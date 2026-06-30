Jalil anunció que presentará el proyecto de puesta en valor del Complejo Termal

En el marco de su visita a Fiambalá, el gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión con representantes de la Cámara de Turismo de Fiambalá, encuentro en el que se abordaron distintos temas vinculados al desarrollo de la actividad turística y a las necesidades planteadas por quienes integran el sector.

El mandatario estuvo acompañado por el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, y por el diputado nacional Sebastián Nóblega, quienes participaron de la reunión junto a los referentes de la institución que representa a los prestadores turísticos de la localidad.

Durante el encuentro, uno de los principales anuncios realizados por el gobernador estuvo relacionado con el futuro del Complejo Termal, considerado uno de los principales atractivos turísticos de la zona.

El anuncio sobre el Complejo Termal

En la reunión, Raúl Jalil confirmó que en los próximos días acercará a la Cámara de Turismo el proyecto de puesta en valor del Complejo Termal, iniciativa que responde a uno de los pedidos que desde hace tiempo vienen realizando tanto la comunidad como los trabajadores vinculados a la actividad turística.

El mandatario señaló que el proyecto será presentado a la institución como parte de las acciones previstas para avanzar en la recuperación de ese espacio. La puesta en valor del Complejo Termal fue mencionada como uno de los pedidos históricos de la comunidad y de los trabajadores del sector, quienes desde hace tiempo plantean la necesidad de avanzar en mejoras para uno de los puntos más representativos del turismo local.

Con este anuncio, el Gobierno anticipó que el proyecto será acercado a la Cámara de Turismo durante los próximos días para su conocimiento.

Obras viales para fortalecer la actividad turística

Otro de los temas desarrollados durante la reunión estuvo vinculado con las obras de infraestructura vial que el Gobierno considera estratégicas para el desarrollo turístico del oeste catamarqueño.

Raúl Jalil explicó la importancia que tendrán las obras de recuperación de la Cuesta de Zapata y del camino Chuquisaca-Antofagasta de la Sierra, al considerar que ambas intervenciones permitirán mejorar la conectividad de una amplia región de la provincia.

En ese contexto recordó que este lunes se firmó la pavimentación del primer tramo de la Cuesta de Zapata, paso que marca el inicio de esa obra. El gobernador sostuvo que tanto la recuperación de esa ruta como el mejoramiento del camino hacia Antofagasta de la Sierra contribuirán a consolidar un corredor que permitirá conectar todo el oeste provincial.

Según explicó, una vez ejecutadas estas obras será posible contar con una conexión que abarcará desde Andalgalá hasta Antofagasta de la Sierra, integrando distintos destinos del oeste catamarqueño.

Los planteos realizados por la Cámara de Turismo

Durante el encuentro, los representantes de la Cámara de Turismo también aprovecharon la oportunidad para transmitir al gobernador algunas de las principales preocupaciones que atraviesa actualmente el sector.

Uno de los temas expuestos estuvo relacionado con los incrementos registrados en el servicio de energía eléctrica, situación que, según manifestaron, se produjo tras la quita de subsidios por parte de Nación.

Los representantes señalaron que este escenario genera dificultades para quienes desarrollan actividades vinculadas al turismo y plantearon la necesidad de abordar esa problemática.

Otro de los puntos presentados durante la reunión fue el estado de los caminos turísticos ubicados en la cordillera, especialmente durante la actual temporada de nevadas. Los integrantes de la Cámara manifestaron la importancia de garantizar el mantenimiento de esos caminos, teniendo en cuenta las condiciones propias de esta época del año y la necesidad de preservar la accesibilidad hacia los distintos atractivos turísticos.

Participación institucional

La reunión contó con la presencia de las autoridades provinciales y municipales, además de los representantes de la entidad que nuclea al sector turístico de Fiambalá.

Por parte de la Cámara de Turismo de Fiambalá participaron:

Jorge Villanueva.

Fernando Trejo.

Melisa Bordón.

Rosana Quinteros.

Junto a ellos estuvieron presentes el gobernador Raúl Jalil, el intendente Raúl Úsqueda y el diputado nacional Sebastián Nóblega, quienes analizaron los distintos aspectos vinculados al desarrollo de la actividad turística y las necesidades planteadas por los prestadores.