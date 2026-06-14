La Justicia ordenó revisar el pedido de prisión domiciliaria de Lázaro Báez por su estado de salud

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar el pedido de prisión domiciliaria de Lázaro Báez y devolvió el expediente al Tribunal Oral Federal N° 4 para que emita una nueva resolución sobre la situación del empresario, condenado a 14 años de prisión.

La decisión fue adoptada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes consideraron que el estado de salud de Báez se deterioró en los últimos meses y que existen dudas sobre si el complejo penitenciario de Ezeiza puede brindarle la atención médica que requiere.

La defensa había solicitado el beneficio ante el Tribunal Oral Federal N° 4, a cargo de Néstor Costabel, argumentando que Báez, de 70 años, presenta múltiples patologías y un cuadro clínico cada vez más complejo. Sin embargo, el planteo fue rechazado en primera instancia, por lo que los abogados apelaron ante Casación.

Entre los problemas de salud mencionados en el expediente figuran un edema pulmonar, diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Además, la Cámara tuvo en cuenta que el empresario fue sometido el año pasado a la extirpación de un tumor premaligno en el intestino y que requiere controles médicos periódicos que, según la documentación incorporada a la causa, no se habrían realizado de manera adecuada.

Los magistrados también señalaron que Báez no estaría recibiendo los controles glucémicos indicados y que incluso carecería de insumos necesarios para el funcionamiento de su dispositivo de medición.

A la situación sanitaria se suman cuestiones familiares. La resolución destaca que su pareja atraviesa un tratamiento contra el cáncer y que el grupo familiar tiene a cargo dos hijos menores de edad. Asimismo, se indicó que los ingresos provenientes de alquileres fueron afectados a una cuenta judicial, lo que impactó en el sostenimiento económico del hogar.

En ese contexto, la Cámara consideró que las circunstancias actuales son diferentes a las que existían cuando se rechazó inicialmente el pedido de prisión domiciliaria. Por ello, ordenó que el Tribunal Oral Federal N° 4 convoque a una nueva audiencia y dicte un pronunciamiento actualizado.

El juez Mariano Borinsky fue más allá y sostuvo en su voto que correspondía conceder directamente la prisión domiciliaria.

Báez cumple una condena en la causa Vialidad, vinculada al direccionamiento irregular de la obra pública en Santa Cruz, expediente en el que también fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.