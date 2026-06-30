El PRO le respondió a Milei: "Difícilmente el Gobierno estaría de pie sin nuestro apoyo"

Las diferencias entre el PRO y el presidente Javier Milei volvieron a quedar expuestas luego de una serie de declaraciones cruzadas que tuvieron como eje el papel del partido fundado por Mauricio Macri en el actual escenario político y las críticas del mandatario a la gestión de Juntos por el Cambio. La respuesta llegó de parte de Fernando de Andreis, secretario general del PRO y hombre de máxima confianza del expresidente, quien defendió el acompañamiento legislativo brindado por su espacio y afirmó que la administración nacional difícilmente podría sostenerse sin ese respaldo.

El intercambio se produjo después de que Milei cuestionara el manejo económico del gobierno encabezado por Macri y señalara que el reperfilamiento de la deuda en pesos constituyó una estafa para los argentinos. Frente a esas afirmaciones, desde el PRO remarcaron el rol que desempeñó el partido tanto en el Congreso como en los momentos de mayor dificultad política que atravesó el oficialismo.

La respuesta de Fernando de Andreis

En declaraciones formuladas a Radio Mitre y al programa Solo una vuelta más, por TN, Fernando de Andreis sostuvo que el apoyo parlamentario del PRO ha sido determinante para la aprobación de las iniciativas impulsadas por el Gobierno.

El dirigente expresó que "no hay ley que salga sin los votos del PRO" y remarcó que el oficialismo depende del acompañamiento de ese bloque legislativo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En ese sentido, afirmó: "Este Gobierno difícilmente estaría de pie si no hubiese sido por la banca del PRO en el Congreso, en Diputados y en el Senado."

Además, recordó un episodio ocurrido durante el año pasado para destacar el respaldo político brindado por Mauricio Macri al Ejecutivo. De Andreis manifestó: "Además, cuando las papas realmente quemaban el año pasado, que hasta se requirió la ayuda del Tesoro de Estados Unidos, el que fue a la Quinta de Olivos a bancar fue Macri."

El llamado a la unidad

Durante sus declaraciones, el secretario general del PRO también hizo referencia a la necesidad de mantener una estrategia común entre los sectores que, según expresó, comparten una misma visión política.

Para el dirigente, el contexto actual representa una oportunidad que requiere consolidar acuerdos antes que profundizar diferencias. En ese marco sostuvo: "El país tiene una oportunidad enorme y hace falta blindar el cambio. La política tiene que dar señales claras de unidad, de los que pensamos lo mismo, y dejar para el año que viene eventualmente una competencia electoral."

Asimismo, advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, podría tener una falta de entendimiento entre esos espacios.

En esa línea agregó: "En el fondo si no estamos unidos, para el mismo lado, se cuela el kirchnerismo, y volvemos a la misma de siempre."

La defensa del papel del PRO

De Andreis también reivindicó la trayectoria política del partido encabezado por Mauricio Macri y destacó el peso institucional que, según señaló, conserva el PRO dentro del escenario político nacional.

Durante la entrevista afirmó que se trata de una de las fuerzas políticas más exitosas de la región y resaltó su presencia territorial y parlamentaria. En ese sentido expresó: "El PRO debe ser de los partidos más exitosos de Latinoamérica, somos un partido que tiene 20 años, gobernamos distritos y provincias importantes."

Además, insistió en que el bloque legislativo del partido continúa siendo determinante para la sanción de las iniciativas impulsadas por el oficialismo.

Al respecto sostuvo: "Tenemos un bloque que vuelca la votación para un lado o para el otro, no hay ley del Gobierno que salga sin los votos del PRO. Si el PRO no acompaña, no sale."

Las críticas de Javier Milei a Mauricio Macri

Las declaraciones de Fernando de Andreis fueron una respuesta directa a los cuestionamientos formulados previamente por el presidente Javier Milei durante una entrevista concedida a Neura.

En esa oportunidad, el mandatario apuntó contra la gestión encabezada por Mauricio Macri y cuestionó particularmente el reperfilamiento de la deuda en pesos. Milei afirmó: "El propio gobierno de Mauricio Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos, ¿o qué fue el reperfilamiento? Una palabra educada para decir default."

El Presidente también recordó el proceso de blanqueo impulsado durante aquella gestión y explicó cuál era su posición en ese momento. Según expresó: "Es más, llamaron a un blanqueo. Yo me acuerdo que les decía: 'Miren, si ustedes blanquean van a tener problemas porque después si no reelige Macri los van a venir a buscar'."

En la continuidad de sus declaraciones agregó: "O el propio macrismo los podía venir a buscar, porque el impuesto a la renta financiera también lo puso el macrismo."

Finalmente, Milei vinculó ese escenario con el posterior regreso del kirchnerismo al Gobierno y concluyó: "¿Y qué pasó al final? Volvieron los Kirchner y ¿qué hicieron? A los que habían blanqueado, los fueron a buscar."