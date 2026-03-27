Cristina Kirchner y Kicillof defendieron la estatización de YPF tras el fallo de EE.UU. y cruzaron a Milei

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof defendieron la nacionalización de YPF tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos que benefició a la Argentina. La decisión judicial, con impacto económico en todo el país —incluida la provincia de Catamarca—, volvió a poner en el centro del debate el proceso de expropiación de la petrolera.

Kicillof sostuvo que el modelo económico actual "no colapsa por falta de dólares gracias a YPF" y consideró que la resolución judicial deja "en evidencia años de mentiras", según expresó en un mensaje difundido en la red social X.

En la misma línea, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la expropiación de la compañía "se hizo conforme a derecho" y remarcó que la decisión de recuperar la empresa y la soberanía energética fue estratégica para el país. Además, vinculó el desarrollo de Vaca Muerta con un superávit en la balanza energética.

El fallo corresponde a la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York, que dejó sin efecto la condena por más de 16.000 millones de dólares dictada en primera instancia por la jueza Loretta Preska y ordenó revisar el caso. Los camaristas consideraron que el tribunal inferior no interpretó correctamente la legislación argentina al analizar los reclamos por incumplimiento de contrato vinculados con la expropiación.

Tras conocerse la resolución, Kicillof publicó un extenso mensaje en el que reivindicó el proceso de estatización impulsado en 2012. Allí cuestionó las críticas históricas al proceso y sostuvo que el denominado "impuesto Kicillof" formó parte de una operación para desacreditar la medida.

"El fallo permite aclarar esa discusión", planteó el gobernador, al tiempo que cuestionó las posturas que, según indicó, replicaron argumentos de los fondos demandantes.

En ese marco, también apuntó contra el presidente Javier Milei y sectores que criticaron la estatización, al considerar que esas posiciones buscaban cuestionar una decisión soberana y favorecer intereses extranjeros.

Kicillof remarcó además el rol actual de la empresa en la economía nacional y sostuvo que se trata de una herramienta clave para el desarrollo y para enfrentar el contexto energético internacional.

La respuesta del gobernador se produjo luego de que Milei celebrara el fallo y lo criticara públicamente, en el marco de una nueva escalada en la confrontación política entre el oficialismo y el kirchnerismo.

El litigio por la expropiación de YPF se extiende desde hace más de una década en tribunales de Nueva York. Los fondos Petersen y Eton Park, patrocinados por Burford Capital, reclamaron una indemnización por la forma en que el Estado argentino tomó el control de la compañía.

Tras la sentencia de primera instancia en 2023, que había condenado al país a pagar más de 16.000 millones de dólares, la Argentina apeló en 2024 y en 2025 se desarrolló la audiencia de argumentos orales ante la Cámara.

La reciente resolución implica que la jueza Preska deberá revisar el caso y ajustar o anular las medidas derivadas del fallo anterior.

En su mensaje, Kicillof volvió a reivindicar la estatización como una de las decisiones estratégicas más relevantes de las últimas décadas y destacó el rol de la empresa como "palanca de desarrollo".

También se sumó a las críticas el expresidente Alberto Fernández, quien cuestionó al Gobierno nacional por celebrar el resultado judicial. En sus redes sociales, defendió la actuación de la Procuración del Tesoro durante su gestión y el trabajo de los abogados en Estados Unidos.