Crimen de Agostina: Brizuela tachó al movimiento feminista de "delirio teórico"

El asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo caso conmueve a Córdoba y al país, continúa generando repercusiones en distintos ámbitos de la sociedad y de la política. En ese contexto, el diputado nacional catamarqueño Adrián Brizuela, integrante de La Libertad Avanza, publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que expresó una fuerte crítica hacia los movimientos feministas y cuestionó el enfoque desde el cual se analiza la violencia contra las mujeres.

A través de una publicación que generó repercusiones por la dureza de sus definiciones, el legislador sostuvo que los crímenes de estas características continúan repitiéndose porque, según su visión, son interpretados desde una perspectiva equivocada.

Brizuela planteó que mientras estos hechos sean abordados exclusivamente desde la óptica de la violencia de género, seguirán produciéndose situaciones que conmocionan a la sociedad.

Críticas al feminismo radical y a la teoría del patriarcado

En su publicación, el diputado cuestionó especialmente a lo que definió como el feminismo radical y utilizó el término "femibolchevismo" para referirse a determinados sectores del movimiento feminista. Según expresó, existen militantes que continúan sosteniendo que los autores de femicidios son producto de una cultura asociada al patriarcado y no individuos con problemas específicos vinculados a conductas criminales o trastornos personales.

Brizuela afirmó que considerar a un femicida como un producto cultural implica, según su interpretación, atribuir a todos los hombres una potencial responsabilidad derivada de pertenecer al mismo sistema social.

En ese sentido, cuestionó los planteos relacionados con conceptos como la deconstrucción masculina, las nuevas masculinidades y la denominada violencia simbólica. A lo largo de su mensaje, también sostuvo que algunas organizaciones feministas utilizan tragedias como la ocurrida en Córdoba para reclamar una mayor intervención estatal. Y en este sentido dijo que esto es un "delirio teórico".

Cuestionamientos a políticas públicas y organismos estatales

Otro de los ejes de la publicación estuvo vinculado con las políticas públicas impulsadas en años anteriores en materia de género. El legislador señaló que durante la gestión nacional encabezada por Alberto Fernández existieron recursos, organismos y estructuras destinadas a abordar la problemática de la violencia contra las mujeres.

Entre los elementos mencionados por Brizuela figuran:

Presupuestos destinados a políticas de género.

Ministerios.

Secretarías.

Direcciones específicas.

Programas de capacitación.

Según manifestó, pese a la existencia de esas herramientas institucionales, los femicidios y los hechos de violencia continuaron registrándose.

Asimismo, sostuvo que los movimientos feministas no tienen como prioridad central la situación de Agostina Vega ni la problemática de la violencia contra las mujeres. En su publicación afirmó que dichos sectores buscan sostener estructuras vinculadas a capacitaciones, cursos y cargos estatales.

El foco puesto en el entorno de la víctima

Más allá de sus cuestionamientos ideológicos, Brizuela también planteó una serie de interrogantes vinculados con el contexto en el que se encontraba Agostina Vega antes de su desaparición y posterior asesinato.

En ese marco, mencionó distintos aspectos que, según sostuvo, deberían ser analizados por la sociedad. Y es así que se preguntó: "¿qué hacía una nena de 14 años tomando un remis a las 11 de la noche sola?. ¿Por qué la madre le pasa el contacto de su ex pareja y recién comienza a preguntarle a él por su hija a la 1 de la madrugada y hace la denuncia a las 8 de la mañana?"

El diputado aclaró que la investigación aún se encuentra en una etapa temprana, aunque consideró que existen elementos que permiten advertir una situación de vulnerabilidad y desamparo.

Familia, escuela y consumo problemático

En otro tramo de su publicación, Brizuela sostuvo que el caso expone problemáticas sociales más amplias que, a su entender, deberían formar parte del debate público.

Entre ellas mencionó:

La salud mental.

El consumo problemático de sustancias.

El narcotráfico.

La destrucción de la familia.

La pérdida de valores.

El debilitamiento de las figuras de autoridad.

Las limitaciones de la escuela para contener determinadas situaciones.

Según expresó, la adolescente se encontraba inserta en contextos de adultos donde existían problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias y situaciones de abandono. Asimismo, sostuvo que la escuela no puede reemplazar el rol que cumplen las familias y, particularmente, los padres dentro de la estructura familiar.