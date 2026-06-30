Con Jalil entre los invitados, gobernadores acompañarán la jura de Diego Santilli

La ceremonia de jura del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, reunirá esta tarde a una importante representación de gobernadores provinciales que acompañarán el acto oficial previsto para las 17.30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Se espera la presencia de al menos 14 mandatarios provinciales, quienes asistirán a la ceremonia de asunción del funcionario en una convocatoria que exhibe un amplio respaldo institucional por parte de distintos gobiernos provinciales. La presencia de los gobernadores fue especialmente promovida desde el equipo de la Jefatura de Gabinete, que cursó las invitaciones a aquellos mandatarios que anteriormente habían protagonizado encuentros con Diego Santilli durante su gestión como ministro del Interior.

Jalil estará presente en el acto oficial

Entre los gobernadores que seguirán el juramento desde el Salón Blanco se encuentra el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien participará de la ceremonia junto a mandatarios de distintas regiones del país.

La nómina de asistentes confirmados incluye además a:

Leandro Zdero , gobernador del Chaco.

, gobernador del Chaco. Juan Pablo Valdés , gobernador de Corrientes.

, gobernador de Corrientes. Carlos Sadir , gobernador de Jujuy.

, gobernador de Jujuy. Alfredo Cornejo , gobernador de Mendoza.

, gobernador de Mendoza. Rolando Figueroa , gobernador de Neuquén.

, gobernador de Neuquén. Alberto Weretilneck , gobernador de Río Negro.

, gobernador de Río Negro. Marcelo Orrego , gobernador de San Juan.

, gobernador de San Juan. Claudio Vidal , gobernador de Santa Cruz.

, gobernador de Santa Cruz. Osvaldo Jaldo , gobernador de Tucumán.

, gobernador de Tucumán. Rogelio Frigerio , gobernador de Entre Ríos.

, gobernador de Entre Ríos. Gustavo Sáenz , gobernador de Salta.

, gobernador de Salta. Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.

A ellos se sumará también el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien participará de la ceremonia prevista para esta tarde.

De acuerdo con la información proporcionada por el equipo de la Jefatura de Gabinete a la Agencia Noticias Argentinas, las invitaciones fueron dirigidas específicamente a los gobernadores que mantuvieron encuentros con Diego Santilli durante su desempeño como ministro del Interior.

La convocatoria respondió, de ese modo, a una estrategia de continuidad en la relación institucional que el funcionario mantuvo previamente con distintos mandatarios provinciales y que ahora busca sostener desde su nueva responsabilidad al frente de la Jefatura de Gabinete.

Los gobernadores que no fueron convocados

Desde el equipo del nuevo jefe de Gabinete también precisaron que hubo un grupo de mandatarios provinciales que no recibió invitación para participar del acto. Los únicos gobernadores a quienes no se les extendió la convocatoria fueron los mandatarios peronistas:

Axel Kicillof , gobernador de Buenos Aires.

, gobernador de Buenos Aires. Ricardo Quintela , gobernador de La Rioja.

, gobernador de La Rioja. Gildo Insfrán, gobernador de Formosa.

Asimismo, la información señala que tampoco está prevista la participación de Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, ni de Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa.

De esta manera, la ceremonia contará con una representación provincial integrada por gobernadores pertenecientes a distintos espacios políticos, mientras que algunos mandatarios no formarán parte del acto oficial.

Respaldo institucional

La presencia de una importante cantidad de gobernadores en la ceremonia constituye uno de los aspectos más destacados del acto de asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete. Según la información conocida, esta amplia participación refleja una de las principales líneas de trabajo que impulsará el exlegislador del PRO al frente de la Jefatura de Gabinete.

En ese sentido, la estrategia apunta a consolidar el vínculo con las provincias, promoviendo una relación permanente con los gobiernos provinciales en función de la sanción de las leyes que necesita el Poder Ejecutivo.

La convocatoria de mandatarios provinciales para acompañar la jura del nuevo funcionario se inscribe dentro de esa lógica de fortalecimiento del diálogo institucional, con el propósito de sostener canales de comunicación con las provincias y favorecer los acuerdos necesarios para el tratamiento de las iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno nacional.

Con la presencia confirmada de Raúl Jalil y de otros trece gobernadores, además del jefe de Gobierno porteño, la ceremonia prevista para las 17.30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada marcará el inicio formal de la gestión de Diego Santilli como jefe de Gabinete, en un acto que reunirá a representantes de distintos gobiernos provinciales convocados para acompañar su asunción.