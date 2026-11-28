El empresario y fundador de Infobae, Daniel Hadad, confirmó este sábado que no será candidato a presidente de la Nación en las elecciones de 2027, una decisión que comunicó públicamente en declaraciones a Radio Con Vos, exactamente en la fecha que había fijado meses atrás para resolver su futuro político.

"Me decidí, tomé una decisión, pero en las últimas horas la política hizo una mala jugada, cambiaron las reglas de juego, suspendieron las PASO. No obstante, sigo con el deseo de tratar de cambiar las cosas en la Argentina, pero esta situación, sin PASO, no tengo la posibilidad de un armado político en tan poco tiempo", dijo Hadad.

Se refirió a los acontecimientos ocurrido en los últimos tiempos, "que no vi" en su momento, como el mensaje del Papa León XIV, y la eliminación de las PASO. "La vocación está intacta, pero las condiciones hoy no están".

Hadad había anticipado durante el año que el 28 de noviembre, día de su cumpleaños número 65, sería el momento en que tendría "todas las cartas sobre la mesa" para evaluar una posible participación electoral. Finalmente, anunció que no competirá por la Presidencia el próximo año.

La definición pone fin a varios meses de especulaciones surgidas tras una serie de intervenciones públicas en las que había planteado la necesidad de construir consensos políticos y superar la polarización. Esas declaraciones alimentaron versiones sobre un eventual desembarco en la política partidaria por fuera de las estructuras tradicionales.

En anteriores entrevistas, Hadad había sostenido que la decisión dependería tanto de cuestiones personales como del contexto internacional. Entre los factores que observaba mencionó las elecciones en Brasil, los comicios legislativos de medio término en los Estados Unidos y la evolución de la situación política en Israel en torno al primer ministro Benjamin Netanyahu, acontecimientos que consideraba relevantes para analizar el escenario global.

El empresario también había explicado que antes de adoptar una determinación definitiva consultaría a su entorno familiar. "Mi cumpleaños es el 28 de noviembre. Yo creo que para el 28 de noviembre voy a tener todas las cartas en la mesa", había señalado al referirse al plazo que se había autoimpuesto para definir su futuro.

Durante los últimos meses, su nombre comenzó a aparecer en distintos análisis políticos como una posible alternativa extrapartidaria para las elecciones presidenciales de 2027, impulsado por su perfil empresarial, su actividad en el sector de medios de comunicación y sus opiniones sobre economía, educación y calidad institucional.

Hadad también había reconocido recientemente una reunión con el presidente Javier Milei en la residencia de Olivos, aunque aclaró que el encuentro estuvo relacionado con una invitación para la presentación de un cortometraje sobre José de San Martín y no con un eventual proyecto político.

En sus intervenciones públicas, el fundador de Infobae se había manifestado a favor del equilibrio fiscal, el fortalecimiento de los vínculos de Argentina con Occidente y políticas de seguridad enfocadas en las víctimas, además de reclamar acuerdos de largo plazo en materia educativa y políticas destinadas a recuperar la movilidad social de la clase media.

Con su decisión de no competir en 2027, Hadad descarta por el momento una incursión electoral que había generado expectativa en algunos sectores políticos y empresariales durante los últimos meses.