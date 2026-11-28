El presidente Javier Milei dijo que no le interesa ser invitado por Luiz Inácio Lula da Silva a la ceremonia de asunción en Brasil y volvió a acusarlo de haber operado contra su espacio político, según publicó Clarín.

En una entrevista con CNN en Español, Milei afirmó: "Lula no me invitó a la ceremonia, y no tengo ningún interés en que lo haga, tampoco".

El mandatario argentino sostuvo además que Lula y sus ministros lo insultaron y agregó: "Financió campañas negativas en contra en 2023 y en 2025, cuando vino al país, y ya mandó a su gente para ensuciar el terreno de cara al 2027".

Milei profundizó sus cuestionamientos contra el presidente brasileño y señaló: "Yo digo que es un corrupto, y es un corrupto; digo que fue un presidiario, y lo digo porque fue un presidiario".

Luego, rechazó que se tratara de una valoración personal: "No es un juicio de valor, porque fue condenado por eso".

En ese marco, buscó separar el conflicto político del vínculo bilateral y remarcó: "La relación entre Argentina y Brasil está intacta. Comercialmente, está intacta".

Clarín consignó que la tensión entre ambos gobiernos se agravó tras la reelección de Lula y el retiro de la invitación a Milei para la jura del 5 de enero en Brasilia.

Sobre España, ante la consulta por las elecciones de este domingo 28 de noviembre y su enfrentamiento con Pedro Sánchez, Milei sostuvo que entre ambos países existe una relación "muy profunda y de muchísimos años, en la que hay respecto y afecto".

También relativizó la centralidad de los líderes al señalar: "La persona que esté a cargo de manejar los destinos del país es un elemento de segundo orden".