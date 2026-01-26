Cumbre militar en Estados Unidos: Argentina participará con agenda regional

El próximo 11 de febrero se realizará en Estados Unidos una cumbre de líderes militares de 34 países, un encuentro de alto nivel que contará con la participación de la Argentina y que es seguido con atención también desde provincias como Catamarca, en el marco del debate nacional sobre defensa y seguridad. El país estará representado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare.

La reunión fue impulsada por el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, y se desarrollará en Washington. Allí, los máximos responsables militares de los países participantes debatirán estrategias para mejorar la coordinación regional en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

Desde la oficina del general Caine se emitió un comunicado en el que se detalló el objetivo del encuentro. "Los líderes de defensa participantes explorarán la importancia de las sólidas alianzas, la cooperación continua y los esfuerzos conjuntos para contrarrestar las organizaciones criminales y terroristas, así como a los actores externos que socavan la seguridad y la estabilidad regional", indicaron.

Si bien Estados Unidos difundió una agenda preliminar, fuentes argentinas señalaron que el temario aún se encuentra en desarrollo. Además, se prevé que la cumbre se lleve adelante con un alto grado de hermetismo, ya que las sesiones de trabajo y las discusiones se realizarán a puertas cerradas.

En ese marco, se espera que al finalizar el encuentro se dé a conocer una eventual declaración conjunta que establezca lineamientos generales consensuados entre los países participantes.

El enviado argentino y el contexto de la cumbre militar

Marcelo Dalle Nogare será el encargado de representar a la Argentina en esta cumbre de altos mandos militares impulsada por Estados Unidos, tras haber sido recientemente designado como jefe del Estado Mayor Conjunto.

El militar es vicealmirante de la Armada Argentina y oficial del Estado Mayor de la Armada. Se formó en la Escuela Naval Militar y obtuvo los títulos de licenciado en Sistemas Navales y máster en Dirección Estratégica y Tecnología.

Su nombramiento al frente del Estado Mayor Conjunto fue propuesto por el ministro de Defensa, Carlos Presti, y posteriormente confirmado por el presidente Javier Milei.

La participación argentina se dará en un contexto internacional complejo. La cumbre tendrá lugar luego de la intervención militar en Venezuela impulsada por Estados Unidos y tras los ataques a presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Además, el encuentro se desarrollará mientras Donald Trump mantiene discusiones con sus aliados europeos en torno a su intención de tomar el control de Groenlandia.

En este escenario, la presencia de la Argentina en la cumbre buscará marcar el rumbo que el Gobierno de La Libertad Avanza pretende imprimirle a su política de defensa, al tiempo que permitirá sostener y profundizar el acercamiento político entre Donald Trump y Javier Milei.