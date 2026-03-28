Crisis en la Casa Rosada: chats comprometedores, festejo por YPF y salarios en caída tensionan al Gobierno

Es cada vez más difícil imaginar la continuidad de Manuel Adorni dentro del Gobierno nacional. No se trata de especulaciones políticas, sino de hechos que se desarrollan mientras el oficialismo intenta exhibirlo activo y respaldado públicamente. A pesar de la difusión de fotos junto a ministros y con Javier y Karina Milei, el jefe de Gabinete atraviesa una etapa de fragilidad marcada por la falta de documentación que respalde la expansión patrimonial y los gastos que se conocieron hace casi 20 días.

Ese escenario comenzó a erosionar la paciencia del Presidente, quien decidió sostenerlo por ahora, aunque deja trascender incomodidad en su entorno más cercano. Dentro del Gabinete, el desgaste también genera malestar. Según versiones internas, el debate ya no gira solo en torno a aceptar o no una eventual renuncia, sino a quién podría reemplazarlo, mientras la postura oficial continúa siendo mantenerlo en el cargo.

La reaparición pública de Adorni para responder por las inconsistencias de su nivel de vida fue definida en una reunión virtual en la que participaron el secretario de Justicia Santiago Viola, asesores del funcionario, el propio jefe de Gabinete y Santiago Caputo. Allí se recomendó mostrar documentación que justificara su patrimonio. Sin embargo, la alternativa se diluyó sin que se presentaran pruebas que expliquen el salto desde un departamento en avenida Asamblea 1128 a la compra de una casa en un country, otro departamento en la calle Miró —sin vender el anterior— y viajes en primera clase o en avión privado a Uruguay.

En paralelo, la causa judicial avanza con nuevos elementos. Entre ellos, los chats aportados por el broker de la firma que gestionó el vuelo de regreso desde Punta del Este, supuestamente pagado por Marcelo Grandío. Los mensajes detallan pedidos y necesidades del funcionario para ese viaje, lo que profundiza las contradicciones entre las versiones públicas y las declaraciones en la investigación. Adorni aún no presentó abogados en el expediente que llevan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, donde está imputado por hechos vinculados a presuntas dádivas.

El caso se entrelaza además con la investigación por Libra. El contenido del celular del empresario Mauricio Novelli lo vincula con operaciones y beneficios durante la gestión. Entre los negocios mencionados figura el Tech Forum, donde el Presidente fue orador principal en 2024 y cuya edición 2025 iba a tener a Adorni como expositor destacado. Tras la difusión del caso Libra, el evento y su presencia digital fueron dados de baja.

Mientras tanto, el oficialismo celebró con entusiasmo el fallo favorable en el caso YPF, considerado un respaldo clave desde el frente legal. La escena se completó con reuniones del asesor Santiago Caputo con el Presidente y el impulso de una agenda legislativa que incluye proyectos como la ley de Glaciares, la reforma del Código Penal y la cobertura de vacantes judiciales.

Sin embargo, el Gobierno enfrenta una preocupación de fondo: el deterioro del poder adquisitivo. Las encuestas que llegan a la Casa Rosada advierten sobre la pérdida de paciencia social ante la demora de la reactivación económica. El último dato reflejó que en enero los salarios registrados aumentaron 2%, por debajo del 2,9% de inflación. Se trata del quinto mes consecutivo de caída del salario real, una tendencia que inquieta al oficialismo por su potencial impacto estructural.