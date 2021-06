Denuncian a funcionarios del Municipio por violencia laboral contra una empleada

Desde el SOEM elevaron un escrito dirigido al director provincial de Inspección Laboral, Diego Romero, con motivo de informar sobre una situación que el sindicato notificó al Municipio de la Capital hace dos meses aproximadamente. La entidad acusó malos tratos contra una empleada, quien se encuentra en la fiscalía realizando la presentación judicial.

Según redactaron en el documento al cual pudo acceder diario La Unión, la situación ocurrió en la Dirección de Higiene Urbana en el Área de Barrido, en la cual la denunciante manifestó ser "desconocida como delegada sindical", además de ser "objeto de faltas de respeto, de traslados injustificados, de falsificación de instrumentos públicos para dejarla sin funciones, de persecución en el ámbito laboral", entre otras cuestiones.

En este marco, el titular del SOEM, Walter Arévalo, acusó que los diferentes tipos de violencia fueron ejercidos "por parte del funcionario a cargo del área y de la coparticipación de otros funcionarios que intervinieron en el caso en cuestión, minimizando la gravedad de los hechos".

"Repudiando el accionar improcedente por parte de los funcionarios que intervinieron en un proceso que evidencia el abuso de autoridad, de poder, de irresponsabilidad por el mal desempeño de funcionarios públicos", señaló y agregó que la institución "acompaña a nuestras trabajadoras, levanta estas expresiones colectivas, decimos no a la violencia laboral, no a la violencia personal, no permitiremos la manipulación ni el manoseo institucional del Estado municipal sobre ninguna compañera".

Finalmente, sostuvo: "Bregamos por la efectivización del respeto y la garantía de los derechos como persona, por su derecho al género mujer, como trabajadora, como parte de la comunidad".

A raíz de esta situación, la Comisión de la Mujer del SOEM organizó una sentada para esta jornada, la cual está realizándose desde las 11 hs. frente al Palacio Municipal de la Capital.