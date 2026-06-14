El Gobierno busca apoyo de los gobernadores para avanzar con la reforma electoral

El Gobierno nacional profundiza las negociaciones con gobernadores de distintas provincias para reunir el respaldo necesario que le permita avanzar en el Congreso con la reforma electoral impulsada por el presidente Javier Milei.

El encargado de las conversaciones es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien en los próximos días mantendrá una serie de reuniones con mandatarios provinciales en busca de consolidar apoyos para uno de los proyectos prioritarios del oficialismo.

El martes, Santilli recibirá al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y al mandatario de San Juan, Marcelo Orrego, dos dirigentes considerados cercanos a la Casa Rosada. Ese mismo día también mantendrá un encuentro con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, referente opositor con quien la relación institucional ha estado marcada por tensiones desde el inicio de la gestión libertaria.

La ronda de negociaciones se suma a la reunión que el funcionario mantuvo esta semana con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Según informaron fuentes oficiales, durante el encuentro analizaron temas de gestión compartida y coincidieron en la necesidad de avanzar con el tratamiento de la reforma electoral.

El principal objetivo del Gobierno es lograr la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa que cuenta con respaldo de algunos gobernadores, pero que aún encuentra resistencias entre sectores de la oposición dialoguista y aliados parlamentarios.

Uno de los apoyos que logró sumar el oficialismo fue el del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien tras reunirse con Santilli expresó públicamente su respaldo a la eliminación de las primarias al sostener que las internas partidarias deben resolverse dentro de cada espacio político.

En paralelo, el ministro también mantuvo contactos con otros mandatarios provinciales, entre ellos Rolando Figueroa, de Neuquén, y Gustavo Sáenz, de Salta. A su vez, desde Mendoza surgieron señales favorables por parte de sectores vinculados al gobernador Alfredo Cornejo.

Pese a estos respaldos, el Gobierno todavía no logró reunir los consensos necesarios para garantizar la aprobación del proyecto. Las diferencias persisten especialmente con sectores de la Unión Cívica Radical, el PRO y otros bloques dialoguistas que condicionan su acompañamiento a modificaciones en el capítulo referido a las PASO.

Ante este escenario, la Casa Rosada comenzó a mostrar una postura más flexible y analiza alternativas que permitan destrabar la discusión legislativa. Entre ellas aparece la propuesta impulsada por el senador radical Eduardo Vischi, que plantea convertir las PASO en una instancia optativa en lugar de eliminarlas por completo.

La iniciativa propone que la participación ciudadana deje de ser obligatoria y que los partidos políticos sin competencia interna no deban participar de las primarias. Además, incorpora mecanismos de preinscripción de electores, cambios organizativos y sistemas digitales de validación de identidad.

La reforma electoral promovida por el oficialismo incluye también otras modificaciones relevantes, como la incorporación de un casillero para votar lista completa en la Boleta Única de Papel, la implementación de la denominada Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas condenadas en segunda instancia y cambios en el esquema de financiamiento de los partidos políticos, con reducción de aportes estatales y nuevas reglas para las contribuciones privadas.

Mientras continúan las negociaciones, el Gobierno intenta combinar la discusión electoral con los reclamos de los gobernadores vinculados a recursos, infraestructura y obras públicas, en una estrategia orientada a sumar apoyos y destrabar uno de los debates legislativos más importantes del año.