación de acciones conjuntas que permitan una gestión más eficiente de las denuncias y los siniestros, fortaleciendo la seguridad pública y el acceso a la justicia mediante la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión judicial y privada.

El impacto económico del fraude en el mercado

La relevancia de estos acuerdos trasciende lo administrativo, impactando directamente en el bolsillo de los asegurados. Según datos técnicos proporcionados por el sector, los fraudes no son delitos aislados, sino que generan un aumento sostenido en los costos de las coberturas. Se estima que estas maniobras ilícitas provocan un incremento de entre el 15 y el 20% en el valor de las pólizas que pagan los ciudadanos. Las estadísticas revelan una situación crítica en cuanto a la veracidad de las presentaciones, estimándose que un tercio de las denuncias de siniestros despiertan sospechas de irregularidades, principalmente en el rubro de automotores. Además, la problemática presenta una fuerte concentración geográfica, dado que el 70% de los casos de fraude se registran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La iniciativa liderada por Julio Conte-Grand y Aldo A. Álvarez busca que la Justicia cuente con mejores herramientas para procesar los delitos contra el patrimonio de las empresas de seguros. La cooperación tecnológica permitirá identificar patrones de comportamiento criminal y reducir los tiempos de respuesta ante denuncias de siniestros dudosos. Al fortalecer la investigación y la protección del mercado, el Ministerio Público Fiscal y ADEAA no solo protegen la solvencia de las compañías, sino que trabajan en la mejora de la seguridad pública general en la Argentina. La formación de equipos interdisciplinarios y la digitalización de procesos se presentan como la vía necesaria para combatir un fenómeno delictivo que presentaba una alta complejidad operativa debido a la falta de coordinación previa entre el sector público y el privado.